Agentia pentru Resurse Minerale vrea ca redeventele petroliere sa fie calculate in functie de pretul gazelor de pe bursa de la Viena/ Statul a pierdut peste 7 miliarde de lei, din cauza inghetarii pretului de referinta timp de 10 ani

Metoda pretului ANRE- calculeaza un pret pe baza pretului intern si extern al gazului (dupa metodele Hub sau Platts), stabilind o pondere pentru pretul intern. Varianta 4: In urma analizei propunerilor/ observatiilor din cadrul dezbaterii publice, la solicitarea ANRM, UPG Ploiesti a revizuit varianta 3 si a intocmit varianta 4 pentru calculul pretului de referinta al gazelor, eliminarea pietei reglementate.



"Pretul de referinta pentru calcularea redeventelor nu a mai fost actualizat din 2008. Acest pret este, la ora actuala, de 495 de lei pe mia de metri cubi. Intre timp, piata a evoluat, au existat dereglementari in 2013 si 2017. In aceasta perioada, din pacate, ANRM nu a avut disponibilitatea sa ajusteze nivelul pretului de referinta, astfel incat si incasarile la bugetul de stat sa fie la nivelul pietei", a spus Unsarescu, in cadrul unei dezbateri pe tema actualizarii pretului de referinta la gaze."Au fost doua rapoarte ale Curtii de Conturi. Primul a evaluat activitatea ANRM in perioada 2006- 2010, care a stabilit ca, prin neactualizarea pretului de referinta in conditiile pietei, a existat o neincasare din redevente la nivelul anului 2010 de 2,407 miliarde de lei. Intr-un control ulterior, din 2015, Curtea de Conturi a constatat din nou ca, din neactualizarea pretului de referinta, in perioada 2011-2015 diferenta care trebuia incasata a fost de 4,671 miliarde de lei", a mai spus reprezentantul ANRM.Agentia a lansat in dezbatere publica un proiect de ordin pentru modificarea metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gazele naturale in functie de care se vor calcula redeventele datorate bugetului statului de catre producatori, care tine cont de pretul gazelor la bursa din Austria.Calculul contravalorii redeventei petroliere datorate bugetului de stat de catre titularii acordurilor petroliere se face pe baza preturilor de referinta stabilite de autoritatea competenta.Avand in vedere decizia Curtii de Conturi din 2012, Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a incheiat cu Universitatea de Petrol si Gaze Ploiesti un contract de cercetare si consultanta, avand ca obiect "Cercetari si expertiza tehnica privind stabilirea pretului de referinta al gazelor naturale extrase in Romania", se arata intr-un referat al ANRM legat de proiectul de ordin.Printr-un ardin al presedintelui ANRM din martie 2017, s-a constituit Colectivul pentru implementarea rezultatelor Contractului de Cercetare si Consultanta.Atributiile colectivului au constat in analizarea rezultatelor cercetarii si alegerea variantei care sa fie supusa dezbaterii publice, participarea la dezbaterile publice si efectuarea tuturor demersurilor in vederea aprobarii metodologiei de stabilire a pretului de referinta la gaze.Prin studiul elaborat de Universitatea de Petrol si Gaze din Ploiesti, au fost propuse doua variante de calcul a pretului de referinta pentru gazele naturale din productia interna.In urma analizei efectuate de catre colectivul constituit prin Ordinul presedintelui ANRM, conform unui proces verbal incheiat pe 19 decembrie 2017, se propune pentru calculul pretului de referinta al gazelor Varianta 2- metoda pretului la Hub, evaluare pe baza preturilor si a volumelor tranzactionate la o bursa externa.ANRM a stabilit pretul de referinta al gazelor naturale la valoarea minima de 495 lei/ 1000 m.c, utilizat la determinarea valorii redeventei petroliere, in conditiile in care pretul gazelor naturale din productia interna a fost modificat succesiv in sensul majorarii, incepand cu 1.07.2013, de Guvernul Romaniei. Pretul de referinta pentru gazele naturale din productia interna utilizate in centralele proprii pe care titularul de acord petrolier il utilizeaza la determinarea redeventei petroliere depinde de decizia managementului titularului.Potrivit Curtii de Conturi, desi auditorii publici externi au solicitat in repetate randuri determinarea pretului de referinta lunar la gaze naturale in conformitate cu prevederile Ordinului presedintelui ANRM nr. 98/1998, reprezentantii ANRM au refuzat in mod constant prezentarea acestor calcule, prezentand in final indicatorii (peste 4.000 de serii de date) care stau la baza determinarii pretului de referinta.Desi Curtea de Conturi a constatat, inca din anul 2011, pentru perioada 2006-2010, suspendarea nelegala a prevederilor Ordinul presedintelui ANRM 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a pretului de referinta, ANRM a ramas in pasivitate, procedand in continuare, in perioada 2011-2015 la stabilirea pretului minim de referinta in mod eronat la valoarea de 495 lei/1.000 mc. Curtea de Conturi a constatat modul defectuos de stabilire pretului de referinta a gazelor naturale, respectiv cu nerespectarea prevederilor legale, si in urma misiunii de audit derulate in anul 2011 (pentru perioada 2006-2010), sens in care, a dispus conducerii ANRM masuri pentru analiza ordinelor emise, a legalitatii suspendarii dispuse prin aceste ordine si dispunerea de masuri in conditiile legii. Valoarea estimata a diferentei de redeventa petroliera cuvenita bugetului de stat pentru perioada 2006-2010 a fost de 2.407.470.702 lei (866.996.599 USD).Asupra constatarilor si masurilor dispuse de Curtea de Conturi s-a pronuntat atat Curtea de Apel Bucuresti, prin Sentinta civila nr. 6717/26.11.2012, cat si Inalta Curte de Casatie si Justitie, prin Decizia 972/04.03.2015 (in Dosarul nr. 3356/2/2012), in sensul mentinerii acestora ca fiind corecte si legale. In acest context, Curtea de Conturi a solicitat Ministerului de Finante si Agentiei Nationale de Administrare Fiscala efectuarea unor verificari de specialitate in ceea ce priveste modul de calcul si de plata a redeventei petroliere datorate de titularii de acorduri petroliere care au exploatat gaze naturale in perioada 2006-2015, pana la data elaborarii prezentului Raport nefiind primit rezultatul acestor verificari.Cu toate acestea, ANRM a ramas in pasivitate, procedand in continuare in perioada 2011-2015 la stabilirea pretului de referinta in mod eronat la valoarea de 495 lei/mc, in conditiile in care pretul gazelor naturale din productia interna a fost modificat succesiv in sensul majorarii, incepand cu 1.07.2013, de Guvernul Romaniei.Auditul a constatat faptul ca, in conditiile in care Guvernul Romaniei a stabilit majorarea pretului gazelor naturale din productia interna incepand cu 01.07.2013 de la 495 lei/1000 m.c., acesta ajungand la sfarsitul anului 2015 la 649,69 lei/1000 m.c., ANRM a continuat sa mentina pretul de referinta al gazelor naturale, in functie de care se calculeaza si achita redeventa petroliera cuvenita bugetului de stat, la valoarea minima de 495 lei/ 1000 m.c. Modul in care ANRM a stabilit si reglementat pretul de referinta al gazelor naturale, luat in calculul redeventei, nu poate fi considerat in interesul statului Roman, intrucat statul a incasat o redeventa petroliera calculata la un pret situat la aproximativ 30% din pretul de import.