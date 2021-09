VIDEO INTERVIU De ce e UE ca o bicicletă? Oana Tache: Sfatul meu este să iasă toată lumea din bulă și să se implice activ pentru că numai așa putem să mergem înainte

Articol susținut de Parlamentul European​

Pentru ca vocea ta să se facă auzită, UE te invită să participi la consultările Parlamentului European cu tinerii și să transmiţi mai departe ideile tale pe youthideas.eu.

După ce ți-ai împărtășit ideea pe site, alți utilizatori care sunt de aceeași părere cu tine îi pot da “Like" sau o pot comenta. De asemenea, platforma îți pune la dispoziție resursele necesare în cazul în care , vrei să citești mai multe informații despre un anumit subiect care te interesează.



Ursula von der Leyen spunea acum câteva zile cum că UE este ca o bicicletă. Dacă stă pe loc, cade. Așa că trebuie să mergem mai departe și trebuie să pedalăm împreună în așa fel încât lucrurile să se întâmple, să existe un viitor al Uniunii Europene. Cu siguranță, după Conferința privind Viitorul Europei, tot Ursula von der Leyen spunea, nu vom avea o Uniune Europeană nouă, ci vom avea una mai puternică, care se va mișca mai bine. Cam asta se dorește de la acest eveniment, eveniment care este practic o agoră, un loc în care se întâlnesc de această dată nu numai înalții demnitari europeni, nu numai șefii de state, nu numai experții sau membri ai mediului academic, cât și cetățenii. Aceasta este premiera. Guy Verhofstadt spunea și el tot săptămâna trecută, în cadrul unei alte conferințe de presă, cum că este cel mai mare experiment pe care l-a făcut UE până în momentul de față. Concret, despre ce vorbim? A existat o platformă pe care cetățenii UE au fost invitați să se înscrie. Platforma se numește futureu.europa.eu . A ajuns la trei milioane de vizitatori unici. S-au înscris peste 7.000 de idei, s-au desfășurat acolo peste 2.000 de evenimente și 100.000 de persoane din întreaga UE și-au adus contribuția. Din aceste 100.000 de persoane, s-au selectat 800. Aceste 800 de persoane au fost împărțite în patru grupuri de lucru. Fiecare grup de lucru va aborda altă temă cu care cetățenii UE rezonează sau la care consideră că trebuie să se aducă îmbunătățiri. Din acești 800, până undeva în decembrie, când se vor întâmpla toate aceste runde de dezbateri între cetățenii europeni (la aceste dezbateri vor fi prezenți și experții în domeniu) se vor alege 20 de persoane care vor prezenta ideile cetățenilor în plenul Parlamentului European. Este pentru prima oară când se întâmplă așa ceva. Este pentru prima oară când UE vine, deschide porțile și spune cetățenilor "Veniți și colaborați cu noi". Este o idee a Consiliului European, lansată în 2019, în decembrie, pe data de 12, atunci când înalții lideri europeni au considerat că este cazul să se demareze un astfel de proiect, un astfel de proiect care să își aducă contribuția la dezvoltarea politicilor europene pe termen mediu și lung și care, așa cum spuneam, să răspundă nevoilor cetățenilor.Nu știu dacă subiectele s-au repetat, însă sunt unele dintre ele cu care ne confruntăm nu de astăzi sau de mâine, nu sunt neapărat fresh, să zicem așa, deși este un eveniment fresh, ca să vorbim și pe limba celor care ne urmăresc și a tinerilor, mai cu seamă. Vorbim despre schimbările climatice, vorbim despre sănătate, vorbim despre migrație, vorbim despre locuri de muncă, vorbim despre implicare socială, vorbim despre toate aspectele care de fapt și de drept conturează nevoile Uniunii Europene în viața de zi cu zi.Ce este foarte important de reținut este că aceste teme fac parte dintr-o listă de teme cu care cetățenii europeni nu fac neapărat cunoștință acum. De schimbări climatice am mai auzit, de implicare socială, de nevoia unei economii puternice, mai ales în contextul acesta post-pandemic. Despre migrație și azil, despre siguranța europeană, iată. Lucrurile astea nu sunt neapărat noi, dar sunt cu siguranță cele care fac obiectul discuțiilor pe ordinea de zi, indiferent de generație. Și pe noi, tinerii, ne interesează toate aceste lucruri