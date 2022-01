Unde poți recicla în București aproape toate deșeurile din gospodărie

Articol susținut de Cora România

Cora, de exemplu, a anunțat recent o inițiativă în acest sens, prin inaugurarea Stației verzi de la cora Pantelimon, în București. La eveniment a fost prezent și ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Tanczos Barna, care a apreciat că astfel de acțiuni ajută România să se ralieze efortului UE de a atinge obiectivul de reciclare a 90% din deșeuri. Ministrul a mai spus că o parte din cele 400 de milioane de euro din PNRR prevăzute pentru programe de protecția mediului vor fi investite în crearea unei rețele naționale de stații de reciclare.La Stația verde cora se pot recicla aproape toate deșeurile pe care le generează o gospodărie – peturi, recipiente de sticlă și aluminiu, aparate electrocasnice si baterii. Avantajul este accesul ușor al publicului larg la un astfel de instrument și nu în ultimul rând faptul că efortul de reciclare este recompensat prin eliberarea unui voucher care poate fi folosit la cumpărături în rețeaua cora. Așadar poți merge la cumpărături și, cu aceeași ocazie, poți recicla deșeurile strânse acasă.Recompensa primită pentru fiecare deșeu reciclat este de 5 bani, iar în cazul echipamentelor electrice, de 40 de bani/kg.Stația verde cora se diferențiază de alte soluții existente pe piață prin aceea că face posibilă și reciclarea echipamentelor electrice uzate (aragaz, uscător de păr, fier de călcat etc.) și a bateriilor, urmând ca pe viitor să includă și alte fluxuri precum deșeuri textile și ambalaje reutilizabile.În programul pilot lansat de cora la hipermarketul din Pantelimon au fost reciclate, în perioada iulie – noiembrie 2021 aproximativ 320.000 de deșeuri, adică peste 4500 kg de peturi, peste 6000 kg deșeuri din sticlă, peste 900 kg de deșeuri din aluminiu și 300 kg de carton.Obiectivul lunar de colectare pentru Stația verde de cora și partenerii săi, Fepra și Envipco, este de 12 tone de deșeuri sau aproximativ 160.000 de unități.Se știe mai puțin ce se întâmplă cu o sticlă de plastic, de pildă, după ce o introducem în automatul de reciclare. Deșeurile sunt predate unui centru autorizat de colectare unde are loc sortarea și expedierea către fabrici specializate. Peturile sunt transformate, de exemplu, în fulgi de pet, care devin apoi, prin prelucrarea la o altă fabrică, recipiente noi, care sunt reintroduse în circuitul economic. Se recuperează practic materialele din care au fost fabricate. Procesul are un impact benefic atât asupra mediului, cât și asupra economiei pentru că se creează locuri de muncă și premisele dezvoltării companiilor implicate pe tot lanțul de reciclare. Prin urmare, efortul de a recicla are efecte concrete, măsurabile.Cora a anunțat că va extinde acest proiect prin implementarea de stații verzi în toate hipermarketurile sale din București, Cluj, Constanța, Ploiești și Drobeta și în viitor va fi posibilă reciclarea deșeurilor textile și a ambalajelor reutilizabile.