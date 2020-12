​VIDEO INTERVIU Bogdan Drăgoi, Director general SIF Banat Crișana: Cel mai rapid mod în care poți să îți pierzi banii este să faci investiții pe cursul euro-dolar / Pentru unii, crizele economice pot fi oportunități + greșeli de începător

Articol susținut de AAF

"Trebuie să avem mare grijă. Există mirajul ăsta al Bursei și al pieței de capital, cel pe care îl vedem în filme, unde de cele mai multe ori ne sunt prezentate doar poveștile de succes și nu vedem multele eșecuri. La nivel macro, suntem o țară care are deficite structurale serioase și doar prin măsuri economice foarte dure vom putea să ne redresăm", Bogdan Drăgoi, Director general și Președinte al Consiliului de administrație SIF Banat Crișana.





Eu am luat primul contact cu zona financiară prin 1996. Față de atunci, acum ai acces la mult mai multe informație, e totul total diferit. În 1998 am avut șansa să merg la facultate în SUA, unde mentalitatea a tot ce însemna piața de capital era complet diferită, față de ce era atunci în România. Mentalitatea era diferită și la nivelul studenților. Cei care intrau în anul I la facultate, aveau deja conturi deschise la firme de brokeraj și aveau experiență.Eu erau un outsider din acest punct de vedere, mai ales că bursa din România era aproape inexistentă la momentul respectiv.





Prin comparație, ce învățai în România în perioada liceului despre economie este o simplă introducere, lucruri de bază. Astăzi, tinerii au acces la informație și dacă dorești să te informezi despre piața de capital, ai cu totul alte opțiuni, față de ce era în trecut.





Cum și de unde ne luam informația. Greșeli de începător





Trebuie să avem mare grijă. Există mirajul ăsta al Bursei și al pieței de capital, cel pe care îl vedem în filme, unde de cele mai multe ori ne sunt prezentate doar poveștile de succes și nu vedem multele eșecuri. Eu îi sfătuiesc pe toți cei care vor să facă primii pași în direcția de investiții, să citească, să se informeze și abia apoi să încerce.





Ai nevoie să înțelegi termenii specifici din lumea investițională, să înțelegi contextul economic, să citești legea 31, care, apropo, mi se pare că ar trebui să fie citită și înțeleasă de către toată lumea.





Există și platforme unde poți să tranzacționezi cu bani virtuali, ca la un joc. Și sfătuiesc pe toată lumea să încerce prima dată acest tip de aplicații pentru a înțelege mai bine cum funcționează mecanismele din spate pentru a nu risca banii reali.





O altă greșeală pe care o fac mulți începători e că se duc direct pe bursele consolidate, cum ar fi Bursa din Londra, New York etc. Le recomand să se uite întâi pe BVB (Bursa de Valori București) pentru a înțelege întâi bursa locală și să investească local prima dată.





Concluzionând, cei care se află la început de drum să urmărească aceaste 3 sfaturi:

informare cât mai multă;

folosirea de platforme care folosesc bani virtuali;

începeți prin investiție locală.

Cel mai rapid mod în care poți să îți pierzi banii este să faci investiții pe cursul euro-dolar. Știu oameni care primul lucru pe care l-au făcut a fost să se ducă pe Bursă și să investească în FX. Dacă stai la etajul 3 și arunci banii pe fereastrăm ai șanse să pierzi banii mai greu decât acest tip de investiție.





Bani investiți în piețe de capital vs. păstrare în cont bancar





Tradițional, lumea era obișnuită să țină banii în depozit la bancă. Între timp, apărut alternativele prin piețele de capital. Un portofoliu trebuie să fie echilibrat. Să ai partea de cash, care poate fi depusă în depozit la bancă și partea de buget pe care o ai la dispoziție pentru investiții. Așadar, trebuie să existe un echilibru între cele două: investiiții vs. depunere. Totul se reduce până la urmă la apetitul de risc pe care îl are un investitor. Pentru că dacă ai un risc mai mic și randamentul investiției este mai mic. Prin experiență, fiecare investitor își va da seama ce profil are și care este apetitlul său la risc.





Stabilirea de limite





Trebuie să ai o limită clară până unde vrei să mergi. Adică să ai setată o limită la care tu consideri că este bine să vinzi sau să intri. Dar cel mai important principiu pe piața de capital este să nu fii lacom. Pentru că din experiența mea, totul este ciclic. Dacă ai pierdut un moment, trebuie să aștepți, pentru că sigur vei mai avea o oportunitate similară. Dar oricum, totul depinde de la o persoană la persoană, după un an de trading, garantat nu vei mai fi aceeași persoană. Pentru că vei înțelege anumite lucruri, vei evolua, vei capta experiență.





Previziuni economice pentru 2021





Din păcate, eu cred că încă nu ne-a lovit criza. La nivel macro, suntem o țară care are deficite structurale serioase și doar prin măsuri economice foarte dure vom putea să ne redresăm. Mereu măsurile dure nu sunt bine primite de piață și determină mici derapaje. Dar fără aceste măsuri drastice, fie pe partea de cheltuieli, fie pe partea de venituri, deficitele structurale se vor adânci și va fi mult mai greu să revenim.





În același timp avem o datorie publică în creștere. Am depășit 50% din PIB. Așdar, nu văd următoarea perioadă ca fiind una roză și va trebui prin politici fiscale să susținem redresarea.





La nivel micro, știrea cu diversele vaccinuri care au apărut a îmbunătățit mediul de afaceri. Am avut o creștere și pe partea de consum și pe partea de investiții. Dar trebuie sp fim precauți. Aceste vești bune, trebui să fie urmate de o politcă de fiscalitate care să ajute la redresare și apoi la creștere. Noi nu permitem să fim o economie care doar finanțează partea socială: salarii, pensii, ajutoare sociale etc. Trebuie să fim o economie focusată pe investiții și pe atragerea de fonduri europene.





Și evident, pentru unii, crizele pot fi oportunități.







