Gerovital: Cum reușește un brand românesc să performeze chiar și în perioade dificile

Este adevărat că în perioada pandemică anumite segmente din industria cosmetică au suferit pierderi importante, în special categoria de make-up, de produse solare, dar și de face care. Factorii sunt multipli: lipsa evenimentelor sociale, vacanțe și ieșiri mai rare, obligativitatea măștii, reducerea cheltuielilor și amenințarea crizei financiare. Aceste comportamente s-au reflectat și în vânzările noastre, care, pe de altă parte, au fost compensate de creșteri ale vânzărilor pe segmente precum produse pentru îngrijirea corpului, depilatoare sau cosmetice profesionale. Brandul Gerovital acoperă toate necesitățile de îngrijire personală, având în portofoliu 15 game.Cred că un brand puternic, onest și cu o istorie care îi susține performanța are mereu șanse bune de a trece printr-o criză. Consumatorii au mai mare nevoie de siguranță și certitudine, dar și de empatie și solidaritate, iar Gerovital și-a reconfirmat în pandemie aceste valori, rămânând foarte aproape de comunitate. Nu am încetat să inovăm, să ascultăm nevoile clienților noștri și să ne adaptăm la cererea pieței, la ultimele descoperiri din domeniu: în 2020 am relansat gama de dermatocosmetice solare, cu o formulă îmbunătățită, am modernizat Gerovital H3 Classic și am lansat linia Gerovital H3 Evolution Perfect Look. În 2021 am continuat seria de modernizări (Gerovital Sun, Gerovital Hyaluron C, geluri de duș, ape micelare), pe care le-am comunicat prin campanii puternice. De asemenea, ne-am asociat cu personalități de pe scena culturală și sportivă, care ne reprezintă atât prin frumusețea lor naturală, cât și prin valorile pe care le împărtășim, prin parcursul lor personal și profesional. Actrița Medeea Marinescu, fotomodelul internațional Catrinel Menghia și tenismentul Horia Tecău au încredere în Gerovital. Ei și-au asumat-o public, devenind brand ambasadori.Tot în această perioadă ne-am extins și la nivelul canalelor de vânzare: în 2020 am deschis două noi magazine Gerovital în Târgu Mureș și în Brașov, iar luna aceasta va fi deschis un magazin de franciză în Baia Mare (primul magazin Gerovital din acest oraș, foarte așteptat de localnici). De asemenea, am intrat pe platforma Amazon din Italia și Marea Britanie, cu cele mai populare cosmetice Gerovital din gamele Evolution, Classic, Tratament Expert și Stop Acnee. Ne bucurăm de un real succes peste hotare și descoperim marele potențial al brandului nostru.Poate că în ultimii ani, mai mult ca oricând, brandurile încep să reflecte așteptările populației și să contribuie cu soluții concrete în momente importante. Astfel, vorbim tot mai mult despre brand purpose, adică brandurile înțeleg necesitatea de a avea o misiune socială sau culturală, de a inspira și a produce schimbare în comunitate, dincolo de serviciile sau produsele pe care le oferă. Sustenabilitatea ar trebui să fie în mod cert una dintre prioritățile generației actuale, de la fiecare individ, până la marile corporații și autorități. Și este una dintre prioritățile și valorile brandului Gerovital, dar și ale companiei producătoare Farmec. În strategia noastră pe termen lung avem în vedere găsirea de soluții pentru cosmetice clean, ambalaje reciclabile și din materiale reciclate, dar și educarea consumatorilor prin campanii și parteneriate cu ONG-uri, fiindcă ne luăm foarte în serios rolul social.În portofoliul nostru, gama Gerovital Plant reprezintă un exemplu de inovație susținută, fiind prima gamă fără conservanți, care introduce în formulele produselor sale ingrediente organice, în cei peste 35 de ani de prezență la raft. Produsele au în compoziție ingrediente de origine naturală în proporție de peste 90%, încadrându-se în categoria cosmeticelor clean, ideale pentru cei ce caută produse prietenoase cu pielea, dar și cu mediul.În plus, în 2020 am lansat în Cluj-Napoca, Târgu Mureș și Oradea proiectul-pilot „Ai grijă de natură, așa cum ai grijă de tine", prin care încurajam consumatorii să returneze în magazinele Farmec și Gerovital ambalajele de hârtie, de plastic, de sticlă, de metal și de aluminiu ale produselor din portofoliul companiei, pentru a fi colectate și reciclate corespunzător. Ne-am bucurat de rezultatele proiectului- pilot, așa că de la începutul acestui an am extins campania în toate magazinele de brand din țară. După primele șase luni, suntem mândri că am reușit să colectăm selectiv, alături de consumatorii noștri, peste 20.000 de ambalaje ale produselor în cele 30 de unități comerciale.