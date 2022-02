​Inteligența artificială - o realitate din ce în ce mai clară

Articol susținut de Luxoft

Luxoft este un jucător important de pe piața românească de business high tech și este implicat în dezvoltarea domeniului AI. Compania crede că pandemia a schimbat percepția oamenilor asupra inteligenței artificiale într-o direcție bună."Cu siguranță pandemia a accelerat adoptarea soluțiilor și a platformelor AI, în special în zona de healthcare, cu implicații directe în cercetarea și combaterea bolilor, dar și ca soluții RPA în back-office. Activitatea fără întreruperi este esențială în back-office, de aceea toți căutăm soluții pentru a simplifica modul de lucru. Mai mult, cred că pandemia a mai adus un beneficiu în industrie. Oamenii sunt mult mai interesați de inteligența artificială, apetitul acestora pentru AI fiind vizibil mai crescut", a declarat Bogdan Pelinescu, Managing Director Luxoft Western and Central Europe.Este evident că ne îndreptăm cu pași vertiginoși către o nouă realitate, anume cea a inteligenței artificiale. În prezent, AI face parte din viața noastră de zi cu zi în diverse industrii, multe meserii sau locuri de muncă periculoase, repetitive sau necalificate, motiv pentru care au fost înlocuite de roboți. În viitor vom lucra cu task-uri care nu se vor repeta și care vor spori creativitatea, vom fi mai eficienți și vom integra sarcinile efectuate de roboți în rutina noastră zilnică.Putem confirma cu ușurință că mașinile învață repede și din ce în ce mai mult. Roboții au capacitatea de a învăța atât singuri de la mediul înconjurător, cât și "comunicând" între ei. Luxoft susține că fiecare componentă a mașinii adună informații, folosite ulterior pentru a lua decizii care, în timp, vor fi din ce în ce mai precise. Toate acestea sunt datorate rețelelor neuronale care învață în permanență.Putem observa deja cum AI este prezentă în viața noastră de zi cu zi într-o manieră similară telefoanelor mobile care oferă recomandări de produse personalizate fiecărui utilizator sau cea a motoarelor de căutare, care învață din volumul mare de date introdus și generează rezultate potrivite. Capacitatea unui robot de a învăța este mult mai mare decât cea umană, un factor important în dezvoltarea pieței locurilor de muncă, unde vor apărea profesii noi, pe măsură ce industriile bazate pe AI se dezvoltă și sunt în continuă schimbare.Luxoft are în planurile de viitor dezvoltarea domeniului de AI și concentrarea pe soluții end-to-end cu care să vină în întâmpinarea problemelor clienților. Aceștia doresc să își ajute clienții să facă tranziția spre era digitală.