Deși greu de crezut, li s-a întâmplat tocmai unor societăți Google (1) să fie obligate de către Tribunalul Arbitral (2) din Moscova să se judece în instanțele din Rusia, chiar dacă contractul încheiat de acestea cu Țarigrad Media prevedea competența instanțelor din California sau din Marea Britanie (3), termenii de utilizare a serviciilor Google (4) fiind parte integrală a contractului.

Legea Lugovoy recunoaște competența exclusivă a instanțelor arbitrale din Rusia pentru soluționarea cauzelor în care participă persoane fizice sau juridice de naționalitate rusă, supuse unor măsuri restrictive impuse de către state terțe și a cauzelor dintre persoanelor fizice/juridice de naționalitate rusă sau străină, generate de restricțiile impuse Rusiei de către state terțe, restricții ce pot afecta și persoanele juridice de naționalitate străină prin prisma acționariatului lor, a beneficiarilor reali sau a partenerilor contractuali.

Noile prevederi permit persoanelor supuse restricțiilor să solicite în instanțele arbitrale din Rusia (de la domiciliul sau sediul lor social): (1) soluționarea cauzei, dacă pe rolul instanțelor de judecată sau arbitrale străine nu există înregistrată o cauză între aceleași părți, cu aceleași cauză și obiect, și (2) să solicite instanțelor arbitrale ruse să emită o ordonanță prin care să interzică inițierea, dacă există probe suficiente că aceasta va urma, sau continuarea procedurilor judiciare împotriva sa în state terțe (anti-suit injunction).

Amintim că, urmare a anexării Crimeei de către Rusia, începând cu martie 2014, UE a impus progresiv măsuri restrictive împotriva Rusiei. Printre măsurile impuse se numără înghețarea activelor personalelor fizice și juridice și restricții de călătorie, dar și sancțiuni economice și restricții privind cooperarea economică (5). Sancțiuni similare au fost impuse și de Statele Unite ale Americii.

Un precedent ce a dus la adoptarea legii este menționat de Oleg Deripaska (Forbes #775 ) în acțiunea sa împotriva U.S. Department of the Treasury prin care se urmărește excluderea acestuia din lista de persoane restricționate, în care se menționează la pct. 46 (6) că într-un proces înregistrat pe rolul instanțelor din Marea Britanie, acesta nu a reușit să prevină emiterea unui ordin de indisponibilizare a bunurilor cu aplicabilitate la nivel internaţional (Worldwide Freezing Order) pentru că nu a beneficiat de asistență și reprezentare juridică.