glo a lansat Urban Pairs & Art Flairs, un art manifesto creat printr-o desfășurare spectaculoasă de forțe creative

Atunci când un artist ale cărui opere se clădesc în imaginație înainte să se materializeze întâlnește o creatoare de conținut care pictează și este și fotograf în același timp, temapare terenul de joacă pe care ideile vor zburda liber. Stăm astăzi de vorbă cu Felix Aftene și Christina Oné.Aveam 13 ani când am câștigat cu o acuarelă un premiu la Cântarea României în 1985, acesta fiind argumentul care i-a convins pe părinții mei să mă înscrie la liceul de arte.Cred că de foarte mică mi-am pus latura artistică la treabă. Mâzgăleam cu creioane colorate toți pereții și diverse obiecte din casă. Pasul decisiv în alegerea mea a fost admiterea la liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, iar confirmarea ulterioară a venit cu absolvirea Universității de Arte, secția pictură.Inspirația vine lucrând. Secretul este să fiu în atelierul meu - universul în care găsesc mereu energia pentru a crea.Uneori e ceva extrem de spontan, alteori vine după îndelungi procese de gândire şi documentări. Sunt momente în care nu caut nici un fel de idee, dar anumiți stimuli din exterior nasc ideea - un pasaj dintr-o piesă, o scenă dintr-un film, o poezie, un schimb de replici, modul în care niște ferestre reflectă lumina - efectiv orice poate acționa ca inspirație, dacă „menții ochii deschiși”.Complexa și fascinanta lume interioară a creatorului de artă, pe care îl portretizez în proiectul meu “Mustața lui Dali și alte culori”.Am plecat de la ideea că trebuie să definim anul 2021 printr-o pereche de cuvinte şi cred că la nivel colectiv totul se rezumă la speranță, iar de ceva vreme îmi tot stăruia în minte sonoritatea titlului povestirilor lui Philip K Dick, Electric Dreams. Și cred că noțiunea de speranță merge mână-n mână cu contrastul spațiului oniric și contraponderea ce ține de conștient - acțiunea în planul real.Vacanța la schi din Austria de care am apucat să mă bucur chiar înainte de fi loviți de valul pandemic. Și cam toate zilele de dinainte ca 2020 să devină “un an atipic” - expresie folosită în exces și care mie unul mi se pare ridicolă.Speranța pentru mai bine.Visarea este una din formele pe care le ia realitatea, iar viața e un vis.Cred că perechea asta de cuvinte rezumă foarte bine domeniul creativ - tot ce se desfășoară în imaginar și, apoi, ce ajunge să prindă contur în planul material. Marchează punctul de început al unei idei și finalitatea ei - punerea ei în practică.O așteptam de mult! Ceva nou, proaspăt. Mi-a venit mănușă...pardon, tricou!Ca o gură de aer proaspăt. Genul de provocare care e ca o hrană pentru suflet și de care cred că avem nevoie cu toții mult mai des. Cred că avem nevoie de cât mai multe proiecte care susțin domeniul artistic.Ceea ce am căutat mereu să transmit prin arta mea: emoție.Să lăsăm pensulele să vorbească!Toate detaliile despre proiect sunt disponibile pe site-ul www.glo.ro/urbanpairs-artflairs