și iată că generațiile care vin după noi, după millenials, Z, generația Z și așa mai departe devin din ce în ce mai interesate de toate aceste lucruri.Ce este iarăși de menționat în ceea ce privește Conferința privind Viitorul Europei este că, așa cum spuneam, cele patru grupuri de lucru se vor întâlni de câteva ori pe parcursul acestui an, până la finalul anului. Așadar, un grup se reunește în acest weekend, după care va urma un al doilea grup, un al treilea grup, un al patrulea grup. Vor exista dezbateri și în mediul online, iar ulterior vor exista și evenimente hibrid desfășurate peste tot în Europa, în Dublin, undeva lângă Varșovia și la Florența. La finalul anului, așa cum spuneam, se vor alege cei 20 de reprezentanți, cei care vor merge în Plenul Parlamentului European și care vor dezbate aceste idei atât de importante. Așadar, economie, sănătate, migrație, azil, locuri de muncă, schimbări climatice - foarte important pentru generația următoare - și, bineînțeles, digitalizare.Este o întrebare foarte bună, însă trebuie menționat că instituțiile europene organizează evenimente în mod constant. Am avut The State of the European Union acum câteva zile la Strasbourg, avem European Youth Event, care se întâmplă în viitorul apropiat. Practic este o umbrelă, anul acesta este o umbrelă pentru toate evenimentele pe care în mod curent Parlamentul European, Comisia Europeană și Consiliul European le organizează. Nu este o premieră faptul că se apropie de tineri. Din experiența personală pot să spun că, începând cu 2019, au participat la foarte multe evenimente pe care atât Biroul Parlamentului European din România, cât și instituțiile europene le desfășoară. Se dorește această apropiere față de tineri și față de cetățenii europeni. E foarte important să înțelegem și noi că trebuie să fim proactivi și trebuie să ne implicăm din punct de vedere civic. E ca într-o relație, nu e suficient să fie unul acolo și să dea constant. Și celălalt trebuie să participe. Și atunci, despre asta este vorba, despre o ușă deschisă, o mână întinsă și despre implicare.Cetățenii cu asta trebuie să plece, de fapt și de drept, cu ideea că trebuie să se implice. Și iată că asta se întâmplă odată cu Conferința privind Viitorul Europei, cu cei 100.000 de oameni care s-au înscris, cu cele 7.000 de idei înscrise online, cu cele 2.000 de evenimente desfășurate și, bineînțeles, cu cei 800, cei aleși, să-i numim așa, deși cu siguranță... încă o chestiune foarte importantă despre cei 800 este faptul că au fost aleși din toate categoriile sociale, din toate segmentele de vârstă, indiferent de sex, din toată Uniunea Europeană. Și atunci mi se pare cu atât mai important că se întâmplă lucrul acesta, pentru prima oară. Poate că va mai exista în viitor o Conferință privind Viitorul Europei, dar cu siguranță aceasta este o premieră și un eveniment istoric pentru noi, toți cei care trăim, iată, momentul ăsta.Eu am luat contact cu UE și cu tot ceea ce înseamnă Parlamentul European în 2019. Dn 2015 încoace, de la Colectiv, deși acum sună cumva cliseistic să punem accent pe Colectiv și să mai vorbim despre asta... și e cumva normal, nu neapărat cliseistic, toți am fost implicați într-un fel sau altul. Eu am fost acolo și mi-am luat prietenii de acolo în noaptea respectivă. Evident că acela a fost declickul care ne-a motivat pe mare parte dintre noi să privim lucrurile cumva mai în ansamblu... dacă până atunci, fiecare era în bula lui de comfort, am început să vedem lucrurile un pic mai departe. Ne-am trezit. Ne-am trezit, iar în contextul alegerilor europarlamentare din 2019 am vrut să aflu mai multe.M-am prezentat ca un cetățean european pe barba lui, dacă vrei, adică fără să am în spate o instituție media la momentul acela sau ceva de genul, la o serie de evenimente desfășurate aici de Biroul Parlamentului European în România. Iarăși e de menționat faptul că practic nu m-a chemat nimeni, am fost interesată să caut toate informațiile astea online, pentru că ele există. Și dacă vrei să stai de vorbă cu un europarlamentar, fie că este român, fie că este din altă țară membră