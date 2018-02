Razboi pe energie intre Austria si Ungaria: Viena a depus plangere impotriva centralei nucleare maghiaro-ruse de la Paks

Proiectul, in valoare de 12,5 miliarde de euro, a fost aprobat in ianuarie 2014, Rusia urmand sa finanteze constructia reactoarelor printr-un imprumut de 10 miliarde de euro. Proiectul a fost secretizat pentru 30 de ani, starnind protestele opozitiei de la Budapesta fata de practicile majoritatii controlate de Viktor Orban.Cele doua reactoare noi vor inlocui actualele reactoare de la Paks, construite in anii 80, si care asigura practic jumatate din productia de electricitate din Ungaria.Relatiile dintre Budapesta si Viena sunt tensionate pe inca un subiect legat de energie. Astfel, Austria a denuntat initiativa de anul trecut a Ungariei de a nu executa si faza a doua a gazoductului BRUA, prin care gazul natural ce venea din Romania urma sa ajunga pana in Austria.