INTERVIU Michael Franzon, Senior Global Scientific Advisor: Derulăm studii ample și riguroase pentru a demonstra că trecerea la produsele fără fum, prezintă mai puține riscuri pentru sănătate decât continuarea fumatului

Într-un interviu acordat HotNews, Michael Franzon, Senior Global Scientific Advisor în cadrul Philip Morris International, ne-a explicat despre strategia PMI de reducere a riscurilor asociate fumatului, despre știința din spatele produselor care încălzesc tutunul sau despre realitatea din spatele studiilor făcute în zona produselor alternative la fumatul clasic.



În ultimul deceniu, PMI a trecut prin schimbări majore. Datorită investițiilor semnificative în știință și tehnologie, am făcut ceea ce oamenii le cereau să facă marilor companii de tutun („Big Tobacco”) de ani de zile: am dezvoltat și introdus pe piață o alternativă mai bună la țigări pentru adulții care altfel ar continua să fumeze.

Cu toții suntem de acord că lucrul cel mai bun pe care îl poate face oricine este să nu se apuce niciodată de fumat. Iar dacă totuși fumează, să renunțe definitiv la tutun și nicotină. Deși nicotina nu este principala cauză a bolilor asociate fumatului, aceasta creează dependență și nu e lipsită de riscuri. Noile noastre produse se adresează exclusiv adulților care fumează și care nu renunță la acest obicei. Aceștia trebuie să știe că produsele fără fum nu sunt lipsite de riscuri și eliberează nicotină, care creează dependență, însă sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului, forma cea mai dăunătoare de consum a tutunului.

2. Există numeroase studii care atestă faptul că produsele alternative la fumatul clasic, în speță cele care încălzesc tutunul, au riscuri asociate mult mai mici. Însă, există o parte a populației care susține că studiile respective nu au nicio relevanță atâta timp cât ele sunt făcute fix de către companiile din industria tutunului. Care este realitatea din spatele acestor studii? Ce le puteți spune celor care sunt mai sceptici?

Recunoaștem că cercetările științifice realizate de industrie se confruntă cu un oarecare scepticism. Acesta este unul din motivele pentru care respectăm cele mai înalte standarde în cercetările noastre și ne-am angajat să împărtășim public rezultatele și să încurajăm analizele independente. În cele din urmă, nu cerem lumii să aibă încredere în noi, ci să ne judece pe baza dovezilor științifice solide puse la dispoziție.

Amploarea și profunzimea studiilor noastre referitoare la IQOS (produsul nostru din tutun încălzit) sunt fără precedent în industrie. Printre acestea se numără 18 studii non-clinice și 10 studii clinice care au alcătuit corpul de dovezi pe care l-am pus la dispoziția autorităților de reglementare, cum este FDA din SUA.

IQOS nu arde și nu produce fum.

Studiile de laborator confirmă că nivelurile mai mici ale compușilor chimici nocivi generate de IQOS rezultă într-o toxicitate semnificativ mai redusă a aerosolului generat decât a fumului de țigară.

Studiile clinice de până acum confirmă rezultatele promițătoare ale studiilor noastre de laborator. Fumătorii adulți care au trecut complet la IQOS pe durata a două studii clinice de o săptămână și a două studii clinice de trei luni și-au redus semnificativ expunerea la 15 compuși chimici nocivi. Aceste reduceri ale expunerii s-au apropiat de cele observate la persoanele care au încetat să fumeze și nu au consumat deloc tutun sau nicotină pe durata studiilor.

Un studiu clinic mai recent a raportat un răspuns biologic pozitiv în momentul trecerii la IQOS timp de șase luni, comparat cu persoanele care au continuat să fumeze. Cei opt parametri ai răspunsului biologic sunt asociați cu bolile cauzate de fumat și se îmbunătățesc în decurs de șase luni de renunțare la fumat.

IQOS nu produce fum și nu este o sursă de ”fumat pasiv”. Potrivit studiilor privind calitatea aerului, utilizarea sa nu afectează negativ calitatea aerului din interior.

Studiile noastre arată un interes foarte scăzut pentru IQOS în rândul persoanelor care nu au fumat niciodată sau care au renunțat la fumat și un potențial substanțial de convertire totală în rândul fumătorilor adulți.

4. Philip Morris International a publicat de curând un nou studiu în ceea ce privește reducerea riscurilor asociate fumatului și impactul pozitiv pe care o are această reducere asupra sănătății individuale și a societății. Spuneți-ne care sunt concluziile generale ale acestui studiu.





Această ediție a inclus un editorial scris de Steve Roulet, Global Head of Behavioral Research Insights, care a examinat tiparele de utilizare a produselor, riscul relativ și efectele trecerii la alternative fără fum, comparat cu continuarea fumatului.

Ediția cuprinde și detalii referitoare la cercetările noastre clinice care indică existența unor beneficii pentru sănătate observabile pe termen scurt ca urmare a trecerii complete de la țigări la IQOS, produsul care încălzește tutunul al PMI, comparat cu continuarea fumatului.

o alternativă cu risc redus fundamentată științific la continuarea fumatului,

măsurători continue temeinice și solide privind prevalența și tiparele de utilizare a tutunului, pentru a obține o imagine asupra eventualelor consecințe nedorite și

o comunicare corectă, care nu induce în eroare, cu privire la riscurile și beneficiile asociate utilizării produsului, pentru a-i încuraja pe fumătorii adulți să treacă la astfel de alternative în loc să continue să fumeze.

2. Aproape de consumator: Există mai multe motive pentru care consumatorii trebuie să se afle în centrul tuturor conversațiilor. Sănătatea publică va fi îmbunătățită doar dacă adulții care altfel ar continua să fumeze adoptă alternative mai bune. Deoarece majoritatea atacurilor la adresa viziunii privind un viitor fără fum vizează practicile noastre legate de consumatori, trebuie să explicăm de ce trebuie să avem posibilitatea de a-i încuraja pe fumători să treacă la produsele fără fum. Mai mult, temerile legate de normalizarea consumului, adoptarea de către tineri și dependență trebuie să țină cont de beneficiul net al convertirii pentru fumători și pentru sănătatea publică.





3. Rolul altor factori, îndeosebi al guvernelor: Opozanții noștri pun doar pe umerii noștri responsabilitatea de a construi un viitor fără fum. Trebuie să reformulăm această conversație pentru a sublinia obstacolele de reglementare cu care ne confruntăm: legile vechi create pentru țigări trebuie să fie adaptate pentru a reflecta riscurile relative ale produselor fără fum comparat cu țigările. Adulții care altfel ar continua să fumeze au dreptul să primească informații exacte despre alternativele mai bune care au devenit posibile datorită științei. În plus, aceștia ar trebui să aibă posibilitatea și să fie încurajați să treacă la aceste produse în loc să continue să fumeze.

Studiile și evaluările științifice referitoare la IQOS continuă. Este esențial ca alternativele fără fum la țigări să fie evaluate și validate științific. Consumatorii și autoritățile de reglementare deopotrivă merită informații exacte și care să nu inducă în eroare, bazate pe știință, astfel încât să poată lua decizii informate.. Drept urmare, investim masiv în cercetare și dezvoltare și dedicăm resurse substanțiale pentru a ne împărtăși cercetările și a asigura discutarea și avizarea acestora de către comunitatea științifică.

Acestea includ cercetări de laborator, studii clinice în rândul fumătorilor adulți și cercetări pentru a înțelege beneficiile potențiale ale produsului pentru sănătatea publică, inclusiv modul în care fumătorii percep riscul produsului și cum îl utilizează în condiții reale.