a blocului comunitar, lucrurile se pot întâmpla. M-am prezentat, așa cum spuneam, în 2019, am făcut un proiect voluntar în perioada respctivă, "De data asta votez" s-a numit umbrela. Eu am desfășurat proiectul "Alege, implică-te, votează", un proiect care a fost foarte bine primit atât de mediul online, cât și de către presă, pentru că a început să existe interes și din partea celor din presă pentru proiectul respectiv și am fost invitată pentru prima oară la Bruxelles și am fost invitată în cadrul European Youth Week. European Youth Week se întâmplă în anul în care nu se întâmplă European Youth Event, adică ele merg în paralel. O dată la 2 ani, fiecare dintre ele. Ce se întâmplă la evenimentele europene dedicate tinerilor? Cu toții putem participa. Aceasta este cel mai important și cel mai interesant. Important este să ne intereseze, efectiv să fim prezenți acolo. Vorbim de niște zile de conferință, sunt prezenți atât reprezentanți ai Consiliului European, ai Comisiei Europene, ai Parlamentului European.Fiecare dintre noi poate lua legătura cu aceștia, se pot adresa în mod direct întrebări, se pot schimba contacte, este practic un schimb de experiență la nivel european. Și nu este pentru prima oară, iarăși, când UE desfășoară astfel de evenimente sau discută despre astfel de programe. Știm cu toții de Erasmus. Ei bine, există și Erasmus pentru antreprenori, o chestiune despre care eu nu aveam de unde să știu dacă nu mă duceam în 2019 la European Youth Week. Însă, iarăși zic, și în contextul European Youth Event, și în contextul European Youth Week este foarte important și ca noi, cei tineri, să ne dorim să ne implicăm.Iarăși voi face referire la experiența anterioară, pentru că mi se pare că lucrurile încep să se simtă și să se întâmple deja. Evident că se fac pași mai mult sau mai puțin vizibili, iarăși este o chestie de perspectivă personală. Mie mi se pare că au început să comunice foarte mult online. Așa am și luat contact, de altfel. Am primit un email, deci practic targetarea online și-a făcut foarte bine treaba, am primit un emal care mă chema practic la o sesiune de comunicare în această direcție. Există conturi de social-media. Vorbim de la Instagram până la Facebook, până la Twitter... twitter-ul la noi în România mai puțin, că nu îl folosim noi, românii. Pe plan european funcționează foarte bine. Se comunică cu tinerii în mediile în care sunt tineri. Se încearcă și iată că se dezvoltă astfel de proiecte, care să vorbească pe limba tinerilor și care nu neapărat să-i atragă, pentru că nu vorbim aici despre dorința de a fi proeuropean sau mai puțin proeuropean, ci vorbim despre a lua contact cu UE și a înțelege în primul rând ce este UE, care sunt instituțiile europene, ce e votul, de ce e important să participăm la europarlamentare atunci când se întâmplă alegerile. Toate lucrurile astea... și eu am luat-o de la zero, dar mi-am dorit să fac asta. Și e foarte important și ca tinerii să facă același lucru, să facă și ei un pas în direcția asta, ca să afle mai multe în primul rând. E foarte bine să fii informat. Și în al doilea rând, face parte din dezvoltarea personală, plus că e foarte important să înțelegem și de ce se întâmplă anumite lucruri în contextul european sau global.Și în contextul Conferinței privind Viitorul Europei, cele patru grupuri de lucru a câte 200 de cetățeni din cei 800 aleși din cei 100.000 de pe platforma futureu.europa.eu se numesc citizens panels. Asta cu cetățeanul eu cred că nu ține numai de tineret, cât ține de noi toți. Ce înseamnă pentru mine să fiu cetățean european? Înseamnă libertate. Asta cu siguranță. Mobilitatea în spațiul european, faptul că putem călători oricând și oriunde, doar cu buletinul sau cu pașaportul și, bineînțeles, cu certificatul COVID, foarte important de menționat în acest context. Vorbim, iarăși, pe lângă libera circulație și pe lângă accesul la informație mult mai ușor și despre roaming, un lucru despre care nu prea am auzit vorbindu-se. Dar roaming-ul a dispărut deja din UE și asta mie mi se pare extraordinar, adică cetățenii ar trebui să știe că sunt astfel