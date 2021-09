Cum s-a văzut pandemia prin ochii unui antreprenor din zona producției de bere artizanală. INTERVIU cu Laurențiu Bănescu, fondator Zăganu

Articol susținut de #DreptulLaBanking

Într-adevăr, începand cu 2020 trăim vemuri interesante, unice. Producția de bere artizanală a fost afectată semnificativ de pandemie, prin închiderea unui segment de piață binecunoscut - HorReCa, acesta având o pondere foarte mare în vânzările de bere artizanală.

Suntem însă optimiști că 2021 va marca o revenire la normalitate. Deja pana acum, anul 2021 a fost unul bun, pe trend crescător, mai ales odată cu deschiderea în primavară a barurilor la interior, reapariția timidă a evenimentelor mici, redeschiderea teraselor, și credem că asta arată faptul că lumea vrea înapoi la normalitate.

Noi vrem să privim băncile ca pe niște partneri, care sunt la drum împreună cu noi, să ne ajute, să ne susțina cu instrumente pentru investiții, pentru creșterea cifrei de afaceri.

Contam în continuare pe banci ca un partener menit să finanțeze investițiile noastre și capitalul circulant, deja în 2021 am accesat două masuri de tip IMM invest prin intermediul lor.

1. Descrieți-ne pe scurt care este business-ul dvs. și cum ați ajuns să aveți o afacere în acest domeniu.

2. Lucrurile se schimbă rapid, iar un business trebuie să se adapteze constant realităților cotidiene sau situațiilor neprevăzute. Anul 2020 a fost un moment în care lucrurile s-au schimbat brusc, multe modele de business nu mai erau relevante în piață, iar singurele soluții erau fie adaptarea sau falimentul. Cum a fost pentru business-ul dvs. perioada de pandemie și cum vedeți viitorul post pandemic?





Noi la Zăganu am reușit pâna acum să trecem peste efectele pandemiei crescând și dezvoltând vânzările în retailul modern, promovând vânzările online pe site-ul nostru www.bere-zăganu.ro dar și pe alte site-uri partenere. În mediul online ne-am bucurat de susținerea arătată de consumatori producătorilor mici, iar echipa Zăganu le mulțumește tuturor pe această cale pentru susținerea business-urilor mici, independente, românești.

Era de așteptat ca cifra de afaceri sa fie afectată și să scadă față de anul precedent, iar această scădere s-a vazut și în profitul anual, bineînțeles. Suntem însă optimiști că 2021 va marca o revenire la normalitate. Deja pana acum, anul 2021 a fost unul bun, pe trend crescător, mai ales odată cu deschiderea în primavară a barurilor la interior, reapariția timidă a evenimentelor mici, redeschiderea teraselor, și credem că asta arată faptul că lumea vrea înapoi la normalitate.

Noi vrem să privim băncile ca pe niște partneri, care sunt la drum împreună cu noi, să ne ajute, să ne susțina cu instrumente pentru investiții, pentru creșterea cifrei de afaceri. În 2020 pot spune că băncile cu care colaboram au fost alături de noi, ne-au susținut cu măsuri mici, dar importante, precum amânarea unor rate, reeșalonarea unor credite si așa mai departe. E foarte important să ai un partener care să fie în aceeași "barcă" cu tine în business și la bine și la rău.

6. Ce înseamnă pentru dvs. #dreptullabanking?

