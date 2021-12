Dr. Tuku Semina: “În chirurgia veterinară, nu ai voie să greșești”

Articol susținut de The Vets

Ce înseamnă o intervenție chirurgicală pentru un animăluț? Și cum ar trebui să ne așteptăm să fie chirurgul? “Trebuie să știi anatomie foarte, foarte bine, trebuie să ai o tehnică bună, să pregătești bine operația. E foarte important să ai un plan dar să fii pregătit ca, dacă la fața locului vezi că nu iese, să ai unul de rezervă la fel de bun. Logistica e foarte mare, de la nevoia unui anestezist bun, până la materialele potrivite, de calitate”, spune el.Orice veterinar poate face orice fel de intervenție? Din păcate, lucrurile nu sunt în România prea bine reglementate. “E nevoie de reglementări”, spune medicul. “Orice absolvent de medicină veterinară poate, după un an de zile, să facă orice. E nevoie de competențe, de specializare, ne bazăm pe bunul simț al colegilor să nu facă lucruri pe care nu știu să le facă. Și în cărți sunt prezentate tehnici avansate unde se recomandă să fie făcute doar de medici cu experiență. Încerc să le arăt colegilor că e corect deontologic să-ți recunoști niște limite, nu să te arunci în intervenții pe care nu le stăpânești. Pacientul nu are nici o vină”, subliniază Dr. Tuku Semina. În România nu există specializarea de chirurg veterinar, aflăm de la el, dar la nivel european poți face rezidențiat pe chirurgie, după care dai un examen și obții specializarea.“Un chirurg trebuie să își dorească foarte mult să știe tot despre meseria asta, cât mai mult, cât mai bine, încontinuu. Tot timpul apar studii noi, tehnici noi, îmbunătățite, tendința e să o luăm pe urma colegilor de la medicină umană și să facem chirurgie minim invazivă. Implică învățat, achiziția de noi echipamente”, explică el.Dr. Tuku Semina nu este un medic care să primul lucru pe care îl face e să pună mâna pe bisturiu. “Dacă putem să nu intervenim chirurgical, suntem fericiți, dacă trebuie, încercăm să o facem cât mai bine și cât mai puțin invaziv”, spune el. “Încurajez proprietarii să ceară și o a doua părere. Un medic poate își exprime propria părere, dar o problemă se poate rezolva prin doua trei metode poate și e important să luăm cea mai bună decizie pentru animal”.Cel mai mult, îl impresionează dorința de viață a pacienților. “Nu vor decât să le fie bine și să le fie bine azi. Nu e important ce a fost ieri și ce va fi mâine. Ei azi vor să fie bine. Asta am învățat de la animale, carpe diem. Am învățat să nu renunți niciodată pentru că întotdeauna ai șanse să treci peste problema pe care o ai. Orice șansă, oricât de mică e, trebuie folosită.”, spune el.Din păcate, iar acest lucru e trist și traumatizant pentru medic, sunt proprietari de animale care decid fie să le curme suferința atunci când o intervenție chirurgicală le-ar salva viața, fie să o amâne sau să nu o facă deloc. Motivele pot fi financiare sau că nu pot oferi animalului grija postoperatorie de care ar avea nevoie. “E una dintre marile frustrări ale acestei meserii, când știi că îl poți salva”, spune medicul.“Îngrijirea postoperatorie e foarte importantă - chiar ieri am văzut un pacient din alt oraș, cu o operație nereușită la domeniul abdomenului. Din discuția cu proprietarul, am concluzionat că, dacă eu intervin chirurgical, la ce probleme am de rezolvat acolo, o infecție diseminată, am nevoie să îi pun drenuri, iar proprietarul nu poate să asigure nu sterilitatea, dar nici măcar curățenia normală a zonei, pentru că animalul stă în curte”, subliniază Dr. Semina importanța îngrijirii după operație. “Chiar și operațiile simple pot avea complicații, cum e o operație de castrare. Dacă pacientul stă în frig, pe ud, dacă se linge, se poate infecta. Bani irosiți, timp pierdut, animal chinuit”, spune el.De ce e necesar să mergem cu animalul la consult veterinar în mod regulat? “Am observat că afecțiunile cardio pulmonare care necesită intervenție chirurgicală sunt găsite târziu. Animalele nu dau semne foarte repede și apar la consultație decompensați. Am văzut, de-a lungul anilor, cum a crescut numărul de cazuri oncologice la animale, chiar și tinere, cu forme agresive”, spune el. Diagnosticate și operate din timp, cresc șansele de supraviețuire ale animalului.Dintre cazurile recente, medicul a operat, la The Vets , “o lobectomie hepatică, la o femelă de 7 ani, adică am scos un lob al ficatului care era tumorizat, plus excizii de lanț mamar din cauza unor tumori. Am făcut și multe intervenții chirurgicale pe torace de-a lungul carierei profesionale. A trebuit să învăț, e o zonă dificilă, cu organe vitale. Ca manoperă, nu e greu, dar dacă nu știi ce faci, ai șanse să-ți moară pe masă”, spune el.Cum este când îți operezi propriul animal, îl întrebăm. “Am fost șocat pentru că prima și singura dată când mi-a tremurat mâna a fost când mi-am castrat ultima cățelușă. Totul a ieșit perfect, dar am fost foarte stresat, neașteptat pentru mine, care cred că sunt lucid și obiectiv când intru în sală”, își aduce aminte Dr. Tuku Semina.Lucrează ca medic din 1999. Îi plăcea biologia în liceu. A vrut să intru la medicină umană, dar ceva l-a oprit. Menirea lui era alta. “Ceva nu se lega. M-am orientat către medicină veterinară și nu regret nici o clipă”.Articol susținut de The Vets