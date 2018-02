Cum explica ministrul energiei decizia de distribuire a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende: Intra in bugetul national si se reintorc din bugetul national pentru investitii

Anton Anton, ministrul energiei, considera ca distribuirea a minim 90% din profiturile companiilor de stat sub forma de dividende "va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii". In opinia ministrului, "e vorba de circulatia banilor mai repede"."Daca as fi constatat ca firmele la care avem participatii au facut investitii din banii pe care i-au castigat, atunci as fi fost deranjat de faptul ca profitul dispare. Dar, dupa ce am vazut ca firmele au acumulat banii in vistierie, mandrindu-se cu faptul ca au niste rezerve, faptul ca aceste rezerve trec, si subliniez chestia asta, nu intra in buzunarul investitorului ca dividende, intra in bugetul national si se reintorc din bugetul national pentru investitii, eu cred ca e vorba de circulatia banilor mai repede si poate ca acest lucru va eficientiza investitiile, va creste numarul de investitii", a declarat ministrul, intrebat daca a fost de acord cu decizia Guvernului de distribuire a minim 90% din profituri, in dauna investitiilor. Declaratia a fost facuta in cadrul conferintei "ZF Power Summit".Acesta a mai spus ca ofera acelasi raspuns si cand a fost intrebat cu ce bani va reusi sa faca Nuclearelectrica investitia de peste 1 miliard de euro in Unitatea 1 de la Cernavoda, in conditiile in care aceasta trebuie retehnologizata in urmatorii ani.Reamintim ca Executivul va obliga si in acest an companiile de stat sa repartizeze o cota de minim 90% din profitul pe 2017 sub forma de dividende sau varsaminte la bugetul de stat. Astfel, pentru al doilea an consecutiv, companiile de stat raman fara fonduri pentru investitii. Cele mai afectate sunt companiile care au in desfasurare proiecte mari de investitii, cum sunt Transgaz, Romgaz, Hidroelectrica sau Transelectrica. Guvernul incearca astfel sa rezolve problema incasarilor mici la bugetul de stat.