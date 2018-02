ANALIZA Jocul conductelor si viitorul gazului natural in Europa

Congresul european pe tema gazului natural (EGC2018) s-a desfasurat anul acesta la Viena in perioada 29-31 ianuarie. Atmosfera a fost, in general, optimista, dar in acelasi timp au existat si avertismente cu privire la rolul viitor al gazului natural in producerea de energie. Presedintele congresului, Jonathan Stern, director al Institutului pentru Studii Energetice de la Oxford (OIES), a avertizat ca in Europa, noile tinte cu privire la emisiile de dioxid de carbon, sursele regenerabile de energie si tintele de randament energetic duc la posibilitatea ca afacerile cu gaz natural sa aiba o durata limitata in timp. In Europa de nord-vest este posibil ca utilizarea gazului natural sa scada sensibil dupa 2030, in afara de cazul in care acesta ar fi decarbonizat si ar fi deveni mai prietenos pentru mediu. In restul lumii, problemele de baza sunt calitatea gazului si accesibilitatea economica a gazului natural in raport cu carbunele si cu sursele regenerabile de energie. Daca vor scadea costurile si preturile, atunci gazul natural va avea un viitor indelungat, iar cererea se asteapta sa creasca, potrivit unei analize realizata pentru Kathimerini de catre expertul Charalambos Ellinas, citeaza Rador.Alexander Medvedev, vicepresedinte al Gazprom, s-a aratat optimist cu privire la viitorul gazului natural in Europa si la rolul companiei sale. Gazul natural este un combustibil viabil pentru asigurarea furnizarii constante de energie pe viitor. UE trebuie sa urmeze SUA si sa-si bazeze viitoarea sa strategie energetica pe gaz natural. Furnizarile de gaz natural ale Gazprom catre Europa s-au ridicat la 192 de miliarde de metri cubi in 2017, o crestere cu 7% in raport cu 2016. Medvedev s-a declarat convins ca aceste livrari vor ajunge la niveluri similare in 2018. Europa va continua sa aiba nevoie de aprovizionare viabila cu energie provenita din gazele naturale. Sursele regenerabile de energie vor avea contributia lor, dar sunt instabile - lipsa unei continuitati in livrare le transforma in surse pe care nu se poate conta. Gazul natural, la preturi accesibile, este o sursa viabila si prietenoasa pentru mediu.Gazprom estimeaza ca Europa va avea nevoie de un plus de 50 de miliarde de metri cubi de gaz pana in 2025, iar cererea va creste la 75 de miliarde de metri cubi pana in 2030, in principal ca rezultat la scaderii productiei autohtone. Livrarea unor asemenea cantitati va impune o capacitate suplimentara a conductelor. Fara noi conducte, energia europeana fie va suferi lipsuri, fie va depinde intr-un ritm tot mai mare de gazul lichefiat care este mult mai scump. Insa industria gazelor naturale are nevoie de certitudinea, de claritatea si stabilitatea regulamentelor europene si a necesitatilor pe termen lung pentru a putea oferi investitiile pe termen lung necesare. Schimbarea continua a normelor creeaza incertitudine si impiedica investitiile. Este extrem de important ca responsabilii cu trasarea politicii sa mentina siguranta investitiilor in gazul natural. Medvedev a declarat ca Bruxelles-ul incearca sa impiedice conducta North Stream 2 din motive politice. Daca reuseste, acest lucru va avea consecinte negative asupra economiei UE. Aceasta politica nu consolideaza stabilitatea energetica, este de parere Medvedev.Insa Nordh Stream 2 merge inainte, 75% dintre conducte fiind deja predate si acoperite cu beton. Germania a acordat autorizatie de constructie si functionare pentru conducta in apele teritoriale germane la sfarsitul lunii ianuarie. Contractele dintre Gazprom si Ucraina cu privire la tranzitul gazelor naturale expira in 2019. Potrivit lui Medvedev, cantitatea de gaz natural ce va continua sa fie livrata prin Ucraina depinde de cost. Provocarea consta insa in faptul ca infrastructura pentru tranzitul gazului prin Ucraina are nevoie de reparatii si