Argentina nu se remarcă doar pentru că produce mult vin, ci și pentru că o face deosebit de bine. La nivel mondial, țara sud-americană conduce producția de vin Malbec, un soi din Europa care a devenit o emblemă și o parte fundamentală a gastronomiei argentiniene.

În România, vinul Malbec devine din ce în ce mai popular datorită promovării Ambasadei Argentinei la București, care se va alătura în acest an, pe 19 mai, sărbătorii prin intermediul degustarii unuia dintre cele 13 tipuri de Malbec comercializate pe teritoriul României de către diverse companii importatoare.

În plus, anul acesta va fi acordat în premieră în România premiul Marca País Argentina, distincție ce va fi primită de artiștii argentinieni Analia Selis (voce) și Mariano Castro (pian). Insarcinatul cu Afaceri .a.i. al Ambasadei Argentinei la Bucuresti, Carlos María Vallarino, ne spune mai multe:

Întrebare.- Ce înseamnă ziua Malbec-ului pentru Argentina? Ce se sărbătorește în acea zi?

Răspuns.- Ziua Mondială a Malbec-ului (MWD) este o inițiativă globală creată de Wines of Argentina (WofA) care urmărește să poziționeze Malbec-ul argentinian în lume și să sărbătorească succesul industriei vinului din Argentina. Sărbătorirea Zilei Mondiale a Malbecului a început pe 17 aprilie 2011 la inițiativa WofA, poziționându-se ca o dată istorică în promovarea vinului argentinian în lume și astăzi face parte din calendarul evenimentelor internaționale. În fiecare aprilie, Wines of Argentina își reînnoiește angajamentul de a plasa Malbec–ul în centrul unui toast global, organizând o serie de acțiuni orientate spre principalele piețe de export, pe lângă evenimente coordonate de reprezentanțele Argentinei în străinătate și numeroase inițiative independente.

Î-. Ce fel de vin este Malbec-ul?

R.- Malbec-ul argentinian este un vin roșu foarte versatil și expresiv, cu texturi plăcute care nu ofenseaza niciodată. Există toate stilurile: vinuri noi, vinuri vechi, vinuri florale și din plante, vinuri clare și vinuri exuberante. Este cultivat de la nord la sud în toate regiunile teritoriului argentinian, fiecare având caracteristicile sale geologice și climatice unice care definesc identitatea Malbec-ului într-un cadru de puritate naturală. Datorită angajamentului constant și cercetării vinificatorilor argentinieni de a duce soiul mult mai departe, Malbec-ul argentinian a început să-și dezvolte întregul potențial, dezvăluindu-si profunzimea („gama”).

Se cultivă pe toată intinderea teritoriului Argentinei, dobândind în fiecare regiune viticolă caracteristici unice care îi definesc identitatea. Munții Anzi generează o combinație unică de terroirs dând naștere unei game de expresii în funcție de altitudine și tipul de sol. Astfel, Malbec-ul argentinian experimentează o nouă topografie de arome și prospețime variabile, care se traduc într-o gamă inepuizabilă de profiluri și stiluri și îi evidențiază diversitatea: nu există un singur tip de Malbec argentinian, ci multe.

Nu este posibil să înțelegem gama largă de Malbec argentinian fără a explora lanțul muntos al Anzilor și efectele altitudinii. Nu sunt multe țări care au această condiție de înălțime; reprezinta mai degrabă excepția în lume. Acest factor este cheia in vederea interpretarii gamei largi de posibilități oferite de soiul emblematic al Argentinei. Depășind limita a peste 1.350 de metri și până la aproximativ 1.500 de metri în provincia Mendoza (Cuyo), și cu un plafon de 3.329 de metri în Jujuy (Nord), există un întreg univers de diversitate în creștere de care consumatorul începe acum să devină conștient.

In plus, cu cat esti mai sus, pantele sunt mai mari, solurile mai noi si de asemenea resursele oferite de munti se schimba dintr-un punct in altul datorita prezentei raurilor. Din ce în ce mai multe crame investesc în explorarea solurilor lor și în găsirea celui mai bun și irepetabil microterroir și astfel obținerea celor mai bune Malbec-uri din istorie.

Î.- Cum promovați Malbec-ul în România?

R.- Ambasada noastră organizează în fiecare an, la Resedinta Argentinei , o degustare de vinuri argentiniene comercializate în România de mai multe companii importatoare. La eveniment au participat reprezentanti ai sectorului Horeca, oameni de afaceri, comunitatea diplomatică și jurnaliști. Pe parcursul desfasurarii sale, sunt degustate în jur de 13 tipuri diferite de Malbec, cu explicația corespunzătoare a caracteristicilor sale tehnice de către somelierul fiecărei crame prezente. Este o oportunitate de a promova Malbec-ul și caracteristicile sale unice și o facem simultan în întreaga lume, în peste 100 de Ambasade și Consulate ale Argentinei. Această strategie de promovare a vinului argentinian s-a dovedit a fi una de succes. Pe 19 mai vom organiza Ziua Malbecului la Resedinta oficiala a Argentinei, unde ne vom bucura de o varietate de branduri precum Selentein, Catena Zapata, Septima și Trapiche datorită expozanților noștri: Vinexpert SRL, Vinimondo Import SRL, Selección Hub și Alexandrion Group. În afară de expozanții Malbec, va fi o altă cramă, cea a lui Jasmine Monet, care își va prezenta vinurile spumante bio din Argentina. La eveniment sunt așteptați să participe aproximativ 200 de invitați din Horeca, din mediul de afaceri, din comunitatea diplomatică și din presă.

Publicul invitat este deja sau ar putea fi un posibil viitor consumator de vin Malbec. Această sărbătoare este cea mai importantă care are loc în această țară pentru un anumit tip de vin național spre străin. Reunește oameni legați de sector și este foarte apreciat de importatori ca acțiune de sprijin pentru activitățile lor. Este o oportunitate minunată de degustare de vin pentru toți cei care iubesc cu adevărat vinul bun.

Î.- Este prima dată când se acordă premiul Argentine Country Brand în România, ce înseamnă pentru tine?

R.- Da, este prima dată când se acordă premiul Argentine Country Brand în România și suntem foarte mândri. A fost o mare onoare pentru mine să raportez că în urmă cu 2 luni, Comitetul Interministerial al Brandului de țară din Argentina a aprobat acordarea distincției de „Argentinieni în lume” a mărcii de țară Analiei Selis (voce) și Mariano Castro (pian), doi mari muzicieni argentinieni, cu sediul permanent aici, cu o vastă experiență în Europa și în special în comunitatea locală și care se remarcă pentru contribuția pozitivă în domeniile cultural, artistic, social și de afaceri.

Marca de țară Argentina este o politică de stat care urmărește să poziționeze țara noastră în contextul internațional prin factorii săi diferențiați, tradițiile, cultura, produsele sale, printre altele. Este un instrument foarte util pentru construirea identității noastre. Brandul de țară ne poziționează în lume prin evidențierea aspectelor care ne permit să ne creștem competitivitatea pe scena internațională, făcând cunoscute produsele și valorile asociate.

În acest fel, se urmărește atragerea investițiilor străine directe și generarea unui flux și impuls mai mare al sectorului turistic și al exporturilor. Din acest motiv, Country Brand folosește atributele diferențiale ale Argentinei pentru a poziționa și dezvolta domenii cheie ale economiei la nivel național și internațional: turism, cultură, exporturi și investiții.