Garanti BBVA a fost nominalizat Superbrand

Articol recomandat de Superbrands

Selectarea și recunoașterea Garanti BBVA, încă o dată, ca Superbrand, ne bucură și suntem foarte mândri pentru această distincƫie, deoarece reprezintă un semn clar al bunei noastre reputații și al consecvenței pe piața românească. Este a treia oară când Garanti BBVA a fost validată ca Superbrand în ultimii cinci ani, ceea ce arată că știm cum să construim și să păstrăm încrederea clienților și că strategia noastră centrată pe aceştia continuă să aducă rezultatele pe care le așteptăm.Aș dori, de asemenea, să subliniez că, după cum știm cu toții, ultimul an și jumătate a fost unul foarte provocator și, primirea acestei recunoașteri este cu atât mai importantă, cu cât arată că toate măsurile pe care le-am luat în această perioadă, de a avea grijă de angajații și clienții noștri și de a rămâne aproape de aceștia, precum și de a ne continua afacerea fără întreruperi, au avut succes.În ultimii ani, Garanti BBVA s-a concentrat pe creștere și dezvoltare sustenabilă, maximizând satisfacția clienților, îmbunătățindu-și în același timp canalele digitale. Cu alte cuvinte, ne dorim permanent să diversificăm oferta de produse și servicii pentru toate segmentele de piață, astfel încât să corespundă nevoilor în schimbare și în continuă evoluție ale clienților noștri.În prezent, Garanti BBVA oferă o varietate de produse și servicii pentru toate zonele de business - Retail, IMM și Corporate, având o rețea națională extinsă, formată din sucursale, POS-uri, ATM-uri și canalele sale digitale - Garanti BBVA Online și Garanti BBVA Mobile.Unul dintre produsele de top ale Garanti BBVA este Bonus Card, primul card cu cip din România și unul dintre instrumentele de plată de pe piață care oferă diverse recompense utilizatorilor. Cardul rămâne la fel de atractiv pentru clienți, de la lansare și până în prezent, deoarece permite utilizatorilor inclusiv să se implice cu adevărat în protejarea habitatelor naturale, sprijinind astfel în mod activ acțiuni sustenabile.Pentru toți cei care doresc să economisească bani, Garanti BBVA are soluția perfectă: Bonus Economus, un cont de economii care oferă posibilitatea de a pune de-o parte orice sumă de bani, în orice moment, având acces instant la fonduri. Bonus Economus oferă avantajul unei dobânzi suplimentare pentru clienții care își asigură fondurile timp de 6 luni.Mai mult decât atât, oferta noastră include Credit Doi - Dorințe și Nevoi, una dintre cele mai bune opțiuni de pe piață pentru cei care doresc să obțină un împrumut sau o refinanțare, cu aprobare rapidă și condiții de eligibilitate flexibile.Garanti BBVA sprijină activ IMM-urile, companiile cu capitalizare medie (mid-cap) și femeile antreprenor, oferind soluții financiare personalizate în conformitate cu nevoile clienților.Mai mult, banca oferă o gamă diversificată de produse și servicii financiare pentru companii. Având o înțelegere profundă a afacerilor și a riscurilor financiare, specialiștii Garanti BBVA Corporate Banking pot structura și propune cele mai bune soluții, care se potrivesc nevoilor financiare ale companiilor, pentru finanțarea capitalului de lucru, finanțarea investițiilor, optimizarea încasărilor și plăților, maximizarea rentabilității investițiilor financiare ale organizațiilor, protejarea companiilor împotriva volatilității ratei dobânzii și a cursului de schimb, precum și leasing financiar și operational și asistarea clienților corporate pentru extinderea la nivel național și internațional.De la izbucnirea pandemiei, am monitorizat în mod constant schimbările în comportamentul clienților noștri și am luat măsuri pentru a le facilita accesul la produsele și serviciile noastre, fără să fie necesară prezență lor fizică în sucursalele băncii. Astfel, i-am ajutat să migreze către canalele digitale, deoarece ne-au arătat că își doresc să țină pasul cu digitalizarea.Criza provocată de coronavirus a accelerat adoptarea soluțiilor, instrumentelor și serviciilor digitale. Din fericire, Garanti BBVA România a fost pregatită pentru această transformare, deoarece în ultimii ani am investit resurse semnificative pentru inovație și dezvoltarea canalelor digitale, ca parte a strategiei noastre de a oferi cea mai bună experiență clienților.Toate aceste eforturi ne-au ajutat să depășim cu succes perioada de distanțare socială, când am reușit să răspundem nevoilor clienților, prin intermediul platformelor noastre digitale - Garanti BBVA Online și Garanti BBVA Mobile.În 2020, numărul utilizatorilor digitali ai băncii, adică persoane care efectuează tranzacții online, a crescut cu peste 17% comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019. Mai mult, Garanti BBVA a înregistrat o creștere de 50% a volumului și a numărului de tranzacții efectuate de pe mobil, pe parcursul anului 2020, de către clienții noștri persoane fizice, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019.În continuare, ne vom concentra pe dezvoltarea platformelor digitale proprii și intenționăm să implementăm mai multe proiecte menite să îmbunătățească experiența clienților, să le ofere noi funcționalități și să îi protejeze în mediul digital.Desigur, multe tendințe încep să prindă contur în industria serviciilor financiare, dar aș spune că cea mai răspândită este migrarea către servicii bancare sustenabile, întrucât tot mai mulți consumatori și companii, precum și lideri din organizații publice și private au început să acorde importanță sustenabilității.Astfel, există un interes tot mai mare în sectorul bancar pentru practicile prietenoase cu mediul înconjurător, iar noi, Garanti BBVA, credem, de asemenea, că activitatea sustenabilă este un factor-cheie pentru succesul pe termen lung al băncii și, în același timp, o mică contribuție adusă la protejarea mediului înconjurător.Și, pentru că avem un interes crescut pentru sustenabilitate, am început să facem pași în această direcție, atât în cadrul organizației, prin măsuri care vor face Grupul nostru mai ecologic, cât și în afara organizației, prin lansarea mai multor produse sustenabile destinate clienții noștri.​Articol recomandat de Superbrands