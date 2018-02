Federatia Patronala Petrol si Gaze: ANRM aproba un pret de referinta pentru redevente, care nu reflecta realitatile pietei din Romania

Potrivit acestuia, in conditiile in care Romania nu exporta gaze naturale si nicio molecula nu ajunge in hub-ul din Baumgarten, determinarea pretului de referinta pe baza indicelui CEGH nu reflecta corect valoarea gazelor naturale extrase in Romania si in consecinta contravine Legii Petrolului nr. 238/2004, care prevede la art. 49 alin. (2), ca "redeventa petroliera se stabileste ca o cota procentuala din valoarea productiei brute extrase".FPPG precizeaza ca teoria economica si standardele profesionale aplicabile in Romania si pe plan international impun determinarea valorii de piata pe baza tranzactiilor de vanzare-cumparare referitoare la bunurile respective. Astfel, valoarea gazelor naturale din Romania este cea obtinuta prin tranzactiile realizate de catre producatori, nu un pret stabilit artificial.Potrivit FPPG, Romania devine astfel un caz izolat pe plan mondial, in care pretul de referinta al gazelor naturale este calculat pe baza tranzactiilor realizate in alta tara in care nu exista livrari de gaze naturale extrase in Romania. "Nici macar in tari europene unde exista hub-uri importante de tranzactionare a gazelor naturale (ex. Marea Britanie, Olanda) nu sunt folositi indicii de preturi de hub pentru calculul redeventelor /impozitelor specifice, ci sunt luate in considerare preturile efectiv realizate de producatorii de gaze naturale. La fel se intampla si in tarile producatoare fara hub-uri (ex. Norvegia, Danemarca). Alternativ in alte tari europene (ex. Germania, Austria) se calculeaza un pret de referinta pe baza tranzactiilor efective realizate in tarile respective. In plus, folosirea ca reper a pretului Pietei pentru Ziua Urmatoare (PZU) nu este relevanta la contractele incheiate pe termen lung care se supun altor termeni si altui mecanism de formare a pretului. Formula actuala foloseste indicele CEGH fara deducerea costurilor de transport. Chiar daca in viitor vor exista livrari de gaze naturale extrase in Romania la hub-ul Baumgarten, valoarea de valorificare a gazelor naturale realizata de producatori va fi pretul CEGH minus costul transportului din Romania pana in Austria", se mai arata in comunicat.FPPG mai precizeza ca producatorii din Romania vor ajunge astfel sa plateasca redevente raportate la un pret nerealizat, la un pret administrativ fara legatura cu realitatile valorii gazelor tranzactionate pe piata locala.FPPG respinge afirmatiile ANRM cu privire la absenta datelor de la titulari. Toate datele solicitate de ANRM au fost furnizate si in plus producatorii furnizeaza lunar catre ANRE rapoarte cu privire la tranzactiile de gaze naturale realizate. Aceste rapoarte ar putea furniza informatii credibile pentru determinarea valorii gazelor naturale din Romania, ca medie ponderata. Preturile realizate pe baza contractelor de vanzarecumparare sunt si cele admise de autoritatea fiscala pentru determinarea de impozite si taxe.FPPG precizeaza ca producatorii au platit pana in prezent redeventa la maximul dintre pretul realizat si pretul de referinta, Statul incasand astfel contributia justa in raport cu valoare resurselor exploatate, in conformitate cu prevederile legale aplicabile. Producatorii din industria de petrol si gaze sunt printre cei mai mari contribuabili la bugetul de stat, cu un impact pozitiv semnificativ in economie prin investitiile realizate si prin numarul de locuri de munca directe si indirecte create si mentinute de-a lungul timpului.Toate aceste puncte de vedere au fost exprimate de intreaga industrie in cadrul consultarii publice organizate de ANRM la data de 7 februarie 2018 fara ca Agentia sa aiba contra-argumente solide in fata unor principii economice fundamentale.Aceasta este pozitia exprimata de companiile petroliere dupa ce Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM) a decis redeventele petroliere datorate bugetului de stat sa fie calculate in functie de pretul gazelor tranzactionate pe bursa de la Viena.Pretul de referinta al gazelor in baza caruia sunt calculate redeventele petroliere nu a mai fost actualizat din anul 2008, motiv pentru care s-au pierdut la bugetul de stat incasari de peste 7 miliarde de lei, doar in perioada 2010-2015, dupa cum arata doua rapoarte al Curtii de Conturi. ANRM a contestat rapoartele in instanta, insa Inalta Curte de Casatie si Justitie a dat castig de cauza Curtii de Conturi. In aceste conditii, ANRM este obligat sa actualizeze pretul de referinta al gazelor, fiind luate in calcul patru variante de calcul. Dintre cele patru, ANRM a preferat varianta evaluare pe baza preturilor si a volumelor tranzactionate la o bursa externa (bursa de la Viena).Preturile de referinta ale gazelor extrase in Romania au fost stabilite incorect de catre Agentia Nationala pentru Resurse Minerale (ANRM), fapt care a condus la diminuarea redeventei petroliere la bugetul statului, pentru perioada 2011-2015, cu 4.671.501.106 lei (1.390.987.220 USD), se arata intr-un raport de audit al Curtii de Conturi. In perioada 2013-2015, Romgaz a vandut gaze pe piata reglementata in cantitati mai mari fata de cat era obligat, la preturi mai mici decat pe piata libera, fapt care a dus la reducerea cu 177 milioane de lei a veniturilor companiei. In schimb, OMV Petrom a vandut sub cat era obligat pe piata reglementata, iar cantitatile livrate pe piata libera s-au dus catre o societate din cadrul grupului OMV.