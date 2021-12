Prima ediție a festivalului de lumină “Lights On România” la București

Articol susținut de Lights On România

Începând de atunci, în fiecare an, în preajma sărbătorilor de iarnă, Cluj- Napoca prinde viață prin instalații de lumină care-ți taie răsuflarea. Ele reușesc să reactiveze spațiile în care sunt amplasate, reprezentând pentru artiști o bună oportunitate de afirmare, dar și nouă, privitorilor, ne oferă posibilitatea de a-i cunoaște și de a interacționa cu arta lor, dar și de a descoperi diferite părți ale orașului.„Gândește-te la Lights On ca la modalitatea perfectă prin care poți să-ți descoperi orașul, să te conectezi cu arta modernă și să sprijini artiști tineri și promițători. Unde mai pui că e punctul ideal de pornire a unei discuții despre viitor. " - Andi Daiszler, fondatorul Lights On RomâniaScopul principal a fost acela de a redescoperi locuri și de a conecta cât mai mulți oameni cu arta contemporană. Astfel, festivalul a depășit barierele Clujului, reușind astfel să ajungă și la cei care locuiesc în capitală sau în împrejurimi.„Primăria Sector 2 ne-a invitat să organizăm o ediție a festivalului Lights On la București, după ce au văzut cât de bine a ieșit ediția trecută de la Cluj-Napoca, în iarna lui 2020. Iar pentru noi a fost mereu important să putem împărtăși bucuria instalațiilor de lumină cu cât mai mulți oameni de peste tot. Așa că am acceptat cu drag invitația de a organiza o ediție Lights On la București." - Andi Daiszler, fondatorul Lights OnDupă experiența celor trei ediții de festival din Cluj-Napoca, cea din București se anunță a fi una spectaculoasă. Instalațiile vor fi dispuse în cea mai mare parte pe teritoriul Sectorului 2, astfel vizitatorii având posibilitatea de a interacționa cu cât mai multe instalații și spații publice. La această ediție vor fi prezentate instalații deja consacrate, care au uimit privitorii clujeni și care reușesc la fiecare apariție să ne emoționeze.„Ediția din București va fi una spectaculoasă și aduce în fața publicului unele dintre cele mai impresionante instalații care s-au văzut în trei ani de Lights On România la Cluj-Napoca și nu numai. Celebra Gaia a lui Luke Jerram ajunge în premieră într-un parc din Capitală, Breathe a Circus Lumineszenz, Firefly Field și Social Sparkles de asemenea vor aduce zâmbete pe buzele tuturor și multe multe alte surprize." Andi Daiszler, fondatorul Lights On"Dorim ca publicul să perceapă Lights On ca o ocazie unică în an de a interacționa cu arta contemporană în spațiile publice din propriul oraș și să îndemnăm vizitatorii să se lase cuprinși de farmecul instalațiilor de lumină prezentate. Fiecare lucrare are o poveste, o dinamică, o relație cu spațiul în care se află și un înțeles de descoperit." - Daniel Popescu, director artistic Lights OnAstfel, începând cu data de 10 Decembrie, vă invităm să luați parte la prima ediție a festivalului Lights On în București. Majoritatea instalațiilor vor fi expuse în Sectorul 2 al Capitalei și vor putea fi admirate de toate privirile trecătorilor. Timp de 10 zile vom avea ocazia să vedem, să simțim și să ne bucurăm de lumină.Așa arată lista completă a instalațiilor expuse în București:Parcul Ioanid:Gaia by Luke Jerram - powered by BCRWe are here by Silviu CioraParcul Obor:Firefly Field by Studio Toer - powered by Daisler Print HouseSocial Sparkles by Studio Toer - powered by Kingdom of the NetherlandsParcul Sticlăriei:Breathe by Markus Anders & Circus LumineszenzPrivate Moon by Leonid TishkovPiața Spania:Oumua by Circus Lumineszenz - powered by Asociația DaislerMiniparcul Tudor Vladimirescu:Tunelul by Silviu CioraPiațeta Bisericii Sfântul Silvestru:Cerebrum by 6th Sense Design & Adi BălanAccesul este gratuit. Vizitarea e posibilă doar cu purtarea măștii și păstrării distanței minime de 1.5 metri față de persoanele din jurul nostru.