Rezultat foarte slab al Transelectrica in 2017: Profitul a scazut cu 90% fata de 2016

"Pentru Transelectrica a inceput perioada de pay-back pentru randamentele realizate mai mult decat cele reglementate. Scaderile de tarif sunt rezultatele unor actiuni sau decizii luate in anii anteriori, iar faptul ca aceasta companie a realizat atunci randamente mai mari decat cele reglementate ne expune la un risc mai mare. Trebuie sa se inteleaga foarte clar ca Transelectrica este o companie de utilitati strategica si care trebuie sa aiba un comportament predictibil si sustenabil pe termen mediu si lung. Ceea ce ne propunem in continuare sa facem este sa dirijam Transelectrica spre acest tip de comportament", a explicat Corina Popescu.Pe segmentul operatiunilor cu profit permis: evolutia negativa EBITDA a fost influentata in principal de scaderea tarifului de transport cu 10% pe fondul inregistrarii unor ajustari de depreciere a unor creante si de cresterea preturilor de achizitie a energiei electrice pe piata angro pentru acoperirea consumului propriu tehnologic in reteaua de transport.Pe segmentul operatiunilor cu profit zero: rezultatul negativ de -79 mil lei fata de profitul de +88 milioane lei inregistrat in aceeasi perioada a anului precedent, evolutia negativa din 2017 este determinata de scaderea tarifului pentru serviciile tehnologice de sistem cu circa 12% si de cresterea semnificativa a preturilor pe piata serviciilor de sistem de unde Compania procura cea mai mare parte din necesarul de servicii tehnologice pentru functionarea sigura a Sistemului Electroenergetic National.In ceea priveste indicatorii operationali, consumul extras din retea a inregistrat cresteri fata de aceeasi perioada a anului precedent, productia si exportul inregistrand scaderi.Directoratul Transelectrica a anuntat la intalnirea cu analistii financiari si investitorii demararea unui proces de reorganizare bazat pe o strategie orientata spre investitii, care sa transforme compania intr-una sustenabila si predictibila."Este clar ca in acest moment Compania are nevoie de o redefinire, are nevoie sa-si schimbe complet modul in care functioneaza. Anul trecut, am realizat o serie de analize si am schimbat proceduri, pentru a demara o restructurare a Companiei, pentru a o putea readuce pe panta normala de functionare. Insa a sustine acest proces de reorganizare si eficientizare in acelasi timp cu angajamentul de a ne indeplini obligatiile transmise la inceputul perioadei de reglementare este o misiune foarte dificila. Pana acum, am reusit sa obtinem si rezultate pozitive si am avut si sprijinul Guvernului, care a inteles ca este nevoie de o redefinire fundamentala. Am promovat in toamna anului trecut trei Hotarari de Guvern de exproprieri, pentru proiecte majore. Acest lucru a facut posibila obtinerea grantului de 27 de milioane de euro de la Comisia Europeana pentru construirea liniei de inalta tensiune Cernavoda-Stalpu, un grant similar cu BRUA, din aceleasi fonduri si dupa acelasi model. Mai mult, suntem in negocieri cu Ministerul Fondurilor Europene pentru a accesa fonduri pe POIM pentru construirea liniei Smardan-Gutinas. Pentru a accelera proiectele noastre de interes comun - avem sase astfel de proiecte pe lista CE - suntem in negocieri la Ministerul Energiei pentru o lege similara legii BRUA", a mai declarat Corina Popescu, Director General Executiv.In ceea ce priveste proiectele majore de investitii ale Companiei, Directorul General Executiv al Transelectrica a anuntat ca s-a inceput receptia liniei Resita-Pancevo, urmand ca spre sfarsitul anului 2018 aceasta sa fie functionala si comercial. Tot pana la sfarsitul anului, Transelectrica isi propune sa implementeze si noul sistem SCADA, pentru care a fost demarata licitatia in decembrie 2017."Este vital pentru Transelectrica sa dezvolte o viziune orientata spre investitii, sa imbunatatim substantial cunatumul investitiilor si ne canalizam toate eforturile pe aceasta directie. De asemenea, ne vom concentra pe un proces serios si fundamental de reorganizare. Este nevoie de o structura mai flexibila si mai eficienta. Am inceput un plan de restructurare, reorganizare - in primul rand prin responsabilizarea managementului la toate nivelurile in companie", a subliniat Corina Popescu, Director General Executiv Transelectrica.In cursul anului 2017, au fost semnate contracte noi de investitii in valoare de 252 de milioane de lei, cheltuielile de investitii s-au ridicat la suma de 179 de milioane de lei, iar valoarea activelor imobilizate noi a fost de 205 milioane de lei.