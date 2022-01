[P] Recuperarea taxelor din străinătate este sigură și ușoară cu RT TAX

În multe țări europene anul fiscal 2021 se încheie în luna ianuarie, ceea ce poate fi un bun prilej pentru românii care au lucrat în străinătate mai mulți ani și au avut contract de muncă să demareze în această perioadă procesul de recuperare a taxelor plătite în străinătate. Taxele pot fi recuperate parțial sau integral nu doar pentru anul trecut, ci pentru ultimii 4-5 ani fiscali.Recuperare legală a acestor bani este un drept pe care oricine îl are, indiferent cât timp a lucrat în străinătate și nu afectează posibilitățile de angajare viitoare. Atâta timp cât ați lucrat măcar o lună și ați plătit impozit, puteți recupera taxele plătite în plus. Dacă taxele nu sunt recuperate la timp, acestea vor merge la bugetul statului străin. Peste 1,9 miliarde de euro ar fi suma de bani, calculată în baza mai multor date, pierdută de românii care au muncit în străinătate în 2020 și care nu și-au recuperat taxele. Acești bani ar putea reprezenta bani în plus pentru bugetul unei familii.Din păcate, sub 50% dintre români își folosesc acest drept. O parte dintre ei nu știu pașii pe care să îi urmeze și sunt descurajați de regulamente, alții nu știu că există servicii specializate care fac viața oamenilor mai ușoară și le recuperează banii care li se cuvin. În ciuda miturilor care circulă în spațiul public, este o modalitate comună și legală să îți recuperezi taxele dacă apelezi la profesioniști. O astfel de companie de top în recuperarea taxelor este RT TAX care în cei 20 ani de activitate, a format o rețea de peste 400 de parteneri din întreaga lume.Echipa de specialiști a companiei a ajutat peste 250.000 de clienți să-și restituie taxele și acest număr crește rapid în fiecare an. Colaborând cu autoritățile fiscale străine din 9 țări, compania se ocupă de restituirea rapidă și eficientă a taxelor în funcție de fiecare caz în parte. Mai exact, oricine a plătit impozite în plus cât timp a lucrat în străinătate, acelei persoane i se returnează diferența de bani. Procedeul este cunoscut ca “rambursarea taxelor”.Avantajele de a apela la o firmă specializată în recuperarea taxelor țin în primul rând de siguranță și de rapiditatea cu care ți se înapoiază banii cuveniți, uneori chiar sume considerabile. Recordul sumei recuperate în cursul anului 2021 de RT TAX pentru un client care a apelat la serviciile companiei a fost de peste 12.000 de euro. Desigur, suma rambursabilă depinde de mai mulţi factori, inclusiv de ţara în care aţi desfășurat activitatea, de venitul total, de suma taxelor plătite sau de timpul petrecut acolo.Românii care au lucrat sau lucrează în străinătate pot apela la consultanții RT TAX pentru recuperarea integrală sau a unei părți a taxelor plătite sub forma impozitului pe venit în țări precum Germania,Olanda, Marea Britanie, Austria, Danemarca, Norvegia, Irlanda, Belgia și SUA. De asemenea, compania recuperează și alocații pentru copii, bani de vacanță din anumite țări și banii de asigurări.Toate informațiile legate de durata procedurii de rambursare a taxelor, de documentele necesare și de modul în care puteți aplica pentru acest proces sunt accesibile pe site-ul oficial ,pe pagina de Facebook , sau direct la biroul RT TAX deschis în Cluj-Napoca.