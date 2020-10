​VIDEO Economiile, ca-n fotbal: creșterea prețurilor dă gol în portofel. Un meci pe care nu-l poți evita. Fondurile de investiții pot să înscrie în poarta echipei inflației - Interviu cu Jan Pricop

​Articol susținut de AAF

Faptul că punem bani deoparte, că-i agonisim, nu ne asigură că valoarea lor în timp va fi aceeași sau că va crește, spune Jan Pricop, director executiv al Asociației Administratorilor de Fonduri din România, care explică pe înțelesul tuturor ce înseamnă să economisești inteligent, făcând o paralelă cu fotbalul. Practic, spune el, un fond este ca o echipă de fotbal, în care îi poți avea pe Messi, Ronaldo, Neymar (adică companii precum Microsoft sau Tesla) cu resurse financiare mici. Atenție, că mereu vei juca contra inflației care îți dă gol în poartă și în portofel. Cu ajutorul acestor echipe poți înscrie în poarta inflației și să câștigi.





Când lumea pune bani deoparte, are mai multe opțiuni - să cumpere valută, să constituie un depozit bancar, să cumpere aur, să investească la bursă sau într-un fond de investiții. Când spui fond de investiții, pare ceva extrem de complicat.

Puteți să explicați ce este un fond de investiții?





Este o modalitate de a plasa, de a investi bani ce vor fi administrați de profesioniști cu scopul de a obține un câștig, adică un profit. Acest câștig se împarte echitabil între toți participanții, adică cei (eu și celelalte persoane n.n.) care au ales să investească în același fon.





Un Fond este ca o echipă de fotbal la care noi, investitorii, suntem finanțatorii.





Finanțator=Investitor. La fel ca în fotbal, scopul nostru este să facem performanță: să câștigăm meciuri, campionate, cupe, să creștem valoarea individuală a jucătorilor și, implicit, a echipei. Deci, în final, scopul tuturor este să facem bani.





Noi, investitorii, finanțăm echipa cu banii necesari pentru a face achiziții de jucători noi, telentați și cu perspectivă, de a angaja antrenori cât mai buni pentru a face performanță. Portofoliul fondului este reprezentat de lotul de jucători al echipei. Valoarea lui crește sau scade odată cu creșterea sau scăderea cotei individuale a fiecărui jucător (investiția fondului), care fie performează, fie nu-și mai confirmă valoarea la care este cotat. După cum știm, jucătorii au evoluții fluctuante, au meciuri sau perioade în care joacă bine și altele în care joacă modest. Important este cum performează echipa în timp, de la un meci la altul, de la un an la următorul.





Similar se întâmplă și în cazul fondurilor de investiții. Valoarea portofoliului unui fond, precum valoarea unei echipe de fotbal variază în timp. Important pentru mine, ca investitor individual este cum performează investiția pe orizontul de timp pe care eu sunt prezent cu banii în fond. Pentru ca echipa să facă performanță are nevoie de un antrenor și, în general, de un staff tehnic, cât mai priceput. Deci, de profesioniști. Corespondentul staff-ului tehnic al echipei în cazul fondurilor sunt angajații societății de administrare, care este o societate pe acțiuni, autorizată să administreze bani de către Autoritatea de Supraveghere Financiară din România. Personalul societății de administrare (managerii, administratorii de fond, analiștii financiari, ofițerii de conformitate) sunt profesioniști cu experiență și îndeplinesc criterii stricte pentru a fi autorizați în pozițiile respective.





Ce face concret un fond? Cu ce fel de instrumente lucrează acesta și de cine este administrat?





Performanța fondului se reflectă și în câștigul echipei care-l administrează. Așa cum un antrenor de fotbal își alege jucătorii, la fel și administratorul fondului alege instrumentele în care investește: acțiuni, obligațiuni, titluri de stat, instrumente de piață monetară și alte instrumente similare. La fel ca antrenorul care aduce jucători noi sau renunță la cei existenți, care și-au atins potențialul, administratorul cumpără un instrument financiar sau vinde instrumente financiare din portofoliu. Totul cu scopul de a obține cele mai bune performanțe. În speță, randament pentru fond. Măsura performanței fondului este randamentul investiției. Acesta reprezintă plusul de valoare, câștigul obținut prin investirea banilor.





Să presupunem că administratorul a investit 100 milioane lei și după un an de zile a obținut un randament de 10%. Asta înseamnă că averea fondului respectiv a tuturor investitorilor a sporit cu 10 milioane. Deci valoarea fondului, în speță a lotului de jucători este de 110 milioane. De acest câștig procentual ne bucurăm în egală măsură toți investitorii, indiferent cât de mare sau mică a fost contribuția noastră la fond. Dacă eu am investit, spre exemplu, 10 milioane, voi primi 11 milioane dacă aleg să părăsesc fondul sau echipa. Dacă cineva a venit cu 100 lei, va pleca cu 110 lei. Adică tot 10% în plus la suma investită.





