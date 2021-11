​Work from anywhere - noua realitate a angajaților din domeniul IT

Articol susținut de Luxoft

Work from anywhere

Munca de acasă a constituit o adevărată provocare pentru angajatorii de peste tot din lume. Odată cu pandemia, a apărut și nevoia de distanțare socială, factor important pentru comunicarea eficientă din cadrul unui mediu de lucru sănătos. Una dintre primele companii care au reușit să se digitalizeze complet și să ofere angajaților posibilitatea de a lucra de oriunde este Luxoft.

Situațiile urgente au nevoie de răspunsuri rapide

Feedback-ul angajaților a rămas un factor important și în adoptarea noului model de lucru „work from anywhere” la scurt timp de la declanșarea pandemiei, ca metodă suplimentară pentru siguranța echipei. Pe rând, au acționat pe mai multe planuri pentru a realiza acest proces cu succes: s-au asigurat că toți angajații au acces la tehnologiile și echipamentele necesare, s-au consultat cu angajații pentru a înțelege care sunt preocupările, grijile și nevoile lor, au schimbat modul în care comunicau cu angajații prin deschiderea mai multor canale de comunicare. Şi, în completare, au creat un serviciu de asistență non-stop pentru orice situații privind viața profesionala sau personală atât a angajaților, cât și a membrilor lor de familie sau a partenerilor.

pozițiilor deschise pe site-ul companiei. În prezent, toți cei peste 2.100 de angajații lucrează remote si au libertatea de a alege modelul de lucru care li se potrivește - de la birou, hibrid sau remote - și dincolo de pandemie, iar compania intenționează să recruteze încă 150 de angajați până la finalul anului, conform

Viziunea angajaților

La aproape un an de la deschiderea pozițiilor full-remote, aproape 500 de angajați au ales să lucreze permanent de acasă, 300 dintre ei alăturându-se echipei în plină pandemie, printr-un proces de recrutare realizat integral de la distanță.

În adaptarea modului de lucru la contextul pandemic, Luxoft a plecat la drum cu avantajul de a avea implementată o politică de lucru la distanță, un program ce permitea angajaților să lucreze de acasă timp de o zi pe săptămână, ca răspuns la nevoia angajaților din sectorul IT pentru un program flexibil.„Adoptarea modelului de lucru permanent de la distanță a fost un pas natural în procesul de extindere a echipei, oferindu-ne posibilitatea să recrutăm și în orașele în care nu aveam birouri fizice, cum ar fi Cluj, Iași, Timișoara sau Brașov, unde am găsit experți pe toate nivelurile de senioritate care ni s-au alăturat deja în proiecte din domeniul auto, telecom sau financiar", a declarat Bogdan Pelinescu, Managing Director Luxoft Western and Central Europe.„Work from anywhere" înseamnă că fiecare angajat are posibilitatea de a alege locul de unde își dorește să lucreze, fie că vorbim de orașul in care persoana locuiește sau orice altă localitate în care angajatul călătorește. Vorbim de "workation", un concept japonez care combină munca cu vacanța. Este vorba de lucru la distanță, dar nu de acasă, ci dintr-o destinație de vacanță. Angajații Luxoft beneficiază de conceptul "workation", limitat pe teritoriul României.În regimul de lucru permanent remote, angajații continuă să lucreze cu tehnologii moderne , și să aibă acces la toate resursele și serviciile companiei 100% remote, de la cursuri de formare profesională și personală, până la ateliere de yoga, competiții și concursuri interne. În total, Luxoft România oferă peste 300 de cursuri tehnice si de soft skills pentru cei ce își doresc să își îmbunătățească abilitățile sau să își dezvolte unele noi.Peste 70% dintre angajații companiei declară că sunt mulțumiți cu faptul că pot lucra de oriunde din țară. Mai mult, o parte din ei s-au mutat din București și s-au stabilit în orașele natale sau în casele de vacanță.