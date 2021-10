Thales Romania dezvoltă o aplicație pentru gestionarea traficului aerian la Jocurile Olimpice din 2024, de la Paris

Articol susținut de Thales

Interviu cu Eliza Deaconescu, managerul echipei de ingineri de software care face parte din proiectul 4Flight. Centrul de Excelență în Inginerie Thales din București are o contribuție importantă în proiectul 4Flight pentru că dezvoltă o componentă esențială. De echipa din Romania depinde livrarea la timp a acestui proiect.





Eu și echipa mea așteptăm să lucrăm la proiecte noi în viitor, în domeniul gestiunii traficului aerian, și mi-ar plăcea să îmi cresc echipa cu oameni motivați, care să se perfecționeze într-un timp scurt și, astfel, să aibă un impact global prin aportul lor în cadrul proiectelor.





Proiectul e deja în plină dezvoltare, iar totul trebuie să fie gata la timp pentru teste și simulări. Începând cu 2024 aplicația va fi folosită pentru gestionarea traficului aerian din Franța. Deși anul trecut s-a decis rescrierea în totalitate a aplicației, pentru a fi acreditată cu un nou protocol de securitate, am respectat toate termenele și suntem în grafic. Avem o echipă tânără, deschisă, plină de energie, mereu pusă pe glume și socializare, dar în același timp dedicată și conștientă de importanța și amploarea proiectului la care lucrăm.Acum trei ani am aplicat la un job pe LinkedIn, am fost contactată de echipa de recrutare, iar după o serie de interviuri la Thales am simțit o conexiune cu ei și mi-am dorit să lucrez în acest colectiv. Am fost încurajată să încerc și am acceptat provocarea de a fi manager foarte tânăr. La început a fost dificil, mi-am asumat o responsabilitate mare, însă mereu mi-au plăcut provocările.Sunt managerul echipei care lucrează la funcționalitățile 4Flight&CoFlight. Mă ocup de dezvoltarea echipei mele prin training, mentoring și coaching, în același timp planific munca și urmăresc livrările colegilor mei. Lucrez deja de șapte ani în domeniul software, încă din primul an de facultate, experiența câștigată m-a ajutat să fac față provocării de a fi manager.Înainte de a lucra la Thales am lucrat cinci ani ca Software Developer. Mi-am dorit să lucrez mai mult cu și pentru oameni și de aceea am hotărât să fac o schimbare în carieră. Prin intermediul Thales Romania, am participat la diferite training-uri și cursuri de Leadership și Project Management. Am avut și am mentori cu multă experiență în domeniu care m-au determinat și motivat să merg în continuare pe această cale. Managerul meu direct a crezut în mine și a jucat rolul de coach și mentor, în funcție de situație, iar acest lucru m-a ajutat enorm să cresc. Așa am reușit să înțeleg mai bine rolul meu și mai ales ce am de făcut pentru echipa mea. Pot spune că în echipa Thales am găsit mediul potrivit pentru o dezvoltare profesională rapidă, exact ceea ce îmi doresc.Responsabilitatea de a coordona o echipă de 20 de ingineri software m-a ajutat să mă dezvolt pe plan profesional și personal. Am avut multe reușite, m-am confruntat cu provocări, dar și cu eșecuri. Pot spune că nu mi se mai pare la fel de dificil ca la început, am învățat din greșeli și am mers mai departe cu agilitate. Sunt un om care mereu a căutat să ia decizii asumate și să aibă o independență profesională. Îmi place ideea de "a crește lideri". Din punct de vedere profesional, am fost și sunt în continuare ajutată să cresc și vreau și eu, la rândul meu, să ajut alți colegi să devină liderii de mâine. Vreau să merg mai departe pe acest drum, să mă dezvolt pe partea de coaching și mentoring. Așa că, aș spune că pălăria de manager de echipă mi se potrivește perfect.Deși sunt foarte pasionată de ceea ce fac în carieră, este foarte important să am acel echilibru între muncă și viața personală, iar la Thales chiar este încurajat acest aspect și îmi fac timp și pentru pasiunile mele, pentru prieteni și familie. Îmi place să gătesc, de exemplu, și chiar am o diplomă în domeniu. Nu mă simt atrasă de concursuri culinare, dar sunt chef la mine în bucătărie și mă răsfăț. Îmi mai place să călătoresc, pentru că astfel cunosc și interacționez cu oameni diferiți și asta mă ajută pe partea de relaționare.Noi, echipa mea și cu mine, suntem foarte mândri că am reușit rescrierea funcțională completă a aplicației în mai puțin de un an. Am uitat să spun, dar poate este important să menționez că noi, cei care lucrăm la aplicația 4Flight jDPR, avem o vârsta medie de 25 de ani. Eu, de exemplu, am 26 de ani. Mediul de lucru echilibrat, bazat pe creștere rapidă profesională, formare continuă, coaching, ne-a ajutat pe toți să evoluăm profesional mult mai rapid decât în alte companii.