Fiecare fond are o bancă depozitară. Aceasta este o bancă comercială licențiată în acest scop care veghează alături de ASF la respectarea regulilor de către respectiva societate de administrare a fondului. Este ca un arbitru asistent la fotbal care semnalează arbitrului principal încălcarea regulilor de joc.





Mulți oameni s-ar putea întreba însă de ce să investești totuși, nu e suficient să faci economii?





Să punem bani deoparte, să-i agonisim, este un prim pas. Valoarea banilor acumulați este supusă atacului unui adversar redutabil: Inflația, adică creșterea prețurilor în timp care ne aduce în situația de a cumpăra mai puțin cu aceeași sumă de bani.





Revenind la comparația cu fotbalul. Dacă inflația ar fi o echipă de fotbal adversă, este una foarte eficientă în a înscrie goluri. Îți dă gol în poartă, dar și în portofel. E un meci pe care nu-l poți evita. Să zicem că avem o inflație anuală de 5%. Adică am fi primit 5 goluri. Dacă ținem banii acasă sau într-un cont curent fără dobândă la bancă, poate credem că suntem apărați, dar în realitate noi nu marcăm în poarta adversarului și pierdem cu 5-0 meciul cu inflația. Adică pierdem 5% din puterea de cumpărare a banilor economisiți. Dacă, de exemplu, facem niște depozite bancare cu o dobândă de 2% pe an, pierdem meciul cu 5-2 în favoarea inflației, al 3 goluri diferență.





Spre exemplu, dacă obținem un randament de 7% pe an din investiții, vom fi în poziția de a câștiga meciul cu 7-5. Adică o diferență de 2 goluri în favoarea noastră care ne aduce o creștere a banilor de 2%.





Averea ta poate crește din două modalități:





1. Prin acumulare: sume noi pe care le economisești

2. Prin plasarea eficientă a banilor în investiții. Adică bani care produc la rândul lor alți bani.





Cât de accesibile sunt pentru un om obișnuit fondurile de investiții?





Fondurile deschise de investiții au fost gândite special pentru a fi accesibile micilor investitori. Este suficient să achiziționăm cel puțin o unitate de fond, a cărei valoare este de multe ori sub 50 de lei. Avantajul este ca fiecare dintre noi să avem acces la un portofoliul diversificat cu sume modeste, cu care nu ne-am putea permite să facem același lucru în mod individual. Diversificarea este importantă pentru că diminuează riscurile.





Orice antrenor știe că pentru a fi competitiv trebuie să ai în teren o echipă de jucători cu specializări diferite: atacant, mijlocaș, fundaș, portar. Dacă joci cu 10 fundași și un portar, nu ai putea să învingi. Pot fi și finanțator al unei echipe care să-l includă pe Messi, Ronaldo, Neymar etc. și să te bucuri de performanțele acestei echipe. Spre deosebire de fotbal unde Messi nu poate juca decât la o singură echipă la un anumit moment, în investiții, dacă Messi ar fi acțiunea Microsoft sau Tesla, această acțiune se poate regăsi în portofoliul mai multor fonduri, dacă administratorii o consideră potrivită și o achiziționează.





Ce trebuie să facă, concret, o astfel de persoană pentru a deveni investitor într-un fond de investiții?





Pentru cei interesați, primul pas este să meargă la banca unde sunt clienți și să întrebe dacă nu-i poate oferi opțiunea de a investi în fonduri. Mulți dintre noi avem o relație cu banca. Avem depozite bancare, avem un cont curent, poate și carduri. Unele dintre ele au opțiunea fondurilor de investiții. Un alt pas ar fi să se adreseze direct societăților de administrare a investițiilor pentru îndrumare.





Un punct de plecare util este site-ul asociației noastre: www.aaf.ro , unde găsiți detalii despre fondurile de investiții existente în România.





Fondurile de investiții le-aș situa în zona economisirii inteligente, dacă ar fi vorba de un manual de educație financiară. Adică e un pas un pic mai departe față de simpla economisire. Faptul că punem bani deoparte, că-i agonisim, nu ne asigură că valoarea lor în timp va fi aceeași sau că va crește. Dacă tot economisim, de ce să nu facem acest pas în plus, să investim în produse care ne pot da randamente astfel încât să depășim inflația, să avem randamente pozitive și să obținem mai mult decât ne pot oferi alte produse de economisire.





Adică pierdem doar 3% din puterea de cumpărare în loc de 5%. Această situație, în care dobânda la depozite este real negativă este din ce în ce mai des întâlnită. Dacă ne străduim mai mult și căutăm o cale mai eficientă de a investi propriile economii, am putea chiar câștiga meciul cu inflația.