modernizare.Datele economice ale North Stream 2 sunt mai bune in comparatie cu conductele prin Ucraina. Coridorul conductei North Stream 2 spre Europa este mai direct si va fi mai scurt cu 2.000 de kilometri decat conductele prin Ucraina. Deja North Stream 1 este cel mai economic gazoduct pentru furnizarea gazului rusesc in Europa. In privinta TurkStream, Gazprom va aplica pe deplin regulamentele europene. Este gata sa se angajeze pentru extinderea conductei in Europa si analizeaza toate optiunile. Cere insa clarificarea pozitiei UE.Exista doua modalitati de livrare a gazului natural in Europa - prin conducte si prin gaz natural lichefiat. Insa pana acum Gazul Natural Lichefiat in Europa nu a ajuns in cantitati semnificative din cauza preturilor mai bune in Asia. Modul cel mai competitiv si flexibil de livrare a gazului natural este prin conducte. Gazul Natural Lichefiat nu va patrunde in Europa doar din motive politice. Piata va decide de unde va cumpara gaz, iar acest lucru depinde in principal de preturi. Gazul Natural Lichefiat nu poate concura la pret cu gazul natural in Europa si din acest motiv pentru moment utilizarea lui in Europa se limiteaza mai ales la un rol echilibrant. In orice caz, cantitatile de Gaz Natural Lichefiat livrate in Europa depind de preturile din alte parti, in special din Asia. Gazul Natural Lichefiat se exporta acolo unde preturile sunt mai mari, asa cum se intampla acum in Asia. Chiar si in conditiile noilor obiective aplicate de UE in privinta schimbarii climatice, gazul natural va continua sa joace un rol important in Europa. Conform Uniper, importurile europene de gaz natural vor fi in continua crestere din cauza scaderii productiei interne, precum si a productiei de gaz natural in Norvegia. Cu toate acestea exista ingrijorarea ca prin mutarea accentului pe energia electrica, Comisia Europeana nu acorda importanta cuvenita gazelor naturale.Studiul Quo Vadis al Comisiei Europene a semnalat ca piata europeana de gaz natural continua sa nu fie pe deplin unificata, in special in Europa Centrala si de Est. Preturile de transport sunt cea mai mare problema si impiedica o convergenta a preturilor in intreaga Europa. Reforma este cruciala, dar cu toate ca UE lucreaza la acest lucru continua sa existe indoieli ca va reusi.UE si Rusia trebuie sa reia colaborarea strategica pentru dezvoltarea si furnizarea de gaz natural intr-un mod mai coordonat. Relatia actuala dintre cele doua parti nu este clara si este incordata, in special pentru ca probleme geopolitice au suspendat dialogul UE-Rusia.Studiul Quo Vadis va continua cu o noua propunere pentru proiectarea pietei pana in 2020. Acest lucru va cuprinde imbunatatirea regulilor pietei si care va fi rolul viitor al gazului natural in Europa. La alte congrese internationale pe tema energiei au inceput sa se faca apeluri pentru electrificarea 100% a sectorului energetic in Europa. Acest lucru este total gresit din punct de vedere al securitatii si al riscurilor legate de aprovizionarea continua. In plus, gazul natural nu poate fi numai un suport pentru sursele regenerabile de energie. Are propriul sau rol insemnat de jucat. Acest lucru trebuie promovat mai dinamic de catre industria gazului natural.Discutiile au dus la concluzia ca cea mai mare problema in Europa Centrala si de Est este separarea monopolurilor de stat. Este vorba in principal de o colectie de mici piete nationale si nu de piete regionale. Schimburile transfrontaliere de energie cresc, dar sunt in cantitati mici si limitate. Este nevoie ca pietele nationale mai mici sa fuzioneze pentru a deveni mai eficiente.Convergenta preturilor regionale necesita un pret de referinta, eventual intr-un nod central. Insa colaborarea regionala este inca limitata. In plus, nu exista sustinere suficienta dinspre toate tarile din regiune pentru interconectari. Este posibil sa se ajunga la un acord asupra ceea ce este logic din punct de vedere al pietei, dar este greu de reusit un consens. Acest lucru pune