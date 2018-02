Ministrul Energiei, despre proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda:  Astazi suntem in discutii foarte avansate cu niste investitori. Alaltaieri au fost pe-aci. I-am vazut in lift

Anton Anton, ministrul energiei, a declarat intr-un interviu acordat Agerpres ca discutiile cu investitorii pentru proiectul reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda sunt avansate. Ministrul a spus ca au fost chiar zilele trecute pe-aci (n.red. Ministerul Energiei, probabil) si ca i-a vazut in lift. "Astazi suntem in discutii foarte avansate cu niste investitori. Discutiile astea continua. Alaltaieri au fost pe-aci. M-am intalnit... i-am vazut in lift. Deci discutiile astea sunt niste discutii continue, la care ministerul si-a manifestat disponibilitatea si discutiile cu investitorii nu sunt niste chestii simple si nu sunt niste chestii la care hai, gata, ne-am asezat, am semnat si la revedere, nu e asa", a spus ministrul.Reamintim ca autoritatile romane sunt in discutii cu compania China General Nuclear Power Corporation (CGN) privind constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda inca din 2015.Negocierile dintre statul roman si compania China General Nuclear Power Corporation privind constructia reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda aveau ca termen-limita data de 20 decembrie 2016. Insa nici pana acum nu a fost luata vreo decizie importanta. In noiembrie 2015, Nuclearelectrica si China General Nuclear Power Corporation au semnat un memorandum de intelegere pentru dezvoltarea reactoarelor 3 si 4 de la Cernavoda, proiect estimat la 6,5 miliarde euro. Proiectul reactoarelor 3 si 4 presupune constructia a doua noi reactoare de tip CANDU 6 pe platforma centralei nucleare de la Cernavoda, fiecare cu o putere instalata de 700 MW.