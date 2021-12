[P] What’s new, pussycat? Conferința ieșeană digitală gratuită pentru comunitatea de IT

Wantsome promite o conferință ieșeană digitală gratuită în care cei care dau undă verde trendurilor în IT să pună pe aceeași masă tendințele și previziunile pentru anul 2022.





Evenimentul se va desfășura în mediul online miercuri, 22 decembrie, începând cu ora 16:00, pe Zoom și se adresează profesioniștilor din IT și pasionaților de tehnologie. Participarea este pe bază de înscriere, completând un formular pus la dispoziție doritorilor pe pagina evenimentului, de pe site-ul Academiei Prietenoase de IT.





Evenimentul va găzdui 18 speakeri, profesioniști de top din industria IT din România.





Mai mult decât atât, participanții înscriși la eveniment prin formular sunt așteptați cu premii în valoare de peste 3600 de Euro oferite de către Wantsome, informații de interes și multe alte surprize din partea companiilor partenere. Wantsome va oferi 10 locuri gratuite la cursul de Introducere în Programare care va începe din ianuarie 2022. Partenerii evenimentului vor veni cu alte experiențe legate cu fundă festivă, care așteaptă să-i găsească pe norocoși.





Suntem entuziasmați și le mulțumim celor care s-au alăturat în calitate de Community Partner: Sevio, CamLine, Yonder, Plant an App, IT’s Wise, DevExperience, Asociațiile Studențești BEST Iași și ASII, precum și Facultatea de Informatică din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.





Subiecte precum „Big Tech in 2022 (FAANG)”, „AI for social good”, „The state of UX in 2022”, „Open Container Initiative”, „Testing trends and how to be part of the change”, „How to keep people (motivated ;))” și „2022 Project Management Trends: A Look Ahead” sunt doar câteva din temele care te vor aștepta miercuri, pe 22 decembrie, online, începând cu ora 16:00, în cele două ore ale conferinței. Gazda conferinței ieșene este Liviana Tane, fondatorul școlii de scriitură The Writing School, care va conduce discuțiile serii de miercuri.





Lista invitaților și agenda evenimentului te așteaptă și pe pagina de Facebook Wantsome.





Iuliana, fondator Wantsome: „Crezul Wantsome este educația și dezvoltarea continuă. Învățând astăzi, prin mentorat și practică pe bune, ne construim viitorul. Astfel, i-am provocat pe profesioniștii din industria IT să ne răspundă la întrebări și am pus în sacul Moșului previziuni pentru 2022, tehnologii și noutăți pentru toți pasionații de acest domeniu.”





Despre Wantsome

În deschiderea conferinței, Mircea Miclea, profesor universitar doctor din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca va da startul evenimentului cu tema „Funcțiile executive și pandemia”. În continuare va ninge cu previziuni pentru 2022 din partea invitaților din diverse companii de IT din România, alături de mentori Wantsome.Wantsome a fost înființată în 2017, la Iași, și este cea mai mare unitate de învățământ independent în IT din Nord-Estul României. În 2019, Wantsome a deschis un sediu nou și în București. În pandemie, Academia și-a mutat toate cursurile în online și urmărește să ajungă la cât mai mulți din cei interesați de specializările oferite. Până în prezent, Wantsome a înregistrat un număr de peste 1.800 de absolvenți, deține în portofoliu 49 de programe de mentorat susținute de 36 de traineri cu experiență, specialiști în IT din Iași și București. Detalii complete puteți găsi pe site-ul companiei