sub semnul intrebarii necesitatea unor investitii suplimentare in infrastructuri pentru gazul natural, in special pentru ca nu exista nicio dorinta de a incheia contracte cu privire la utilizarea capacitatilor respective. Acest lucru risca sa creeze pe viitor resurse si infrastructuri energetice neexploatate si neutilizate. Pe de alta parte, este nevoie de interconectari pentru siguranta aprovizionarii, dar acestea au nevoie de sprijin institutional pentru a fi realizate. Avand in vedere aceste probleme, exista inca un lung drum pana la imbunatatirea interconectivitatii in regiune. Ea ar putea fi insa reusita daca sunt realizate proiecte de interes comun care au fost deja stabilite in strategia energetica a UE. Potrivit UE, acestea au ca scop asigurarea durabilitatii sistemului de gaze naturale pana in 2025, pentru a putea face fata unor eventuale turbulente intervenite in privinta ofertei.Un exemplu il reprezinta conducta BRUA in Romania. Ar permite accesul la viitoare mari proiecte de infrastructura pentru gaze naturale, cum ar fi TAP si nodurile de gaz natural din Europa Centrala. In plus, daca descoperirile de gaz natural ale Romaniei in Marea Neagra se vor dovedi un succes, conducta va oferi acces la aceste noi resurse naturale. Conductele TANAP si TAP avanseaza, iar primul gaz natural catre Turcia se asteapta sa ajunga in vara anului 2018, iar catre Italia pana in 2020. Prin atragerea mai multor resurse de gaz natural, Italia analizeaza posibilitati alternative de a transporta acest gaz din sud spre nord si invers. Mediterana de Est are posibilitatea de oferi gaz natural suplimentar in regiune prin conducta EastMed, dar cum preturile mondiale la gaz raman scazute, conducta nu este fezabila din punct de vedere comercial fara subventii de la UE. In realitate, cum preturile la gaz se preconizeaza sa ramana scazute, nu este de asteptat ca pe viitor sa se construiasca multe conducte internationale. Drept urmare, Israelul trece la un program logic de a inlocui carbunele importat cu gazul natural autohton. Insa Egiptul va fi in masura sa reia exporturile de Gaz Natural Lichefiat in Europa in 2019 si sa le creasca pana la 20 de miliarde de metri cubi pe an la inceputul deceniului 2020, intrucat zacamantul Zohr si alte zacaminte de gaz natural descoperite recent intra in functiune. Egiptul preconizeaza sa devina independent din punct de vedere al gazului natural pana la mijlocul anului 2018. A existat de asemenea o discutie despre conducta Trans-Caspian, dar cu toate ca UE o considera foarte importanta si a oferit finantare pentru studii, nu se asteapta sa se inregistreze progrese in viitorul apropiat din cauza unor probleme geopolitice.Sistemele energetice ale Europei se schimba in ritm rapid. Studii realizate de Fundatia Europeana pentru Clima (European Climate Foundation) arata ca productia de energie electrica din gaz natural va scadea pana in 2030, chiar si in cazul unei utilizari si mai reduse a carbunelui. In Germania exista deja statii nou create de producere de curent electric CCGT care lucreaza numai cateva sute de ore pe an. Cu o astfel de incertitudine, intrebarea este: cine va investi in constructia de noi CCGT in Europa? Nu multi! Cresterea continua de surse regenerabile de energie si electrificarea pe scara larga se asteapta sa domine pe viitor sectorul energetic din Europa. Motivul principal este ca sursele regenerabile de energie devin mai ieftine, cu mai putine pauze si mai stabile prin utilizarea unor baterii de stocare a electricitatii. Alimentarea din ce in ce mai inteligenta cu curent electric ofera o flexibilitate rentabila economic in privinta cererii. Si pe masura ce fenomenul de trecere la energia electrica se maturizeaza si devine mai viabil, influenteaza rolul gazului natural in productia de curent electric.Insa altii, precum compania Uniper, considera ca perspectivele in Europa sunt pozitive datorita trecerii de la carbune la gaz natural pe care o impune presiunea normativa, cum se