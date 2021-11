Fashion Days: Superbrand de Black Friday și în fiecare zi

Articol recomandat de Superbrands

Prin urmare, anul acesta Fashion Days a fost validat cu statutul de Supebrands în urma unui proces complex de evaluare ce a presupus atât jurizarea de către 30 de profesioniști din industrii reprezentative, cât și o amplă cercetare de piață pe consumatori. Statutul de Superbrand confirmă recunoașterea unui brand pe o piață, îi adaugă prestigiu și reasigură consumatorii sau partenerii de afaceri despre faptul că alegerea lor este corectă, din perspectiva unei reputații impecabile, construită constant și cu creativitate.Eveniment cu tradiție deja pe piața din România, Black Friday se bucură și în acest an de notorietate de peste 90% în rândul românilor. Aproape 60% dintre cei care știu de acest eveniment intenționează să cumpere, cu precădere cei din segmentul de vârstă 18 – 24 ani, urmat îndeaproape de 25 – 34 ani, iar hainele se află în top 3 categorii căutate de Black Friday, conform unui recent studiu Kantar.Fashion Days și-a obișnuit clienții cu o experiență unică de shopping și asigură livrare rapidă și gratuită în easybox sau prin curier, în timp ce returul rămâne, de asemenea, gratuit. În prima zi de Black Friday, Fashion Days îndeamnă clienții să aleagă livrarea în easybox pentru a spori șansa de a primi coletele în aceeași zi, pentru comenzile din București și Ilfov. Pentru a încuraja ridicarea rapidă a coletelor din easybox și eliberarea lor pentru noi comenzi, partenerii de la Sameday oferă zilnic premii, prin tragere la sorți, pentru clienții care preiau produsele din lockere în primele 2 ore de la primirea SMS-ului.„Black Friday a devenit deja tradiție la Fashion Days, iar acesta este cel de-al doilea eveniment organizat în contextul pandemic actual. Segmentul e-commerce a suferit schimbări majore de aprope 2 ani încoace, iar piața de fashion online continuă să câștige din ce în ce mai mult teren. Prin urmare, noi suntem pregătiți și pentru această ediție cu acele oferte pe care chiar nu vrei să le ratezi și despre care știi că doar de Black Friday le prinzi. Anul acesta ne-am propus o creștere de aprox 27% la nivel de comenzi și asta pentru că vom asigura clienților noștri cele mai bune prețuri din an pentru mai mult de 80% din oferta comercială", a declaratCei mai activi clienți Fashion Days au posibilitatea ca, în cazul unui retur, să își primească banii înapoi în cont în doar 30 de minute de la predarea produsului returnat, inclusiv în easybox. Pentru a beneficia de acest serviciu, dar și pentru ca totul să fie mai simplu și mai rapid, clienții sunt încurajați să plătească online prin opțiunea Pay by Click, care permite salvarea datelor cardului pentru ca plata comenzii să poată fi efectuată instant. Iar dacă plătesc cu Mastercard, pot câștiga una dintre cele 10 ținute în valoare de 3000 de lei fiecare.Fashion Days nu încetează să își surprindă clienții cu cele mai bune oferte, astfel că aceștia vor avea la dispoziție o gamă extrem de generoasă de articole pentru femei, bărbați și copii de la peste 600 dintre cele mai cunoscute branduri internaționale, dar și nume autohtone din secțiunea Romanian Corner, însumând cea mai mare valoare de stoc de până acum: 230 de milioane de lei.„Anul acesta ne-am pregătit pentru peste 160.000 de clienți în perioada 10-14 noiembrie, o creștere de aproximativ 28% comparativ cu anul trecut. De asemenea, peste 75% din valoarea comenzilor va fi generată prin aplicația mobilă. Estimăm ca prima ora să fie chiar vârful numărului de comenzi, respectiv aproximativ 15.000 datorită numeroaselor deal-uri, de neratat, pe care această ediție le oferă și care se epuizează în primele 60 de minute. Pandemia a accelerat tranziția de la magazinele clasice spre e-commerce și românii au descoperit beneficiile clare: câștigi timp, ai mult mai multe opțiuni de produse și, mai ales de Black Friday, oferte unice la un preț extrem de competitiv", a completatGeographical NorwayGAP, U.S. Polo Assn., Diesel, Love Moschino, TrendyolPuma, Guess, Pepe Jeans London, Esprit, Jack & Jones, NA-KDLiu Jo, Karl Lagerfeld, Under Armour, Levi's, EA7, Timberland, TrespassTommy Hilfiger, Fossil, Ted Baker, Gant, Geox, Emporio ArmaniNike, FurlaUGG, Michael KorsNike, Guess, Karl Lagerfeld, UGG, Tommy Hilfiger, Timberland, Furla, Marc Jacobs, Michael Kors, BOSS.Alina Cernătescu, Mihaela Glăvan, Antonia M, Monarh, Gemelli Shoes.