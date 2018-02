Comisia Europeana a aprobat functionarea minei Lupeni pana la finalul anului 2018

Potrivit acestuia, dupa oprirea extractiei de carbune programul de inchidere la Mina Lupeni se va derula cu lucrari de subteran pana in iunie 2021, iar ecologizarea exploatarii miniere, inclusiv partea de suprafata, va trebui sa se termine pana la sfarsitul anului 2024.Liderul sindical a mentionat ca organizatia pe care o reprezinta va incerca sa prelungeasca si functionarea cu productie si a Minei Lonea, in baza aceluiasi program ce a fost transmis Comisiei Europene."Comisia Europeana a aprobat renotificarea care da posibilitatea Minei Lupeni sa functioneze cu productie pana la sfarsitul anului 2018, stiut fiind ca aceasta trebuia sa opreasca productia in septembrie 2017. A fost o munca de peste un an, iar de acum incepe alta. Acum o sa incercam sa prelungim functionarea celor doua mine, Lupeni si Lonea, cu productie si cu ajutor de stat, pana la finalul anului 2018", a spus Campean.In ceea ce priveste activitatea Minei Lupeni, presedintele Sindicatului "Muntele'' a aratat ca in foarte scurt timp va fi pornit un al doilea abataj, ceea ce ar permite functionarea exploatarii de carbune si in anul 2019.Mina Lupeni are 900 de angajati si face parte din structura Complexului Energetic Hunedoara, alaturi de exploatarile Lonea, Livezeni si Vulcan si de termocentralele Mintia si Paroseni.