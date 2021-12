webPR: Interviu exclusiv despre viața pe Pământ și în Univers cu doi cercetători care au revoluționat știința

Lawrence Krauss

Richard Dawkins

Evenimentul va avea loc joi, 9 decembrie 2021, începând cu ora 15.00, pe platforma ZOOM. În exclusivitate pentru HotNews.ro, cei doi invitați ai evenimentului au acordat un interviu, în avanpremiera acestuia. Pentru rezervarea participării la eveniment vă rugăm să accesați acest link Lawrence Krauss este fizician, cosmolog renumit şi profesor la Universitatea Statului Arizona, deţinând şi postul de director al Proiectului Origins. Elogiat de revista Scientific American, care l-a numit o raritate printre intelectuali datorită valenţelor sale publice, Krauss este autorul a peste trei sute de articole ştiinţifice şi unsprezece cărţi, printre care şi marele succes The Physics of Star Trek. Tot el a analizat, de asemenea, conceptul de civilizație veșnică a lui Dyson și universurile paralele.Cel mai probabil vor rămâne mereu SF. Călătoria warp nu este 100% imposibilă (ar trebui să creăm un tip de energie pe care legile fizice probabil că nu ne permit să o facem), însă ar solicita mai multă energie decât cea existentă în galaxie și nici atunci cineva nu ar putea să călătorească mai repede decât viteza luminii. La fel se aplică și în cazul călătoriei în timp, deși nu putem fi siguri. Stephen Hawking, care a scris prefața pentru cartea mea, a spus la un moment dat că este imposibil să călătorim în timp. Altfel am fi deja invadați de turiști din viitor. I-am spus că toți s-au dus în anii 60’ și nimeni nu a observat.Cea mai surprinzătoare descoperire a ultimilor 40 de ani, una în care am avut și eu o contribuție, este aceea că spațiul vid are energie. Are greutate și această energie are o forță gravitațională de respingere, cauzând creșterea vitezei de expansiune a Universului. Acum știm că mare parte din energia Universului se află în spațiile vide și nu înțelegem absolut deloc de ce!Mai întâi, că nu există dovezi legate de un anumit design sau scop al Universului, dar aceasta nu îl face mai puțin minunat. Ba îl face și mai extraordinar și face ca existența noastră accidentală să fie și mai prețioasă. Apoi, că Universul nu încetează să ne surprindă, de aceea nu ar trebui să ne oprim din a-l cerceta.Sperăm că Telescopul Spațial James Webb ne va permite să căutăm și să demonstrăm natura unor planete cu potențial de a susține viață similară cu aceea de pe Pământ, ajutându-ne să răspundem la vechea întrebare: Suntem singuri în Univers?Mitul legat de știința climatică stă în faptul că se bazează pe modele complexe netestate, care sunt extrem de nesigure. Nu este așa. Se bazează pe legi ale fizicii dovedite și ne oferă șansa să încercăm să facem ceva referitor la provocările pe care le avem. Așa cum am spus în cartea mea, viitorul va fi pe măsura lucrurilor pe care le facem acum, ca un tren de marfă, încărcat cu ceea ce construim acum. Acest fapt ne oferă oportunitatea de a ne folosi inteligența, capacitatea de anticipare și tehnologia pentru a răspunde acestor provocări, dacă avem voința politică să facem acest lucru.Știința și gândirea științifică îi deschide pe oameni către un univers al mirării. Acesta nu are nevoie de povești pentru a face lumea mai interesantă și putem face din acest lucru scopul nostru în viață. Este o abordare care nu exclude credințele religioase ale oamenilor, însă religiozitatea lor trebuie să fie în concordanță cu lumea în care trăim.Richard Dawkins este un biolog recunoscut în comunitatea de specialitate, care pe lângă opera sa ştiinţifică, a scris şi cărţi adresate marelui public. Este un avocat al umanismului împotriva fundamentalismelor de tot felul şi al ştiinţei împotriva pseudoştiinţelor, aflându-se de ani buni în centrul disputei evoluţionism-creaţionism.Știința este poezia realității. Știința evoluționistă, în particular, reușește să explice într- un mod extraordinar cum pot să apară produse complexe din începuturi simple. Nu doar complexe, dar conținând minunata iluzie de a fi fost create pentru un scop. Pentru mulți oameni este foarte greu de înțeles acest lucru. Aș fi fericit dacă am reușit să îl aduc la înțelegerea măcar a câtorva oameni.Istoria și sociologia au o șansă mai mare, decât știința, de a furniza predicții realiste, pentru că specia umană este unică, emancipându-se constant și depărtându- se de teoria selecției naturale a lui Darwin.Schimbarea climatică - este un răspuns clișeu, dar nu mă pot gândi la altceva mai de impact.Tribalismul este cu siguranță o moștenire importantă. Interesant este faptul că spiritul tribal tradițional, genetic este astăzi completat de “triburile virtuale” - triburi de opinie, stânga versus dreapta etc. Există dovezi îngrijorătoare că opiniile oamenilor sunt formate mai mult de tribul căruia îi aparțin, decât de fapte.Nu știu dacă o societate religioasă ortodoxă este pregătită pentru ele. Ar fi păcat să nu fie. Ceea ce vrei să crezi nu are nicio legătură cu ceea ce ar trebui să crezi, care este pur și simplu un fapt pentru care există dovezi obiective. Cele mai multe dintre adevărurile importante despre Univers și viață sunt adevărate cu mult înainte de apariția omenirii și vor continua să fie adevărate mult timp după ce oamenii vor dispărea și nu vor putea să creadă nimic.