Variabile în business - Interviu cu Mircea Mihai, Exelo Training& Development: „Trecerea training-urilor în online a adus provocări multiple, de la dificultățile tehnologice, la rezistența la schimbare a participanților.” Cum s-a adaptat în pandemie

​​Mircea Mihai, Director Executiv Exelo Training& Development, a început business-ul în 2008 și de atunci focusul afacerii lui gravitează în jurul afacerii clienților săi. Compania Exelo oferă servicii de training și consultanță pentru a-și ajuta clienții să își atingă obiectivele propuse. Prin training-uri de analiză de business și management de proiect, servicii de coaching, mentoring și consultanță, Exelo proiectează soluții specifice și actuale pentru fiecare client.







În contextul unui business dinamic cu un număr relativ constant de tranzacții lunare, ultima grijă pe care și-o dorea era gestionarea costurilor operaționale cu banca. Într-un dialog între Mircea Mihai și Felicia Făgăraș, Coordonator zonal IMM în divizia Business Banking a ING Bank România, aflăm ce este recomandat antreprenorilor astfel încât să se poată concentra pe ce este mai important pentru aceștia - creșterea propriei afaceri, iar relația cu banca să fie un factor fix într-un mediu imprevizibil cu care se confruntă zi de zi.







Povestea Exelo Training& Development - Mircea Mihai, Director Executiv







1. Care a fost ideea business-ului? Cum ați început, unde vă aflați acum și când ați simțit că ați trecut la „alt nivel"?







Mircea Mihai: În 2008, împreună cu o echipa de consultanți, am creat Exelo, o afacere care a luat naștere pentru a facilita accesul clienților la know-how-ul internațional prin intermediul unor experți conectați la realitatea locală.





În prezent, business-ul este la un nivel de maturitate, acel „alt nivel” care implică și dezvoltarea diviziei de proiecte europene, domeniu în care constrângerile și provocările sunt mai mari. Mediul antreprenorial local este, invariabil, unul provocator. Implicarea în proiecte europene a necesitat și îndeplinirea unor criterii formale inflexibile, asociate interacțiunii cu mediul de stat. Aici, banca noastră, ING, ne-a ajutat să finalizăm cu succes demersurile, consolidând relația de parteneriat existentă.







2. Care au fost cele mai mari provocări cu care v-ați confruntat în contextul pandemic și ce soluții ați găsit?







Mircea Mihai: Domeniul training-ului a fost puternic afectat. Trecerea programelor în online a adus provocări multiple, de la dificultățile tehnologice, la rezistența la schimbare a participanților. Chiar glumeam în intern că „Training-ul online nu este același lucru cu cel clasic. Dar nici berea fără alcool nu e bere clasică”. Am constatat că soluțiile prin intermediul platformelor de comunicare necesită un efort mai mare din partea trainer-ului sau a consultantului.







3. Ce planuri de viitor aveți pentru business-ul dumneavoastră?







Mihai Mircea: Cel mai probabil, diversificarea va continua. Până acum, domeniul în care am activat a fost cel al serviciilor, deci un domeniu care nu necesita mari investiții. Însă, platformele de derulare online pentru serviciile de training și consultanță pot fi costisitoare.







Mai mult, avem în vedere intrarea în domenii care necesită capitaluri adiționale, caz în care vom avea nevoie de sprijin din partea băncii, care se poate materializa în credite și linii de credit.







4. Ce v-a determinat să alegeți un pachet de cont curent cu costuri lunare fixe?







Mircea Mihai: Am optat pentru un pachet cu costuri fixe lunare din dorința de a optimiza costurile. Avem un număr relativ constant de tranzacții lunare, iar acest model de gestionare a costurilor este cel mai convenabil financiar.







Am studiat și ofertele altor bănci, însă am constatat că, per total, valorile totale asociate serviciilor bancare sunt similare. Prin urmare, am preferat să perpetuăm relația de colaborare și încredere construită cu consultanții noștri de la ING. O relație dublată ca valoare de serviciile profesioniste deja demonstrate.







Ce sunt pachetele ING FIX - Felicia Făgăraș, Coordonator zonal IMM în divizia Business Banking a ING Bank România, explică:







1. Pentru o afacere care trece de la start-up la diverse stadii de devoltare, ce opțiuni are un antreprenor pentru a-și bate cât mai puțin capul cu costurile bancare?





Felicia Făgăraș: Pentru companiile care au trecut de etapa de start-up, cât și pentru clienții care fac parte din categoria de profesii liberale și alte asociații, care desfășoară un număr semnificativ de plăți în RON lunar, credem că Pachetul ING Fix Online este acoperitor.





ING Fix Online, folosit și de clientul nostru Exelo Training & Development, este un pachet cu un cost fix ce include plăți intrabancare nelimitate și până la 20 de plăți către alte bănci, încasări gratuite, depuneri gratuite la ATM-urile ING, precum și internet banking (prin platforma ING Business) pentru administrarea afacerii de oriunde.





Pentru clienții care au nevoie, în pachet este inclus și un terminal POS gratuit (dacă încasările sunt de cel puțin 3000 lei/ lună) cu un comision per tranzacție încasată la POS de 0,7%, versus 1% (aplicabil în varianta standard, fără pachet). Deoarece este atât de necesară transparența în serviciile bancare, cele 20 plăți pe care pachetul le conține aduc clientului predictibilitate și elimină preocuparea pentru creșterea costurilor.





Clienții trebuie să rețină și faptul că pot migra în orice moment de la un pachet ING Fix la altul, dacă nevoile lor se modifică. Pentru această schimbare trebuie doar să semneze formularul de „Modificare pachet”.







2. Ce aduce pentru un antreprenor, în viața sa de zi cu zi, un pachet cu costuri lunare fixe? În ce măsură știu antreprenorii să solicite pachetul potrivit afacerii lor?







Felicia Făgăraș: Suntem încântați să observăm că aceste pachete își ating scopul de a ajuta antreprenorii și au devenit o opțiune pentru afaceri de diferite dimensiuni.





În acest moment, 17% din clienții noștri IMM au optat pentru pachetul ING Fix Online. Pe măsură ce afacerea crește și ajunge la cele 20 de plăți deja incluse în pachet, putem converti pachetul la ING Fix Lei, care oferă comision zero indiferent de câte plăți lunare va avea clientul.







Pachetele ING Fix Online au rolul de a facilita tranzacțiile, plățile și încasările pe care antreprenorii le desfășoară, pentru ca ei să se concentreze în totalitate pe activitatea lor. Acestea aduc un plus de siguranță și liniște prin costurile lunare fixe și posibilitatea de vizualizare, în orice moment, a cheltuielilor efectuate.







ING Bank dorește să fie în continuare un partener de încredere pentru antreprenorii care au nevoie de soluții potrivite activității lor. Astfel, vine în ajutor cu pachetele ING Fix, create cu scopul de a le oferi predictibilitatea de care au nevoie în privința costurilor operaționale cu banca într-o perioadă în care siguranța este mai mult decât dezirabilă, este necesară. ING a fost prima bancă din România care a introdus pe piață aceste patru pachete cu costuri lunare fixe: ING Fix Online, Lei, Valută și Complet.







Articol susținut de ING Bank în cadrul proiectului „Variabile în business”.