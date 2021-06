[P] Restaurant Noua Bucătărie Estivală - 2 proiecte 100% romanești fac casa buna la mare

Chef Alex Petricean continuă povestea românească de la Noua și la mare: Restaurant Noua, Bucătărie Estivală, și-a deschis porțile la Casa de Mare din Olimp.





"Am fost fermecat de frumusețea căsuței de la malul marii și am considerat-o cea mai potrivită locație pentru reședința noastră de vara. Am adus în farfurie peștele din Marea Neagră și florile din curtea Casei de Mare și suntem gata să mâncăm cu soare în par și nisip pe piele." - Chef Alex Petricean.





Meniul are la bază ingrediente de calitate ale producătorilor și fermierilor locali și, pentru că este chiar pe malul mării, se concentrează pe fructe de mare și pește de Marea Neagră.





Dacă ați trecut pragul restaurantului Noua din București sunteți deja familiarizați cu preparatele propuse de Chef Alex Petricean. Meniul de la mare este așa cum spune chiar Alex "la fel, dar altfel". Veți fi plăcut surprinși de preparate precum: tartar de pește local cu castraveți, kale și chipsuri de orez expandat, sarmale de pește, slăninuță și creveți cu sos de brânză de capră, orez cu ciuperci în stil risotto, rapane crocante și gălbenuș maturat în soia sau tocăniță de fructe de mare cu roșii cherry și busuioc.





Alex Petricean, pe care cei mai mulți îl stiu de la MasterChef, a cucerit publicul cu viziunea sa asupra bucătăriei locale cea care i-a adus și prestigiosul titlu Gault&Millau "Chef of the Year 2018".





Casa de Mare Olimp este un boutique hotel situat în stațiunea Olimp pe o plaja retrasă unde pădurea întâlnește nispiul marii. Este un complex cu o vegetație luxurianta și un aspect mediteranean, cu piscină proprie și dispune de mai multe camere duble dar și căsuțe situate în pădurea de pe pajă. Casa de Mare este parte a unui proiect ce include și alte proprietăți situate pe aceeași plaja: boutique Hotelul Hacienda de Mare și complexul de vile Casa Blanca Olimp.