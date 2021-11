Familia Ionescu, salteaua și regula celor 24 de ore

Articol susținut de BCR​

Când telefonul doamnei Ionescu sună în acea zi de vineri după-amiază, domnul Ionescu avu o proastă presimțire. La capătul celălalt al firului era un vânzător de saltele, care îi propunea doamnei Ionescu să cumpere o saltea fabricată "după cea mai nouă tehnologie", care urma să o scape de durerile de spate, ba chiar și de cele de genunchi. Costa aproape dublu față de o saltea obișnuită, dar doamna Ionescu era atât de fericită că va scăpa de durerile de spate încât a acceptat imediat oferta, deși salteaua pe care se odihneau în prezent nu avea mai mult de 5 ani vechime. Degeaba a încercat dl. Ionescu să facă gesturi disperate cu mâna. Afacerea fusese încheiată.

Noaptea a fost un chin, din păcate. Niciunul nu se putea odihni, la cât de tare era salteaua miraculoasă. S-au trezit amândoi în zori cu dureri mai mari decât în ajun și au jurat să returneze blestemata saltea.

Ca să rezum, toată operațiunea i-a costat circa 1000 de lei, bașca nopțile nedormite. Și asta pentru că nu au ținut cont de o regulă simplă: regula celor 24 de ore!

Regula nu se aplică doar la cumpărături, ci e valabilă în aproape orice domeniu. Când te cerți cu nevasta sau la birou cu vreun coleg, înainte de a lua o decizie, încearcă să te oprești din ceartă și luați-vă amândoi un răgaz de gândire. A doua zi poate că lucrurile se vor vedea altfel.

După această aventură, domnul și doamna Ionescu au mai stabilit un lucru: de câte ori costul unei achiziții trece de 500 de lei, să discute amândoi înaintea luării deciziei de cumpărare. Șă nu cumpere fiecare ceea ce-I trece prin cap că ar fi util înainte de a se consulta cu partenerul. Sigur că această limită de preț variază în funcție de fiecare. Ceea ce este scump pentru mine s-ar putea să fie foarte ieftin pentru pentru altcineva. Fiecare persoană sau cuplu ar trebui să-și stabilească propria limită în funcție de nivelul de confort. De asemenea, această limită poate fi schimbată în timp. În cazul familiei Ionescu, ea a crescut treptat de-a lungul anilor, pe măsură ce au reușit să dezvolte o mai bună gestionare a finanțelor familiei.

Doamna Ionescu a sunat imediat la o firmă care să vină și să-i preia vechea saltea s-o ducă s-o recicleze pe unde-or ști și a dormit pe canapeaua din sufragerie cele două nopți care o despărțea de salteaua magică.Luni, doamna Ionescu se uita la ceas din 5 în 5 minute, să vadă când să coboare să preia salteaua. Pe la ora 5 după-amiază a ajuns mașina. Oamenii i-au cărat-o până în dormitor, și-au luat banii și au plecat. Domnul și doamna Ionescu au rămas s-o potrivească în rama patului și să scape amândoi de dureri.Numai că, deși returul era gratuit și dura cam 7 zile, tot aveau nevoie de o nouă saltea. Așa că au mai scos din buzunar câteva sute de lei ca să-și comande alta.Această regulă sună cam așa: atunci când ai de făcut o achiziție, așteaptă 24 de ore înainte de a lua decizia de cumpărare! Vezi dacă într-adevăr ai nevoie de acel produs, dacă ți se potrivește, dacă nu e doar un moft.Foarte des întâlnit e cazul simplelor achiziții: o cămașă, o pereche de jeansi (în cazul domnilor), o rochie sau o pereche de pantofi (în cazul doamnelor). Acolo, în magazin îți plac, dar odată ajunși acasă, constați că parcă le-a pierit din frumusețe. Iar aici nu e vorba neapărat de costul produsului, ci de utilitatea lui. Poți să cumperi ceva care îți aduce pe termen scurt o bucurie, dar 10 minute mai târziu nu mai știi exact de ce l-ai cumpărat. De aceea, e important să-ți iei un timp de gândire, mai ales înainte să cumperi lucruri importante. Amâni decizia cu o zi, ca să vezi dacă ai nevoie cu adevărat de lucrul respectiv.Dar, regula celor 24 de ore este unul din primele semne ale voinței de a o lua pe drumul cel bun al gestiunii propriilor bani. Domnul și doamna Ionescu au învățat asta, chiar dacă pe spinarea lor.