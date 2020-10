VIDEO INTERVIU Cristian Pascu (AAF): Teama de risc a românilor vine din lipsa educației financiare/ 6 principii de respectat ca să-ți meargă bine în investiții

​Articol susținut de AAF​

Am învățat din interviurile anterioare despre cum să economisim inteligent pentru ca banii sa lucreze pentru noi. Pentru că economisirea inteligenta înseamnă, printre altele, fonduri de investitii, multe persoane vor să știe cum să înceapă sau chiar să-și schimbe modul de gândire vizavi de acest subiect. Există anumite principii care trebuie respectate pentru ca totul să meargă bine, ce sunt explicate de Cristian Pascu, vicepreședinte AAF. Una dintre recomandările sale este să începem cu produse simple pe care le înțelegem.

Urmărește interviul integral

Ce opțiuni am la începutul perioadei de investitor? Se pot schimba opțiunile pe parcurs?

În acest 20% ne încadrăm noi cu opțiunile pentru a deveni investitor.

Produsele simple sunt titlurile de stat, fonduri de investiții care la rândul lor investesc în titluri de stat, obligațiuni, obligațiuni corporative. Depinde tipul de risc asociat fiecărui instrument.

Trebuie să facem o diferență cu privire la ce înseamnă: acțiune, obligațiune.

Pe măsură ce produsele sunt mai complexe și mai diversificate și riscurile aferente sunt mai mari. Pe măsură ce învăț trec la nivelul următor. Eu am copiii la școală, la gimnaziu și în culegerile de matematică din școală sunt 4 capitole când profesorul îți dă să faci anumite exercițiu.

Primul nivel este înțelegere

Al doilea: Aplicare și exersare

Al treilea: aprofundare și performanță

Ultimul nivel: supermate

Similar este cu investițiile. Întâi le înțeleg. Pe urmă aplic și încep să investesc cât un pic, exersez, aprofundez și mă duc și în alte zone de fonduri, și apoi ajung în fonduri de acțiuni și așa mai departe.





După ce ar trebui să mă uit când mă duc spre un fond? Mă uit la suma pe care o am, randamente anterioare, perioada de timp pentru care fac investiția?

1. Vii la un profesionist și îți face o profilare, un test de oportunitate ca să vadă dacă înțelegi despre ce este vorba, un test de adecvare în care să înțeleagă profesionistul cât de mult ești dispus să-ți asumi niște riscuri.

Contează și valuta. Dacă tu ai euro și știi că atunci când vei dori să dezinvestești ai nevoie de lei, îți asumi un risc valutar. Recomand o diversificare. În momentul în care tu ai devenit investitor și ai înțeles riscurile aferente, e bine să diversifici: fonduri de acțiuni, de obligațiuni. E posibil ca unele să meargă mai bine într-o anumită perioadă, iar altele să meargă mai puțin bine.

Suntem dispuși să lăsăm banii doi ani? Ne uităm la fonduri de acțiuni sau multiactive. De la 2-3 ani în sus putem să ne uităm la fondurile de acțiuni.





Cât de importantă este relația cu managerul/administratorul de fond? Este o relație care ar trebui să fie exclusive - dacă lucrez cu un administrator de fonduri nu mai pot lucra și cu alții?

Încrederea în administrator este importantă. Ca în orice relație, trebuie să existe transparență, deschidere, sinceritate și încredere. Dacă aceste lucuri lipsesc, cu siguranță nu ai cum să te duci să-ți lași banii.





Nu este o relație monogamă. Sunt permise și relațiile poligame aici.





Ați spus că românii nu prea au apetit pentru risc. De ce credeți?

Principala problemă a românilor este lipsa unui plan de economisire și investiții pe termen mediu și lung. Oamenii se gândesc mai mult la ziua de azi și la ce pot cumpăra acum cu banii lor și mai puțin la anii de pensie sau chiar peste câțiva ani. Ne gândim ce să facem cu banii acum pentru că nu am fost învățați să economisim, să gândim pe termen lung.





Ne puteți recomanda o rețetă pentru investiții de succes?

Există niște principii pe care dacă le respecți, sunt create premisele ca totul să fie OK. Nu există o rețetă de succes, că dacă o aveam, mă îmbogățeam.





Principii:





1. Trebuie să investim pentru viitor. Nu investim pe termene scurte.

Pe deoparte avem Pilonul I care ne arată că pe termen lung nu poate susține pensiile. Atunci trebuie să gândim pentru viitor, să ne asigurăm că peste mulți ani vom avea veniturile pentru a ne asigura un trai decent.





