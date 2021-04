​INTERVIU Ram Addanki, CEO BAT: Este foarte important pentru noi să oferim exemple de urmat prin prisma portofoliului nostru, a modelului de business durabil, a politicilor privind forța de muncă și a conștientizării impactului acțiunilor noastre asupra mediului

Articol Smile Media

​Într-o societate globalizată și din ce în ce mai atentă la amprenta pe care o lăsăm asupra mediului înconjurător, marile corporații ar trebui să fie "locomotivele" schimbării. Avem nevoie să devenim mai responsabili și să încurajăm politicile "verzi" și un model de business cât mai sustenabil. Ram Addanki, Directorul Ariei Europa Centrală și de Sud din cadrul British American Tobacco, a discutat în cadrul unui interviu pentru HotNews despre tema politicilor privind mediul, societatea și guvernanța sustenabilă.





Știu că BAT este foarte implicată în problemele de mediu și a demarat o serie de proiecte pentru a reduce impactul afacerii sale asupra mediului. În strategia „Un viitor mai bun” anunțată anul trecut, BAT și-a stabilit câteva obiective foarte ambițioase. Ce îmi puteți spune despre obiectivele BAT privind transformarea companiei prin sustenabilitate?

BAT a început călătoria în domeniul sustenabilității în urmă cu mai bine de 20 de ani, iar acum aceasta a devenit prioritară. Suntem mândri să spunem că am făcut deja progrese semnificative și că realizările noastre au fost recunoscute de instituții internaționale consacrate: includerea în Dow Jones Sustainability Index timp de 19 ani consecutiv (singura companie de tutun listată în acest prestigios index mondial în 2020), un scor BBB în cel mai recent MSCI ESG Ratings (indice care măsoară performanța pieței bursiere într-un anumit domeniu), nominalizare în CDP Climate A List și poziționarea pe locul al treilea în clasamentul FTSE-100 pentru performanță în sustenabilitate, clasament realizat de Refinitiv, furnizor global de date financiare și subsidiar al Bursei de Valori de la Londra. BAT a obținut un scor în domeniul sustenabilității de 91 din 100, fiind cea mai bine cotată afacere din sectorul alimentar și al tutunului la nivel global.

În 2020, BAT a ocupat locul trei în clasamentul FTSE-100 pentru performanță în sustenabilitate, primind peste 200 de premii în domeniu. Și totuși, se pare că nu vă opriți aici. Care este motivația principală din spatele deciziei strategice de a plasa sustenabilitatea în centrul preocupărilor voastre?





Suntem într-un moment esențial al transformării companiei. BAT vrea să construiască un viitor mai bun pentru toți, ceea ce înseamnă dezvoltarea unei game largi de produse și încurajarea consumatorilor să treacă la produse cu risc redus susținut de dovezi științifice, protejarea mediului, respectarea drepturilor omului și investiția continuă în susținerea și dezvoltarea oamenilor noștri. În cele din urmă, obiectivul este să reducem impactul asupra sănătății și să avem un impact pozitiv la nivel social și al mediului.





La finalul anului 2019, în România a început campania „Alege asumat un oraș curat”. Campania a fost lansată în Sectorul 3 din București, apoi ați continuat în Iași și Constanța, iar cantitatea de chiștoace colectate a fost impresionantă: 1,7 tone. Ce ne puteți spune despre această campanie, va fi extinsă și în alte zone / orașe din țară?

La nivel global există o îngrijorare sporită în ceea ce privește utilizarea și eliminarea necorespunzătoare a materialelor plastice și a altor materiale și utilizarea nesustenabilă a resurselor, cu efecte nocive asupra mediului.





În cadrul campaniei ”Alege Asumat”, am realizat o infrastructură de scrumiere stradale care seamănă cu o urnă de vot și pe care se găsesc o serie de opțiuni simple, cum ar fi „gătit acasă sau mâncat în oraș”, „teatru sau film”, „ochelari de soare sau ochelari de schi”, etc. Aruncarea chiștocului în dreptul uneia dintre variante reprezintă o alegere.





