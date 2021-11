Asta ați așteptat tot anul: LINK Academy organizează oferta care vă poate schimba viața!

Articol susținut de LINK Academy ​

Black Friday se sărbătorește la nivel global și marchează începerea cumpărăturilor de sărbători. Această zi este caracterizată de reduceri drastice și promoții în facilitățile de vânzare cu amănuntul și en-gros pentru diverse sortimente, precum și reduceri la servicii hoteliere, educație și altele.Înscrieți-vă pentru oferta de Black Friday la LINK Academy și fiți printre primii care vor afla ce a pregătit această instituție pentru voi din 12 noiembrie.Cererea de experți în lumea IT crește de la an la an. Interesul pentru joburile secolului XXI predomină la cei care își caută un job sau care vor să-l schimbe pe actualul, ceea ce nici nu este de mirare având în vedere că datele arată că salariile medii ale angajaților din domeniul IT depășesc cu mult media din joburile tradiționale.Programare, design graphic sau web, e-business - sunt doar câteva dintre programele frecventate de cursanții LINK Academy în dorința de a dobândi abilități inovatoare și profitabile.Ceea ce deosebește școlarizarea la LINK Academy este tendința către asimilarea cunoștințelor practice pe care cursanții le pot aplica în situații reale, găsind astfel un job imediat după finalizarea unuia dintre programele alese. Diplomele și certificatele recunoscute care dovedesc expertiza și calitatea cunoștințelor asimilate la aceste instituții, ajută foarte mult cursanții LINK Academy să se deosebească pe piața muncii, așadar, nu trebuie să-și facă griji dacă și unde se vor angaja după școlarizare.De altfel, instituția educațională LINK Academy este printre primele care a folosit Black Friday ca pe o ocazie ideală de a le oferi cursanților săi șansa să dobândească cea mai de calitate școlarizare, în cele mai convenabile condiții, pentru unele dintre cele mai căutate joburi din prezent, punând accent pe importanța educației Nu ratați această ofertă unică pe care o pregătește LINK Academy pentru Black Friday și înscrieți-vă chiar acum pentru a primi la timp notificarea cu privire la beneficiile pe care le veți avea după începerea ofertei.Articol susținut de LINK Academy