Angajatii Adobe Romania își îndeplinesc visurile cu ajutorul acțiunilor Adobe primite ca beneficiu

La sfârșitul anului trecut, Adobe România a primit certificarea „Great Place to Work”, acordată în cadrul unui program internațional ce monitorizează calitatea vieții angajaților în companiile în care lucrează, pe baza unui scor obținut în urma răspunsurilor anonime ale membrilor echipei.





Adobe România a primit scoruri de peste 90% în ceea ce privește gradul de suport acordat de companie, tratamentul corect și egalitatea de șansă, precum și gradul de siguranță din punct de vedere fizic. Scoruri similare s-au obținut și pentru acordarea de beneficii - cei mai mulți angajați considerând că Adobe oferă oportunități unice din acest punct de vedere și ar recomanda Adobe ca loc de muncă familiei și prietenilor.





Așadar, pe lângă salariile competitive, angajații Adobe România primesc un pachet performant de beneficii non-financiare, ce includ asigurări medicale, decont pentru echipamente sportive și activități de wellness, dar și financiare, cum ar fi acțiuni tranzacționabile pe bursă, prin intermediul a două programe, respectiv:





Restricted Stock Unit. Este un program prin care inginerii software sunt recompensați pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an. Aceste acțiuni sunt primite ca bonus anual, urmând să fie acordate angajatului de-a lungul unei perioade de 4 ani. De asemenea, aceste acțiuni sunt primite de către ingineri și ca . Este un program prin care inginerii software sunt recompensați pentru rezultate deosebite obținute de-a lungul unui an. Aceste acțiuni sunt primite ca bonus anual, urmând să fie acordate angajatului de-a lungul unei perioade de 4 ani. De asemenea, aceste acțiuni sunt primite de către ingineri și ca bonus la angajare





Employee Stock Purchase Program. Este un program prin care toți angajații pot aloca un anumit procent din salariul brut (până la 25%) și cu care pot achiziționa acțiuni Adobe la un preț preferențial față de cel listat pe piață (garantat cu cel puțin 15% mai mic). Astfel, angajații pornesc din start cu un "profit". În plus, aceștia cumulează profit și din aprecierea acțiunilor Adobe, care au crescut cu 360% în ultimii 5 ani.





Teoria sună foarte bine, dar de multe ori pare greu de transpus în practică. Aceste beneficii sunt însă reale și cu un impact considerabil asupra gradului de satisfacție al angajaților Adobe. Trei dintre membrii echipei numeroase din România povestesc cum i-au ajutat veniturile din acțiuni să-și pună în practică niște vise altfel greu de îndeplinit, după cum spun chiar ei.





Bianca Cretan-Software Development Engineer, Alex Roșiu-Sr Product Manager și Mihai Tica, Software Development Engineer, toți parte din echipa Adobe România, au reușit să realizeze lucruri impresionante ajutându-se de acțiunile Adobe, obtinute fie prin programul RSU, fie prin ESPP.





Acțiuni transformate în excursie pe motor în Mongolia





Mihai Tică, programator, motocilist și tata de fată, angajat la Adobe de peste 10 ani, povestește că a folosit acțiunile primite la angajare pentru o călătorie de 2 luni, cu motocicleta, în Mongolia.





"La angajare, pe lângă pachetul salarial, asigurări si alte beneficii, am primit și acțiuni. Nu știam la ce se folosesc, nu mai avusesem niciodată, soția a râs de mine când i-am spus cât vor valora în 3 ani când le voi putea accesa. 2017 a fost anul lor! Pe lângă faptul că valoarea le crescuse de 4 ori, a fost și momentul în care m-au ajutat cel mai mult. Și știți ce am făcut cu o parte din ele? Nu, nu mi-am luat casă sau mașină. Le-am folosit pentru o călătorie de două luni, cu motocicleta în Mongolia. Prin munții Caucaz, întinderile nesfârșite ale Siberiei, stepele mongole, muntii Pamir- o experiență incredibilă într-o parte de lume despre care doar auzisem povești până atunci, iar acum erau parte din povestea mea. A fost cea mai tare investiție în mine și un vis devenit realitate!", a povestit Mihai Tica, Software Development Engineer, Adobe XD.