2. Depozitul e foarte rar cel mai profitabil. Banii nu trebuie să stea în depozite. Depozitele pe termen scurt plătesc foarte puțin. Pe termen lung plătesc mai bine dar trebuie să te gândești că dacă ai plasat depozitul pe un an și ai nevoie peste 6 luni, nu mai primești dobânda care ți-a fost dată la momentul respectiv.





3. Capitalizarea câștigului. Asta face miracole. Citeam un articol și dobânda compusă era considerată cea de-a 8-a minune a lumii. Puterea este atât de mare încât chiar lipsa câtorva ani de economisire poate genera o diferență enormă pentru eventuale încasări.

Reinvestiți câștigurile din investiții dacă nu aveți nevoie de ele.





4. Volatilitatea este normală. Nu trebuie să te panichezi. Păstrează-ți calmul când alții se pierd cu firea. În fiecare an piața are și perioade de scădere. Nu există o piață numai pe creștere. Scăderile din piață reprezintă oportunitate. Nu e un motiv de a vinde. Nu te panica, pentru că tu investești pe termen lung.





5. Rămâi consecvent. Nu urmări când să ieși din piață. Trebuie să te gândești că ești pe termen lung. Nu discutăm de speculatori aici. Ei sunt din altă categorie. Nu trebuie să te gândești: “A crescut, acum mă retrag, dacă mai lăs 2-3 zile...”. Nu lăsa emoțiile să te conducă.





6. Diversificarea. Nu pune toate ouăle într-un singur coș. E posibil ca unele investiții să scadă, altele să crească. Dacă pui toți banii într-o singură investiție, pe un singur tip de instrument, nu este în regulă.





Încep cu un principiu clasic în educația financiară: 50-30-20. Când vorbim de 50, ne referim la 50% din venituri trebuie alocate pentru cheltuieli curente, chirii, mâncare, îmbrăcăminte. 30% din venituri pentru cheltuieli pe care dorim să le facem de exemplu anul viitor în care ne propunem să mergem într-o excursie, buget pentru cheltuieli neprevăzute. 20% din venituri pentru partea de economisire și investiții.Recomandarea mea este să începem cu produse simple pe care le înțelegem. Este foarte important ca atunci când ne decidem să devenim investitor, să înțelegem cum funcționează un produs și care sunt riscurile aferente.Titlurile de stat au riscul cel mai scăzut pentru că aici este riscul de emitent, anume țara care-l emite. Obligațiuni corporative: aici riscul este dat de emitentul acestor obligațiuni.Atunci când investim într-o acțiune devenim proprietar dintr-o mică părticică în compania în care am investit. Când investim într-o obligațiune trebuie să știm deținem un titlu de creanță, un instrument de datorie. Emitentul s-a împrumutat la noi, noi am dat bani și în schimbul lor am primit un instrument.Randamentele anterioare sunt importante ca să ai un etalon cam cum a mers. Randamentele anterioare nu sunt o garanție a performanțelor viitoare. Nu înseamnă că dacă un administrator a obținut anul trecut un randament de 15-20% îți garantează că anul acesta va merge la fel.În primul rând ar trebui să înțelegem apetitul la risc al investitorului. Investitorul român nu are un apetit foarte mare la risc.Aici sunt două variante:2. Să ce înceapă cu investiții mai puțin riscante. Pe măsură ce-ți dai seama că înțelegi fenomenul e normal să diversifici. Depinde suma pe care vrei să o investești și orizontul de timp. Ai o sumă de bani, pe cât timp ești dispus să o lași să producă bani. Investițiile trebuie privite pe termen lung, nu pe scurt. Nu sunt investiții speculative.Este important să ne uităm la echipa administratorului, istoricului, solididatea și reputația lui. Dacă avem bani la dispoziție pe termene scurte, ne putem uita la fonduri monetare sau de obligațiuni pe termen scurt.În viața oricărui fond sunt perioade în care administratorul nu a luat cele mai inspirate decizii și a produs randamente mai puțin bune decât altul. Acest lucru trebuie explicat. Există rapoarte care explică.Teama de risc vine din lipsa educației financiare, de cultură financiară. Dacă ne uităm la țările din jur, o să vedem că românii țin banii cu preponderență în conturi curente, economii și depozite. Avem cel mai scăzut nivel de diversificare. Investim într-o pondere mică în instrumente cu risc mediu și ridicat și randament pe măsură. Acest lucru nu e tocmai adecvat în cazul investițiilor pe termene medii și lungi.