de progrese care se întâmplă și care sunt, de ce nu, de menționat și de îmbrățișat, pentru că sunt anumite avantaje pe care numai ca cetățean european poți să le ai.Până acum, despre UE și instituțiile europene știam doar atât: sunt unii pe la Strasbourg și pe la Bruxelles, nu știm cine... uite că am început să mai cunoaștem dintre ei și e foarte bine că se întâmplă așa. Știam că de acolo vin niște bani, dar nu știam cum se împart sau ce se întâmplă cu ei. Cred că aici avem de lucrat cu toții, la interesul vizavi de ceea ce se întâmplă în ceea ce privește instituțiile europene. E normal să ne dorim să ne implicăm, părerea mea. E normal să facem parte din tot ceea ce înseamnă nu numai viața cetății, dar să înțelegem și la nivel european cine, ce, cum face, ce a mai zis, ce se mai întâmplă. E important să ieșim din bulă, până la urmă, că despre asta e vorba. Fiecare cu bula lui, e frumos, e bine sau mai puțin bine, mai puțin frumos, dar cu siguranță e nevoie să ieșim din bulă. Și cred că este un context extraordinar cel în care ne aflăm, evident Conferința privind Viitorul Europei, dar și pandemia asta parcă ne-a mai făcut să mai consumăm și altfel de media, să ne mai interesăm și de ceea ce se întâmplă stânga-dreapta cu țările care ne sunt vecine și, bineînțeles, cu Blocul Comunitar European. Așadar, sfatul este să iasă toată lumea din bulă și să se implice activ, pentru că numai așa practic putem să mergem înainte, pe bicicleta aia de care povestea Ursula von der Leyen.Există un studiu, un survey realizat chiar de curând de către instituțiile europene, care spune cum că cea mai mare parte a populației, a cetățenilor europeni își doresc să rămână europeni și își doresc să meargă mai departe pe acest drum european cu instituțiile europene, așa cum sunt ele configurate în momentul de față. La polul opus, studiul spune că a scăzut foarte mult încrederea în ceea ce înseamnă autorități locale. Adică, ok, ne uităm către Bruxelles, ne uităm către Strasbourg și, cu toate astea, pe plan local lucrurile nu se așază așa cum sunt trasate direcțiile de acolo din afară. Ce este foarte important iarăși este că, știți cum e, în momentul în care se întâmplă ceva rău ne uităm tot la Bruxelles, ne uităm tot la Strasbourg. Așteptările sunt cu siguranță mari și cu siguranță și Conferința privind Viitorul Europei a crescut nivelul așteptărilor. Ce mai trebuie să înțeleagă cetățenii este că aceste așteptări sunt îndeplinite în funcție și de cum se întâmplă lucrurile la nivel local. România este printre țările privilegiate. Ursula von der Leyen a anunțat că va fi până la finalul lunii, undeva pe 27 septembrie, la București pentru semnarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Așa că, în ceea ce mă privește, nu pot să cred decât că lucrurile se îndreaptă într-o direcție bună și că ar trebui să privim înainte optimiști tot ceea ce urmează să ni se întâmple.Prin voință, în primul rând. Prin proactivitate. Prin dorința de a ieși din rând și de a înțelege mai bine ce se întâmplă. Fiecare dintre noi are un drept fundamental, ține de democrație. Democrația stă la baza UE, valorile democratice sunt pe agenda Conferinței privind Viitorul Europei în topul listei. E foarte important să înțelegem de ce avem anumite drepturi, e foarte important să înțelegem de ce avem anumite obligații pentru că toată lumea are impresia că drepturile vin fără un atașament. Ei bine, obligațiile fac parte din întreg pachetul și cred cu tărie că fiecare dintre noi are o responsabilitate atât la nivel individual, cât și la nivel de cetățean, să se implice activ în tot ceea ce înseamnă viața cetății. Așa cum spuneam, e important să ieși din bulă, e important să vezi mai departe de ceea ce se întâmplă în pătrățica ta și să te implice, pentru că numai așa lucrurile vor merge înainte. Altfel, rămânem pe loc și o facem pe aia românească, pe aia în care stăm, ne uităm de pe o margine, comentăm și eventual ne plângem de milă. Eu cred că rețeta a cam expirat, e cazul să fim activi și proactivi, așa cum spuneam, și să mergem mai departe împreună, pentru că numai asta este direcția.