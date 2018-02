OMV Petrom a inregistrat in 2017 un profit de 2,49 miliarde lei, mai mult decat dublu fata de 2016

OMV Petrom a inregistrat anul trecut un profit de 2,49 miliarde lei, fiind mai mult decat dublu fata de 2016 cand acesta a fost de 1,04 miliarde lei, potrivit unui raport al companiei. "Pe baza rezultatelor preliminare si a fluxului de trezorerie extins foarte bun realizate in 2017, directoratul companiei propune un dividend in valoare de 0,020 lei/actiune pentru anul financiar 2017, in crestere cu 33% fata de anul anterior, ceea ce implica o rata de distribuire din profitul net de 45%. Propunerea finala privind dividendul va fi supusa aprobarii de catre Consiliul de Supraveghere si AGA din aprilie", a declarat Mariana Gheorghe, CEO al OMV Petrom S.A."In T4/17 am beneficiat de cererea crescuta pentru electricitate si combustibili, precum si de preturile mai mari ale marfurilor; in acest context, marjele de rafinare au fost mai mici cu 1 USD/bbl comparativ cu T4/16. Ne-am continuat initiativele de optimizare a costurilor; cu toate acestea, rezultatele T4/17 au fost afectate de cheltuieli de explorare mai mari si cheltuieli nerecurente generate de renegocierea contractului colectiv de munca.In 2017, rezultatul din exploatare CCA excluzand elementele speciale aproape s-a dublat la 3,3 mld lei, ambele segmente, Upstream si Downstream, avand contributii similare. Segmentul Upstream a beneficiat de preturi realizate mai bune, costuri de productie si cheltuieli cu amortizarea mai mici. Rezultatul Downstream Oil reflecta marje de rafinare mai bune precum si o cerere mai mare. Rezultatul Downstream Gas a reflectat in principal marje solide la electricitate si venituri din asigurarea aferenta centralei electrice de la Brazi. Toate cele amintite anterior au condus la un flux de trezorerie din activitati de exploatare de 6 mld lei in 2017. Pe parcursul anului, am efectuat investitii de 3 mld lei si am platit dividende in valoare de 0,8 mld lei, rezultand un flux de trezorerie extins dupa plata dividendelor de 2,7 mld lei", a mai spus Mariana Gheorghe.sau atasat raportul OMV Petrom.