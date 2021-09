[P] Despre noile planuri și inițiativele Wantsome din această toamnă

​Wantsome, cea mai mare unitate de învățământ independent în IT din Nord-Estul României, anunță planurile pentru toamna aceasta. Toate programele educaționale sunt online și vor veni atât în sprijinul adulților, cât și elevilor care vor să facă primii pași în acest domeniu.

Noile cursuri online pentru adulți completează lista ofertelor dedicate reconversiei profesionale și își propun să ofere celor care vin către Wantsome o experiență de învățare completă, cu o programă bine implementată, specialiști în domeniu în poziția de mentori și practică pe bune.



Unul dintre cursurile care își va face debutul începând cu luna octombrie este cursul de React. Un pachet educațional de 8 săptămâni, pentru cei care au finalizat cursul de Front-End sau au cunoștințe și experiență în acest domeniu. Programul își propune să îi ajute pe cursanți să înțeleagă mai bine proiectele la care lucrează și le oferă o modalitate mai simplă de a scrie componenta de Front-End a unei aplicații. Pentru cei care își doresc să înceapă un curs de bază și nu știu ce limbaj de programare să înceapă, Academia Prietenoasă de IT le face treaba cu mult mai simplă, încât din toamnă dă start noului curs de Programare C și C++ . Este vorba despre un proces de învățare de 17 săptămâni în regim de mentorat online, pentru care compilatorul, un runtime și sistemul de operare vor fi cei mai buni prieteni ai cursanților.