Nu ne oprim aici: în ianuarie 2021, am lansat campania pentru colectarea selectivă și reciclarea versiunilor anterioare ale glo, dispozitivul nostru de încălzire a tutunului. Acestea sunt dispozitive electronice și reciclarea lor corectă este esențială în protejarea mediului. Suntem prima companie de tutun din România care își colectează și reciclează dispozitivele electronice, iar cele peste 5.000 de dispozitive colectate la o lună de la lansarea campaniei reprezintă atât o dovadă solidă a faptului că utilizatorii glo ne înțeleg și gândesc ca noi, cât și un argument pentru a susține mai departe acest demers, prin cele 350 de puncte de colectare înființate la nivel național în lanțurile de retail InMedio și Xpress.





Dacă ar fi să ne imaginăm: cum va arăta BAT în 2050? Vom vorbi despre o companie verde, 100% durabilă?





Asta sperăm și depunem toate eforturile în această direcție. Anul trecut, BAT și-a anunțat ambiția globală de a reduce emisiile de carbon rezultate din activitățile comerciale (Domeniile 1 și 2) până în 2030. Noul nostru angajament este să extindem obiectivul privind zero emisii de carbon pentru întregul nostru lanț de valoare până în 2050, obiectiv susținut de eforturile BAT de a aborda tema schimbărilor climatice în discuțiile cu furnizorii și de a sprijini fermierii contractați în adoptarea unor tehnici agricole cât mai puțin generatoare de carbon.

BAT este o companie de top cu un portofoliu divers de bunuri de larg consum și cu o istorie de peste 100 de ani pe piața globală. Anul trecut, compania și-a anunțat obiectivul de a construi un viitor mai bun prin reducerea impactului asupra sănătății. Acest obiectiv foarte ambițios se traduce în direcții foarte clare, cum ar fi creșterea numărului de consumatori de produse care nu ard tutunul la 50 de milioane până în 2030, atingerea pragului de zero emisii de carbon până în 2030 și eliminarea utilizării plasticului de unică folosință inutil și utilizarea de plastic reciclabil în toate ambalajele noastre până în 2025.Câștigarea a peste 200 de premii în 2020 a fost o recunoaștere excepțională a realizărilor noastre și arată că suntem pe drumul cel bun în construcția unei afaceri sustenabile, pentru a oferi un viitor mai bun consumatorilor, societății și investitorilor noștri.BAT este liderul industriei tutunului în România, cu o cotă de piață de peste 50%, unul dintre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat și unul dintre cei mai importanți angajatori, cu peste 3.000 de locuri de muncă create direct și alte 30.000 generate indirect pe lanțul de distribuție și aprovizionare. Este foarte important pentru noi să oferim exemple de urmat nu numai prin prisma portofoliului nostru, a modelului de business durabil și a politicilor privind forța de muncă, ci și prin campanii dedicate dezvoltării durabile a comunității și conștientizării impactului acțiunilor noastre asupra mediului.Toate chiștoacele colectate în aceste scrumiere speciale sunt depozitate în containere și transportate la stația de sortare, apoi trimise împreună cu alte deșeuri către fabrici de ciment pentru recuperare energetică. Mecanismul este simplu și interactiv, iar noi exact asta ne-am dorit: să subliniem că o alegere aparent banală, cum ar fi aruncarea chiștoacelor în scrumieră, poate avea un impact major asupra comunităților și a mediului înconjurător.Totodată, acest gest poate deveni un exemplu pentru ca alți oameni să gândească și să acționeze la fel. Suntem foarte bucuroși că peste 1,7 tone de mucuri de țigară au fost colectate și reciclate în primul an de campanie. Da, continuăm pe acest drum prin noi parteneriate cu autorități locale, care să contribuie la dezvoltarea acestei infrastructuri și să crească nivelul de conștientizare a impactului alegerilor noastre, în beneficiul comunităților, al mediului și al fiecăruia dintre noi, în cele din urmă.De asemenea, avem și obiective pe termen scurt, precum: să folosim 100% energie regenerabilă până în 2030, să avem toate centrele de producție 100% certificate de către Alliance for Water Stewardship (AWS) până în 2025 și niciun deșeu rezultat din activitatea centrelor noastre de producție să nu mai ajungă în gropile de gunoi, până în 2025.Articol publicat de Smile Media​