[P] Restaurantul Anika by the Sea și-a redeschis porțile din 30 aprilie 2021 si va rămâne deschis pe toată perioada anului! ​

Foto: Anika by the Sea

Restaurantul Anika by the Sea

Sezonul estival 2021 este la start! Restaurantul Anika by the Sea și-a redeschis porțile începând cu acest week-end marcînd o dublă sărbătoare: Paștele și ziua de 1 mai- prima minivacanță a verii 2021! Anika by the Sea - situat pe plaja Copahavana din Olimp la Hacienda de Mare va sta la dispoziția clienților pe toată perioada sezonului estival, dar și pentru restul anului.

Cunoscut pentru folosirea ingredientelor de top, de sezon, Chef Alexandru Dumitru a creat un meniu ce impresionează prin simplitate și subtilitate; regăsim în meniu preparate precum salata de icre de stiucă, midii de Marea Neagră cu sos de unt și verdețuri, calamari la jar umpluți cu roșii, feta și capere, creveți a la plancha.





















Restaurantul este un proiect gastronomic curatoriat de Chef Alexandru Dumitru - câștigător al premiului Chef of the Year 2019 în cadrul Galei Gault&Millau 2019, al premiului Terroir în cadrul Galei Gault&Millau 2018 - o recunoaștere a preocupării sale de a colabora cu producătorii locali.Meniul Anika by the Sea are un format a la carte și este creat în jurul ingredientelor specifice meniurilor mediteraneene: icre de știucă, calamari, calcan, midii, caracatiță.Rezervările se pot face la numarul de telefon 0734 897 927.