Europa FM a primit statutul de Superbrand în România

„Suntem onorați de titlul de Superbrand în România și suntem recunoscători ascultătorilor Europa FM alături de care primim această distincție și împreună cu care am construit un post de radio pe aceeași frecvență cu un număr din ce în ce mai mare de români”, spune Toader Păun, directorul de programe Europa FM."Viaţa se schimbă", acesta este anunţul care pregătea lansarea primului post de radio privat cu acoperire naţională. Pe 26 mai 2000, la ora 16:00, George Zafiu îşi deschidea microfonul şi rostea primele cuvinte pe frecvenţele postului de radio care avea să scrie istorie în presa românească: "Ascultaţi Europa FM. Este ora 16. Din acest moment suntem împreună! Viaţa s-a schimbat!", a fost anunţul făcut de George Zafiu, după care a urmat prima piesă difuzată de Europa FM: John Lennon - "Imagine". Pentru că oricine face un pas în FM îşi ia un angajament de durată, a doua piesă difuzată la Europa FM ar putea părea că nu a fost întâmplătoare: Holograf - "Ţi-am dat un inel". Mariajul dintre ascultători şi noul radio este trainic şi, mergând cu metafora mai departe, aşteptăm Nunta de Diamant.Europa FM este o marcă înregistrată EUROPE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL-R SA. A avut parte de consultanţi şi specialişti internaţionali care au rescris modul în care era concepută o redacţie de ştiri din România.În primul rând nu au existat "subiecte impuse", ci doar "principii jurnalistice". Ele au fost predate noii echipe, care venea cu o bogată experienţă în presă, dar într-o presă făcută româneşte, de multe ori grupată în jurul unor grupuri de interese. Aici nu a existat şi nu există decât un singur interes - "Europa FM să devină principala sursă radio de informare a românilor, să fie un post echidistant şi corect". Mai târziu, sloganul "ştirile care contează" a rezumat perfect principiul de bază al redacţiei.Muzica Europa FM a fost gândită de la început să fie cea mai bună combinaţie de hituri vechi şi noi pentru un public adult, educat, care ştie să aprecieze calitatea. Pentru prima dată în istoria presei din România, Europa FM a introdus testarea tuturor pieselor pe care avea să le difuzeze.Asta însemna că nu gusturile unui prezentator sau ale directorului muzical aveau să dicteze direcţia postului, ci ascultătorii. Studiile făcute riguros, după principii sociologice, ajută şi azi postul Europa FM să decidă ce anume să difuzeze şi cât de des.Programele Europa FM, fie că sunt produse jurnalistice, fie că sunt emisiuni de divertisment, urmăresc să reflecte adevărul, să ofere o perspectivă completă și echilibrată asupra faptelor relatate, să aducă în prim plan subiecte de interes public și să trateze ascultătorii cu respect.Drept urmare, imparțialitatea, acuratețea și corectitudinea sunt obiectivele cheie ale Europa FM.Echipa Europa FM a început acest sezon cu un mesaj puternic, în care crede, și care a adus-o pe locul 1 în orașe, în rândul stațiilor private de radio: “Tu ești vocea care contează. Împreună suntem Europa FM!”.Pentru noul sezon, postul de radio oferă un spațiu tot mai generos ascultătorilor săi, astfel încât să se facă auziți și să simtă că sunt parte din familie.Europa FM poate fi recepționat în FM, dar este ușor de ascultat din orice colț al lumii și online, pe www.europafm.ro . Europa FM este disponibil atât pe Android, cât și pe iOS și este primul post de radio din România cu o aplicație pentru Smart TV.Europa FM se bazează în continuare pe o echipă pe jurnaliști și editorialiști cu experiență, printre care Cristian Tudor Popescu, Cătălin Tolontan, Alice Iacobescu, Adriana Nedelea, Tudor Mușat și Ioana Ene Dogioiu.Totodată, postul de radio continuă campania pentru resetarea țării: „Deșteptarea României” abordează în mod concentrat câte o temă de interes general în fiecare lună, iar vinerea aduce decidenți sau persoane publice pentru o discuție în direct cu ascultătorii Europa FM, moderată de Cătălin Striblea.“Suntem onorați că Europa FM a devenit un Superbrand. Este munca de ani buni a unei echipe valoroase și care își respectă profund meseria. Sperăm că toate valorile noastre - normalitate, echilibru, decență - au prins puternic în spațiul public românesc.În ce mă privește, sunt bucuros că «România în Direct» a dat o voce tuturor oamenilor onești și cumpătați din România. De fapt, vocea lor este cea care construiește acest Superbrand în fiecare zi. Suntem mândri de această realizare și vă promitem că toate aceste lucruri vor fi neschimbate câtă vreme suntem aici!”, subliniază Cătălin Striblea.Aproape 1.700.000 de ascultători sunt pe frecvențele Europa FM din întreaga țară, potrivit datelor celui mai recent Studiu de Audienţă Radio.Fiecare zi începe cu ”Infomania”, doza concentrată de informații pregătite de Camelia Chenciu și Andrei Paleu.Matinalul realizat de Vlad Petreanu, George Zafiu şi Luca Pastia înregistrează creşteri semnificative de audienţă atât la nivel naţional, cât şi în oraşele ţării. La nivel naţional, ”Deşteptarea” este cel mai ascultat program matinal de radio dintre staţiile private, în fiecare dimineaţă, de la 7:00 la 10:00.Emisiunea ”Europa Express”, realizată de Sorin Niculescu, îşi consolidează poziţia de lider în urban, fiind cel mai ascultat program de radio privat în intervalul 10:00 – 13:00.Știrile Europa FM sunt știrile care contează și asta se reflectă atât în premiile câștigate, în decursul timpului, de jurnaliștii Europa FM, dar și în audiența foarte bună a fiecărui buletin.” România în direct ”, emisiunea interactivă realizată de Cătălin Striblea, este cel mai ascultat program de radio comercial la nivel naţional (11,6%), de luni până joi, în intervalul 13:15 – 14:00, în timp ce la nivel urban este lider absolut de audienţă.”Drum cu prioritate”, cu Radu Constantinescu, înregistrează cea mai mare creştere de audienţă de la an la an, cu peste 160.000 mai mulţi decât în anul trecut.Ziua se încheie în ”Clubul de Seară”, considerat generic cel mai mare club din România, locul unde se adună un număr tot mai mare de ascultători, zilnic.Finalul de săptămână este pentru ”Weekend cu Prietenii”, oferind o varietate mare de programe, care abordează teme de actualitate, oferă întâlniri cu oameni speciali, dar și cea mai bună muzică de ieri și de azi.Postul de radio caută să echilibreze încărcătura emoțională acumulată în ultimul timp din cauza pandemiei cu mai multe discuții pozitive și să arate lucrurile bune din jurul nostru, dar și oamenii de milioane care-i pot inspira și pe alții. Așa s-a alăturat echipei Melania Medeleanu, care îndeamnă simplu: „Zi de Bine”.Pentru că Europa FM crede în puterea educației, în fiecare seară de marți, profesorul „cool” Marcel Bartic - devenit celebru în mediul online - discută în direct cu ascultătorii Europa FM și invitații săi despre exemple de succes și soluții la problemele cronice ale educației românești.În fiecare sâmbătă, Mona Nicolici și Toader Păun pornesc în „Misiunea Verde”, și ne învață cum să facem față schimbărilor climatice, dar și cum să avem o viață sustenabilă și responsabilă.Reportajele și interviurile radio au un loc aparte în „Lumea Europa FM”, emisiunea realizată de Iulia Verbancu, în fiecare duminică, de la ora 10:00. 