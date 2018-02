Un fost oficial din Honk Kong este acuzat in SUA ca a incercat sa ofere mita in numele companiei chineze CEFC, cea care este in proces de preluare a 51% din fostul Rompetrol Group

Instanta americana a refuzat luni sa elibereze pe cautiune un fost oficial al Honk Kong, Chi Ping Patrick Ho, acuzat ca a luat parte la o schema de mituire a presedintelui Ciad si a unui membru din Guvernul Ugandei in schimbul unor contracte pentru compania chineza CEFC. Potrivit agentiei Reuters , Chi Ping Patrick Ho conduce o organizatie non-guvernamentala, finantata integral de CEFC. Reamintim ca CEFC se afla in proces de preluare a 51% din fostul Rompetrol Group de la KazMunayGas Kazahstan. In decembrie 2016, KazMunayGas Kazahstan a semnat, la Bucuresti, acordul cu CEFC pentru vanzarea a 51% din actiunile KMG International, fostul Rompetrol Group, care detine pachetul majoritar al Rompetrol Rafinare.Fostul oficial din Honk Kong neaga acuzatiile de coruptie. De altfel, avocatii sau au cerut eliberarea pe o cautiune de 10 milioane de dolari si plasarea sa sub arest la domiciliu in Manhattan, sub monitorizare electronica. Insa, instanta americana a considerat ca nu este suficient pentru a se asigura ca acesta nu va fugi din tara.Ho, fost ministru al Guvernului din Hong Kong, a fost arestat in noiembrie anul trecut, fiind acuzat ca a participat in incercarea de mituire a presedintelui Ciadului in 2015 si unui oficial din Uganda in 2016. Presedintelui Ciadului ar fi incercat sa-i ofere o mita de 2 milioane de dolari, in schimbul incheierii unor contracte de foraj cu compania chineza. Oficialii din Ciad au negat acuzatiile SUA. De asemenea, in Uganda ar fi incercat sa ofere 500.000 dolari pentru ajunge la ministrul de externe, in vederea obtinerii unor favoruri pentru compania chineza. Si Uganda a negat acuzatiile.La randul sau, compania chineza sustine, potrivit unei declaratii din noiembrie, ca nu a avut investitii in Uganda si ca in Ciad a a achizitionat participatii la o investitie petroliera, dar fara implicarea guvernului din Ciad.In decembrie 2016 a fost semnat acordul intre KMG si CEFC privind vanzarea pachetului de 51% din actiunile Grupului KMGI, care detine si desfasoara activitati de rafinare, comercializare si distributie titei si produse petroliere prin reteaua proprie de benzinarii Rompetrol in Romania, Bulgaria, Moldova, Georgia, precum si prin intermediul partenerilor sai din regiunea Marii Negre.