intampla, de exemplu, in Marea Britanie. Obiectivele ambitioase ale UE cu privire la reducerea emisiilor de dioxid de carbon sunt realizabile prin folosirea gazului natural. Acest lucru poate juca un rol important intrucat energia electrica si gazul natural pot functiona in comun, dar nu este obligatoriu. Este nevoie de o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, dar tehnologia pentru captarea si stocarea dioxidului de carbon nu a inregistrat inca un mare progres in Europa.Stocarea energiei este cheia, dar nu se asteapta o utilizare extinsa a stocarii in baterii cu cost scazut inainte de 2030. In plus, bateriile nu sunt inca in masura sa acopere pauzele sezoniere in furnizarea de energie din surse regenerabile. Gazul natural si gazul natural lichefiat vor continua sa fie importante pentru productia de energie in Europa cel putin pana in 2030, dar poate si pe termen mai lung, intr-o masura mai mica. Dificultatea pentru gazul natural este ca daca utilizarea lui in producerea de curent electric va scadea in Europa, va trebui sa recupereze costurile infrastructurilor si investitiilor din volume tranzitate de gaz din ce in ce mai mici, lucru care nu va fi economic. Insa reteaua europeana de conducte de gaze (cu o lungime de 2,2 milioane de kilometri) ar putea permite integrarea si distribuirea de gaze regenerabile in toate domeniile energetice importante. In Europa se construiesc proiecte de trecere de la energie electrica la gaze regenerabile cu scopul optimizarii tehnologiei si al reducerii costului. De exemplu, Franta intentioneaza ca pana in 2030 sa utilizeze 10% gaz regenerabil in industria sa de gaze. De asemenea 40% din contributia la energia electrica va fi din surse regenerabile. Avand in vedere abundenta surselor de aprovizionare cu energie, siguranta aprovizionarii inceteaza sa mai aiba legatura cu tarile de provenienta a petrolului si gazelor naturale, ci legatura se transfera catre schimbarile rapide ale tehnologiilor, provenienta materialelor energetice si securitatea spatiului cibernetic.Pozitia cu privire la beneficiile pe termen lung ale gazului natural la nivel global a fost prezentata de Dominic Emery, vicepresedinte pentru planificare strategica al BP Group. Drept principale avantaje ale gazului natural au fost prezentate: crestere cererii, abundenta, durabilitatea si flexibilitatea utilizarii. Nu se asteapta ca gazul natural sa devina cea mai mare sursa de energie primara, dar cererea mondiala va continua sa creasca. BP estimeaza ca va exista o crestere a consumului de gaz natural cu 28% de acum pana in 2035. Producerea de gaz de sist va reprezenta peste doua treimi din productia mondiala de gaz natural pana in 2035, productia americana de gaz de sist urmand a se dubla in aceasta perioada. Dezvoltarea gazului natural conventional va proveni in principal din Orientul Mijlociu, Iran, Rusia si Australia.BP a analizat durabilitatea gazului natural, examinand trei scenarii:Elementul de baza este o tranzitie rapida (FT) si chiar si mai rapida (EFT). Toate scenariile au aratat o crestere a cererii de gaz natural in general puternica. Productia de electricitate este cel mai la indemana domeniu pentru scaderea emisiilor de dioxid de carbon, oferind atat ocazii, cat si amenintari pentru gazul natural - va fi nevoie insa de dezvoltarea CCS. Cresterea productiei mondiale de electricitate se asteapta sa ramana puternica, iar gazul natural sa joace un rol sporit prin posibilitatea de a face fata unei cereri flexibile in corelatie cu sursele regenerabile de energie. BP estimeaza ca intre 2017 si 2035 contributia gazului natural la energia electrica va creste cu 28%. Va exista de asemenea o cerere sporita de produse petrochimice datorita materiilor prime ieftine de gaz natural. Utilizarea gazului natural in transporturi va creste, dar pornind de la un nivel scazut.Articol de Charalambos Ellinas - nonresident senior fellow la Centrul International al Energiei al Atlantic Council, KATHIMERINI (preluare Rador)