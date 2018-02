Viktor Orban anunta ca Ungaria va importa anual 4 mld metri cubi de gaze din Romania: Epoca monopolului gazului rusesc va ajunge la final / MAE negase informatiile

Orban a afirmat, intr-o conferinta de presa, ca trei companii din Ungaria au castigat o licitatie in acest sens in Romania. Acesta nu a precizat despre ce companii e vorba."In foarte scurt timp vom semna un acord, care ne va permite pentru urmatorii 15 ani sa importam peste 4 miliarde de metri cubi de gaze din Romania", a afirmat Orban."Epoca monopolului gazului rusesc va ajunge la final in Ungaria in conditiile in care ne vom putea acoperi peste jumatate din importuri din alte surse, in acest caz din surse romanesti", a sustinut el.Declaratia premierului ungar apare intr-un context neclar in ceea ce priveste acest contract.Totul a inceput luni, cand agentia maghiara de presa MTI a relatat , dupa intalnirea de la Bucuresti dintre Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, ca ministrul Peter Szijjarto declarat ca "partile au convenit ca pana in 2020, Romania sa creeze conditiile tehnice necesare pentru exportul de gaze catre Ungaria, iar de la 2022, sa devina posibil transportul catre Ungaria a unei cantitati semnificative de gaze produse in Marea Neagra, dupa ce companiile maghiare vor contracta intreaga capacitate de transport, de 4,4 miliarde de metri cub, a acestui traseu".Miercuri, ministerul roman de Externe l-a contrazis pe ministrul maghiar de Externe, Peter Szijjarto. "Conform reglementarilor europene nu poate fi vorba despre surse de gaze sau infrastructuri cu dedicatie exclusiva pentru o anume destinatie sau o anume tara", arata Ministerul roman de Externe intr-un comunicat de presa.Ministerul roman de Externe mai arata ca in cadrul vizitei lui Szijjarto la Bucuresti "nu s-a semnat niciun acord sau vreun alt document bilateral care sa faca referire la export de gaze din Romania in Ungaria sau la alte noi proiecte in domeniul energetic. In cursul convorbirilor au fost reluate exclusiv elementele deja cunoscute public si stadiul proiectelor aflate in curs de derulare, fara alte elemente de noutate, intre care si asigurarea interconectarii bidirectionale a infrastructurii de gaze in conformitate cu Planul de Dezvoltare a Sistemului National de Transport Gaze Naturale al companiei TRANSGAZ. Dupa cum se poate observa, conform acestui plan, asigurarea interconectarii se va face in corelatie cu dezvoltarea proiectului BRUA, a carui finantare partiala este asigurata din fonduri europene. Dezvoltarea in timp, pe etape, a capacitatii interconectarilor si a infrastructurii BRUA constituie proiecte omologate in formatele initiate la nivel UE si incluse pe lista Proiectelor de Interes Comun ce primesc finantare europeana prin programul CEF. Calendarul de dezvoltare a proiectelor constituie o conditie de finantare, iar nerespectarea lui poate atrage pierderea acesteia".Szijjarto a efectuat luni, 4 februarie, o vizita extrem de controversata in Romania. El s-a intalnit dimineata cu ministrul Teodor Melescanu, apoi cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Initial, Melescanu refuzase intalnirea cu omologul sau maghiar.Proiectul BRUA este dezvoltat in contextul diversificarii surselor de alimentare cu gaze naturale a tarilor europene, cresterii securitatii alimentarii cu gaze naturale a Romaniei prin acces la noi surse, facilitarii accesului pietei din Centrul si Sud-Estul Europei la resursele de gaze naturale din regiunea Caspica. Proiectul va asigura: pe directia Bulgaria - o capacitate de transport in ambele sensuri de curgere de 1,5 mld.mc/an si, pe directia Ungaria - o capacitate de transport de 1,75 mld.mc/an in faza I si 4,4 mld.mc/an in faza II. In prezent Transgaz se afla in plin proces de implementare a fazei I a proiectului, beneficiind si de suportul financiar din partea Uniunii Europene, care a alocat pentru proiect 180 de milioane de euro.