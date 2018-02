Profitul Transgaz a crescut in 2017 cu 1% fata de 2016

Compania de transport al gazelor Transgaz a inregistrat in 2017 un profit net de 602,2 milioane lei, in crestere usoara fata de 2016 cand rezultatul a fost de 594,5 milioane lei, se arata intr-un document al companiei, care prezinta situatia indicatorilor preliminati pe anul trecut. Veniturile din activitatea de exploatare inainte de activitatea de echilibrare si de activitatea de constructii au fost de 1,8 miliarde lei, in scadere cu 4% fata de anul anterior.Veniturile au fost influentate de rezervarile de capacitate mai mici si de reducerea veniturilor din tarifele volumetrice. Potrivit Transgaz, incepand cu al saselea an al celei de-a treia perioade de reglementare (2017 - 2018), modul de alocare a venitului total care a stat la baza stabilirii tarifelor pentru activitatea de transport este de 65% pentru componenta fixa si 35% pentru componenta volumetrica. Acest lucru conduce la o redistribuire a veniturilor din transport astfel: diminuarea veniturilor din transport in trimestrele de iarna pe seama scaderii veniturilor din volumele transportate si respectiv cresterea veniturilor din transport in trimestrele de vara pe seama cresterii veniturilor din rezervarea de capacitate comparativ cu anul gazier anterior.Cheltuielile pentru investitii preliminate la 31 decembrie 2017 au fost de 95,7 milioane lei, din care 4,5 milioane lei reprezinta instalatii de racordare la sistemul national de transport.