Cele 7 minuni ale lumii, mai aproape datorită acțiunilor primite la angajare





Bianca Cretan, Software Development, pasionată de asemenea de călătorii, și-a propus să vadă toate cele șapte minuni ale lumii, iar în 2020 a reușit, cu ajutorul acțunilor primite la angajare, să le bifeze pe cele mai îndepărtate: Chichen-Itza și Machu Picchu!





"Călătoria în Mexic nu a fost doar despre Chichen-Itza, ci despre întreaga peninsulă Yucatan: 3 săptămâni și 4500 km au reprezentat începutul lui 2020 pentru mine. Înot cu delfinii, cenotele mexicane, râuri subterane, o multitudine de situri arheologice cu piramidele specifice mayașilor, plajele stațiunilor luxuriante caraibene și nu în ultimul rând mâncare mexicană sunt doar câteva elemente care pot defini începutul fascinației mele pentru America Latină. Concediul de vară a fost și el mai puțin atipic: am început cu o ascensiune de 4 zile către MachuPicchu prin strâmtoarea Salkatay (4630m), a urmat Muntele Curcubeu (5036m), Valea Sfântă a Incașilor, jungla amazoniană și cele 3000+ de feluri de cartofi m-au încărcat cu energia necesară până la următoarea vacanță. În jurul sărbătorilor de iarnă îmi propun să iau o pauză de la minuni și să merg în Asia: Sri Lanka! Sunt tare fericită că Adobe a contribuit și contribuie enorm la visul meu!”, a povestit Bianca Cretan, Software Development Engineer.









Ce au în comun jobul și mașinile de curse



Dacă Bianca și Mihai sunt pasionați de călătorii, Alex Roșiu, Sr. Product Manager, este pasionat de mașini. Încă din copilărie, studia motoare de mașini ore întregi, și visa să ajungă într-o zi pilot de curse.





"Pot să spun cu bucurie că am reușit să-mi împlinesc un vis, construindu-mi propria mașină de curse, cu care am participat cu success la mai multe competiții atât în țară cât si in afara ei. Este vorba despre o Honda S2000, pe care am transformat-o într-un model dedicat circuitului, de care am ales să nu mă bucur doar eu ci s-o folosesc și ca 'track taxi' în cadrul campionatului de time attack ROTAC pe care l-am organizat împreună cu o super echipă de-a lungul ultimilor 7 ani. Am avut astfel ocazia să împărtășesc experiența mersului pe circuit cu oricine a avut curajul să-mi fie pasager, iar văzând zâmbetele lor de după fiecare sesiune, bucuria mea a fost și mai mare. Totul a fost posibil prin foarte multa munca, dar și datorită unui ajutor extrem de binevenit din partea acțiunilor primite la angajare, cât și a celor achiziționate prin programul ESPP. Cu ajutorul lor, totul s-a materializat mult mai repede, iar in competiții viteza este totul", a povestit și Alex Roșiu, Sr. Product Manager.













Feedbackul pozitiv din partea mai multor departamente, care evaluează compania la nivel înalt, se numără printre factorii care au evidențiat la Adobe o cultură orientată către angajat și un mediu de susținere, arată datele Comparably, companie de soluții de employer branding, care a analizat peste 70.000 de angajatori. Astfel, Adobe a fost plasată în 2021 în fruntea clasamentului cu cei mai fericiți angajați.





Întrebările care ghidează analiza includ opinia angajaților vizavi de mediul de lucru, gradul de siguranță resimțit de aceștia la nivelul companiei,, incluziunea și egalitatea de șanse, managementul și cultura angajatorului.Echipa din România, care numără deja peste 900 de membri, este una dintre cele mai dinamice și într-o continuă expansiune. Biroul din București este cel mai mare centru de cercetare-dezvoltare pentru produse software al Adobe în Europa.Articol susținut de Adobe