Variabile în business - Interviu cu Stogianis Kozaridis, Prăvălia Noastră: "Țintim să devenim un one-stop shop vegan. Pandemia a dus la 80% comenzi online din totalul vânzărilor"

Povestea Prăvălia Noastră - Stogianis Kozaridis, cofondator și manager

Atuurile pachetului ING Fix Valută, explicate de Cosmin Ion, Expert IMM, divizia Business Banking, ING Bank România

Într-un context încă incert și dinamic, pentru mai multă predictibilitate în gestionarea costurilor operaționale și a relației cu banca, acesta a optat pentru pachetul ING Fix Valută. Este de părere că pachetul este foarte avantajos prin prisma costurilor fixe, indiferent de numărul de tranzacții interne și externe. Despre pachetul ING Fix Valută, recomandat antreprenorilor care fac plăți în valută, vorbește alături dePrăvălia Noastra este o afacere de familie începută în 2014 cu scopul de a oferi alimente sănătoase și gustoase, de origine vegetală, fără niciun compromis asupra calității sau a gustului. Gamele de produse oferite sunt: ulei de măsline extravirgin, măsline, curmale Medjool, nucifere deshidratate, fructe deshidratate fără zahăr și fără dioxid de sulf (SO2), cacao, uleiuri și unturi din nucifere, miere premium din toate regiunile Greciei, condimente și plante aromatice, precum și produse tradiționale românești.În prezent ne adresăm tuturor categoriilor de clienți: persoane fizice - prin magazinul fizic din Timișoara și magazinul online www.pravalianoastra.ro cu livrare în toată țara, dar și persoanelor juridice (din domeniul HORECA, revânzători de produse cu mărcile noastre proprii Nutrissimo & Prăvălia Noastra și alte magazine).Alimentele certificate ecologic („bio” este termenul oficial pentru Germania și alte țări, „eco” pentru România") sunt pe un trend ascendent în ultimul deceniu. Totodată, venitul mediu al românilor a crescut, iar acest tip de produse au devenit mai accesibile. Un consumator de produse ecologice înțelege că educația și sănătatea reprezintă cea mai buna investiție cu randament pentru tot restul vieții, iar prețul se justifică în mod firesc.Profilul consumatorului nostru este reprezentat de familii cu copii, cu educație superioară, venituri medii și mari, vegani/ vegetarieni/persoane care țin post, persoane cu nevoi alimentare speciale, care practică sport și care sunt preocupate, în general, de o viață sănătoasă.Cele mai bine vândute produse sunt curmalele, uleiul de măsline extravirgin, măslinele, migdalele, caju-ul.Am început Prăvălia Noastră alături de soția mea încă din ianuarie 2014, dar din septembrie 2018, am început să ne ocupăm exclusiv de afacere. De când am decis să facem acest pas, rezultatele au început să se vadă si simțim, într-adevăr, că facem „ceea ce trebuie”.Restricțiile impuse de pandemie au condus la prăbușirea comenzilor clienților din domeniul HORECA, însă, din fericire, am avut mai multe comenzi online plasate de persoane fizice. Accentul continuă să fie pe comenzile online, întrucât este mai comod și mai rapid - înregistrăm 80% comenzi online și 20% în magazin din totalul vânzărilor.Noi colaborăm direct cu producători din Grecia, Israel, Italia, Olanda, Germania și alte țări. În această perioadă ne-am confruntat cu întârzieri în aprovizionare, dar aici ne-a ajutat linia de credit ING pentru a achita comenzi mari, mai din timp. Recunosc că în martie 2020, pe fondul creșterii comenzilor online, mi-a fost teamă să angajez personal, prin urmare, am muncit mai mult, în jur de 70 de ore pe săptămână.Chiar acum, în decembrie, ne relocăm într-un nou sediu în Timisoara, mai mare și mai frumos. Ne extindem prăvălia cu unități de depozitare cu toate dotările necesare, dar și cu o sală multifuncțională pentru cursuri de gastronomie vegane și pentru copii, pentru workshop-uri și alte evenimente. Noul sediu ne permite sa integrăm toate activitățile sub același acoperiș, iar accentul va fi pus pe educația consumatorilor în ceea ce privește alimentația sănătoasă.Direcția noastră de dezvoltare este de one-stop shop vegan. Vom diversifica oferta cu game de fructe și legume proaspete, super alimente, tonice și regenerative, produse fără gluten, nutriție regenerativă pentru diverse afecțiuni, precum și de cofetărie vegană & raw vegană. „Gustul bun al sănătății tale" este sloganul nostru și redă foarte bine valorile pe care le regăsiți la Prăvălia Noastră.Așa cum divulgă numele, este un pachet operațional care conține un cont curent în valută cu tranzacții incluse, desigur pe lângă contul curent în lei cu plăți incluse, comun tuturor pachetelor noastre ING Fix, pe care le recomandăm antreprenorilor. Atât în cazul plăților către beneficiari cu conturi în ING, cât și către beneficiari cu conturi în alte bănci din România și din străinătate, tranzacțiile în lei și valută sunt incluse în număr nelimitat. Da, oricâte plăți are nevoie antreprenorul să efectueze.Pachetul mai oferă serviciul POS cu comision preferențial, un card business, acces la platforma ING Business, depuneri de numerar la ATM și retrageri de numerar în limita a 100.000 lei lunar. Ne place să credem că acesta cuprinde toate tranzacțiile de care are nevoie un antreprenor, pentru a-i permite să se poate concentra în fiecare zi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii sale. Prăvălia Noastră este un exemplu de succes în acest sens și ne bucurăm să asistăm la extinderea afacerii, prin noua locație și noul concept de dezvoltare.Antreprenorii care importă bunuri sau servicii sunt cei care apreciază cel mai mult acest pachet, pentru că au o nevoie recurentă să transfere bani în străinătate. ING Fix Valută este util și firmelor care exportă și încasează sume în valută de la clienții lor din extern. Pe lângă faptul că au acces facil la sumele încasate din străinătate, acestea mai pot face și plăți în valută în caz de nevoie, de exemplu daca își găsesc și furnizori din afara țării sau pentru diverse tranzacții ocazionale, precum participări la târguri, expoziții etc.Consultanții noștri asistă clienții la schimbarea pachetului ori de cate ori apar schimbări în ceea ce privește tipul tranzacțiilor. Astfel, modificarea pachetului ING Fix cu cel mai potrivit nevoilor tranzacționale ale unei afaceri, la un moment dat, se poate face foarte simplu. O discuție cu un consultant și semnarea unui formular rezolvă rapid această necesitate.Peste 90% dintre clienții noștri din segmentul IMM au achiziționat pachete ING Fix. Din rândul acestora, aproximativ 30% au optat pentru pachetul ING Fix Valută, așa cum este și clientul Prăvălia Noastră.Majoritatea firmelor din Romania, însă, nu lucrează cu parteneri din străinătate și se finanțează în lei, ceea ce face inutilă deținerea unui cont în valută. Pentru aceste firme acoperim nevoile tranzacționale prin alte pachete ING Fix care conțin doar cont curent si tranzacții în lei. ING a fost prima bancă din România care a introdus pe piață patru pachete cu costuri lunare fixe: ING Fix Online, Lei, Valută și Complet, cu scopul de a oferi antreprenorilor predictibilitatea de care au nevoie în privința costurilor operaționale cu banca într-o perioadă în care siguranța este esențială.