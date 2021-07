Cum poate ajunge energia solară să fie crucială pentru cel mai tehnologizat viitor al omenirii

Revoluția industrială din urmă cu peste un secol a fost realizată mai ales prin fumul gros al cărbunelui ars ca să pună în mișcare mașinăriile imense care ne-au împins considerabil în față societatea. Acum, când intrăm în al treilea deceniu din secolul 21, energia care vine de la Soare poate fi cu adevărat exploatată chiar mai bine decât cărbunele.

La începutul lui 2020 a venit un anunț important pentru Europa și pentru lume. Atunci a fost comunicat un plan ambițios derulat între 2021-2027 care prevede ca poluarea să fie redusă, iar energia să fie colectată din surse ceva mai curate. Planul acesta are și un nume: Pactul Verde European . Acesta prevede, pe scurt, investiții de până la 1.000 de miliarde de euro în acest deceniu, astfel încât țintele respective să fie atinse. Un rol important, în această strategie, îl joacă Mecanismul pentru Tranziție Justă, care prevede investiții de circa 100 miliarde de euro între 2021 și 2027 pentru a-i ajuta pe muncitorii și cetățenii din regiunile afectate de tranziția către energii curate.

Bine, dar de unde vine această energie, dacă nu din sursele pe care le-am luat drept eterne până acum câteva decenii? Ei bine, chiar din aer, la propriu. Energia solară și cea eoliană sunt două exemple, iar cea dintâi e cea care ar trebui să ne intereseze în mod deosebit.

O cercetare din 2006 arăta că Soarele „trimite” către Pământ, într-o singură zi, mai multă energie decât era generată la acel moment într-un an din toate celelalte surse, inclusiv cele fosile. Cifrele din 2019, citate într-o altă cercetare despre energia fotovoltaică, arăta că ajunge pe Pământ energie echivalentă cu circa 173.000 terawați. Spre comparație, cererea globală de energie se ridică la circa 2,6 TW. Da, e o diferență enormă, dar cu siguranță nu putem decât visa să exploatăm cu totul energia solară. Chiar și așa, putem spera întemeiat că va fi folosită o parte considerabilă din ea.

În acest context apar și Pactul Verde European care are ca miză reducerea poluării și sporirea surselor alternative, și dezvoltarea tehnologică datorită căreia putem profita mai mult de energia nepoluantă.

Ce rol are tehnologia (văzută drept consumatoare de energie) în cursa pentru energii verzi

Din contextul maximizării felului în care folosim energia solară nu poate fi exclusă tehnologia așa cum o vedem deja folosită în prezent. Când am vorbit de generația de mâine care are nevoie de acces la internet, mesajul indirect a fost că această generație va fi și ea consumatoare de energie. Totodată, este o generație deja mai dispusă decât precedentele să reducă poluarea. În același context, am văzut deja cum automatizarea și conectivitatea de mare viteză, cum ar fi prin 5G, pot eficientiza operațiunile dintr-o mină. Se poate face asta și cu energia solară?