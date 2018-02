Hidroelectrica: Licitatie de circa 80 de milioane de euro pentru retehnologizarea amenajarii hidroenergetice Vidraru

Potrivit acestuia, lucrarile vor fi derulate de firma castigatoare pe parcursul a patru ani si opt luni de la data atribuirii. Data finala de depunere a ofertelor pentru achizitia lucrarilor pentru "Retehnologizare AHE Vidraru" este 15 mai a.c.Amenajarea Hideoenergetica Vidraru a fost pusa in functiune in urma cu 50 ani, iar in urma retehnologizarii, durata de viata este prelungita cu inca 30 de ani. De asemenea, ppin realizarea lucrarilor se urmareste cresterea puterii active a fiecarui hidroagregat, de la 55 MW la minimum 58,8 MW, scaderea necesarului de mentenanta si a cresterii sigurantei in exploatare.De asemenea, realizarea lucrarilor va permite integrarea tuturor instalatiilor deja modernizate (Statie 220 kV, AMC Baraj Vidraru; grup electrogen 125 kVA Baraj Vidraru etc.) in noile sisteme SCADA de comanda si control.Investitiile, retehnologizarile si mentenanta se afla in centrul preocuparilor managementului Hidroelectrica. "Este un moment deosebit de favorabil societatii noastre pentru a face investitii. Anul 2017 a fost unul aflat sub semnul profitabilitatii, iar anul care abia a inceput gaseste Hidoelectrica stabila structural si consolidata financiar. Dorim ca aceasta baza sa ne permita sa construim. Strategia noastra vizeaza dezvoltarea durabila pe termen lung. Hidroelectrica are foarte multe de spus in randul companiilor din Sistemul Energetic. Inca suntem la inceput de drum in a demonstra ceea ce putem face. Reluarea licitatiei pentru Retehnologizarea de la Vidraru este doar un prim pas care se inscrie in aceasta linie, a consolidarii pozitiei companie si a implementarii unei noi filosofii de afaceri", a declarat domnul Bogdan Badea, Presedintele Directoratului Hidroelectrica.Reluarea licitatiei se face in conditiile reducerii cu cca. trei milioane de euro a sumelor din devizul general anterior. De asemenea, cerintele din Caietul de sarcini au fost actualizate cu acele prevederi rezultate in urma solicitarilor de clarificare si a raspunsurilor date de ofertanti in cursul procedurii de achizitie derulate anterior si anulate."Documentatia pentru lucrarile de la Vidraru este adaptata acum noii legislatii, iar cerintele din caietul de sarcini sunt mult mai flexibile. Am lucrat mult pe optimizare, iar acest lucru da posibilitatea mai multor firme sa se prezinte la procedura cu solutii tehnice de ultima ora. Dorim sa dam o noua viata intregii amenajari hidroelenergetice de la Vidraru. Ne focusam pe cresterea randamentului general al amenajarii, dar si pe integrarea tehnologiilor de ultima generatie: sisteme automate de control care sa permita conducerea procesului de producere a energiei de la distanta, fara personal permanent in statia de exploatare subterana, etc.", a afirmat Bogdan Badea, presedintele Directoratului Hidroelectrica.Centrala hidroelectrica Vidraru este cel mai important obiectiv aflat in administrarea Sucursalei Hidroecentrale Curtea de Arges. Construita in perioada 1961-1966 pe Raul Arges, Hidroecentrala Vidraru a fost conceputa sa functioneze preponderent la varful graficului de sarcina, avand o putere instalata de 220 MW si o productie medie anuala de energie de 400 GWh.Documentatia aferenta achizitiei a fost avizata favorabil de Agentia Nationala pentru Achizitii Publice (ANAP) si publicata in SEAP sub numarul 182737.