[P] WU Executive Academy oferă burse de studiu în valoare de 200.000 de euro

​WU Executive Academy, parte a Universității de Economie și Afaceri din Viena (WU) - cea mai mare universitate de business din Europa, deschide sesiunea de burse de studiu în valoare totală de 200.000 de euro, adresate studenților români. Anul trecut la programul Executive MBA Bucharest s-au înscris un număr record de studenți, mai exact 33 de manageri și antreprenori români și străini.









Programul de Executive MBA organizat de WU Executive Academy la București este singurul program din România care deține prestigioasa triplă acreditare internațională - EQUIS, AMBA și AACSB. Acesta este recunoscut și apreciat pentru criterii precum calitatea profesorilor, aplicabilitatea cursurilor, oportunitățile de networking oferite, dar și pentru cele trei module internaționale , desfășurate în Austria și SUA.





„Experiența pe care am avut-o anul trecut ne-a demonstrat faptul că profesioniștii români apreciază posibilitatea de a participa la un program de EMBA de înaltă calitate în această perioadă dificilă. În acest context, WU întâmpină nevoile aplicanților prin creșterea valorii burselor, pentru a putea susține cât mai mulți manageri cu potențial să își realizeze obiectivele educaționale și de accelerare a carierei. Cu toate că pandemia a determinat amânarea unor module și implementarea învățământului online, programa generațiilor viitoare de studenți de EMBA ar putea chiar să beneficieze de impulsul digitalizării adus de pandemie. De exemplu, am început o serie specială de evenimente online în care speakeri sunt manageri de top din întreaga lume, speakeri pe care nu i-am adus la clase în trecut, dar care pot transmite foarte bine cunoștințele și învățăturile în cadrul unei sesiuni online scurte”, a declarat Prof. Phillip C. Nell, Director Academic, Executive MBA Bucharest.









Noua sesiune va avea startul în luna noiembrie, cursurile desfășurându-se în regim part – time, pe parcursul a 16 luni, cu întâlniri periodice o dată la șase săptămâni. Programul cuprinde 14 module care acoperă o paletă largă de cursuri, de la management, HR, finanțe, la inovații, change management și business analytics. Acesta se încheie cu un proiect final, „Capstone Project”, care constă în realizarea unui proiect antreprenorial. Cursanţii vor lucra cu 14 profesori care provin de la Universitatea de Economie și Afaceri din Viena (WU) și de la alte universități prestigioase din lume, precum IE (Spania), Frankfurt School of Finance & Management (Germania) și Carlson School of Management (SUA).





Înscrierile pentru burse se desfășoară până la data de 30 iunie 2021. Bursele se acordă în ordinea aplicațiilor și pe baza dosarului de înscriere în program, care trebuie să conțină un set de documente în limba engleză (cerere de aplicare disponibilă pe www.executiveacademy.at, curriculum vitae, 2 scrisori de recomandare, scrisoare de motivație, copia tradusă și legalizată a diplomei de licență, foaia matricolă cu notele obținute în timpul studiilor universitare, o fotografie digitală recentă, copie a pașaportului).







WU se află în topul primelor 50 de universităţi de afaceri din lume(1), fiind recunoscută la nivel internațional pentru calitatea educației executive oferite. De asemenea, programul său Global Executive MBA ocupă locul 32(2) în topul celor mai bune programe de Executive MBA la nivel mondial, obținând scoruri de top la multiple categorii, printre care progresul în carieră, experiența de lucru a studenților și experiența internațională de studiu. Creșterile salariale înregistrate de un absolvent EMBA ajung la peste 60%.











Note:

(1) Clasamentul Financial Times European Business Schools, 2020

(2) Clasamentul Financial Times Executive MBA, 2020