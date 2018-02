ANRE: Persoanele fizice nu pot sa produca energie si sa o livreze in retea, deoarece Ministerul Finantelor nu stie cum sa impoziteze aceasta activitate

Legea 220/2008 privind promovarea energiei regenerabile prevede ca "persoanele fizice care detin unitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata sub 100 kW pe loc de consum pot vinde energia electrica produsa si livrata in reteaua electrica apartinand operatorilor de distributie concesionari, in vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al retelei electrice"."Nu ne este clar care va fi regimul fiscal pentru persoanele fizice care produc energie si o livreaza in retea. Am initiat discutii cu Ministerul Finantelor, dar inca nu au fost luate masuri pentru a elimina aceste bariere. Astfel ca, pana la identificarea acestora, cine vrea sa faca acest lucru trebuie deocamdata sa fie persoana fizica autorizata sau intreprindere individuala", a spus oficialul ANRE.Prezent la dezbatere, Dan Sorin Margineanu, o persoana fizica ce a instalat panouri fotovoltaice pentru a-si acoperi o parte din consum, spune ca asteapta de cativa ani o clarificare a situatiei, astfel incat factura platita furnizorului de energie sa se compenseze cu cantitatea de electricitate pe care o livrat-o in retea."Am o investitie inceputa in 2015. Anul trecut am finalizat, am introdus in retea 2.000 de kWh, am consumat 3.200 de kWh, pe care i-am platit la zi, dar pentru cei 2.000 nu am niciun raspuns. Am facut petitii la ANRE, de unde mi s-a spus sa ma inregistrez PFA sau sa astept modificarea legii. Ne chinuim asa de vreo sase ani, oare de ce nu facem ca in alte tari europene? Cand nu reusesti, solutia e sa-i copiezi pe unii care au reusit", a spus Dan Sorin Margineanu, citat de Agerpres.Viorel Alicus, director in cadrul ANRE, a spus ca autoritatea este "prinsa intre ciocan si nicovala", in conditiile in care legea obliga autoritatea sa implementeze legislatia secundara prin care o persoana fizica sa poata livra energie in retea, insa Codul fiscal nu permite acest lucru.El a adaugat ca a asteapta de cateva luni un raspuns in acest sens de la Finante: "Uitandu-ne in Codul fiscal, am vrut sa vedem ce se poate schimba, sa evitam acest PFA, sa facem ca persoana fizica sa poata deveni producator. Am trimis scrisoarea acum cateva luni la Finante, asteptam raspuns".La dezbaterea organizata de ANRE nu a participat niciun reprezentant al Ministerului Finantelor.La finalul dezbaterii, Zoltan Nagy-Bege a spus ca ANRE trebuie sa se adreseze Parlamentului pentru a fi modificata legislatia primara, astfel incat persoanele fizice sa poata totusi sa produca energie si sa o livreze in retea, asa ca in alte tari.Potrivit proiectului de ordin initiat de ANRE la finele anului trecut, persoanele fizice care vor sa produca energie regenerabila in capacitati de pana la 100 kW vor putea vinde electricitatea in reteaua de distributie, urmand ca factura lor sa fie compensata cu valoarea energiei pe care o livreaza.In nota de fundamentare a proiectului se arata ca, pana Ministerul Finantelor va identifica metoda de a impozita persoanele fizice pentru aceasta activitate, ordinul va fi aplicat doar pentru persoanele fizice autorizate (PFA) si persoanele fizice titulare ale unei intreprinderi individuale.