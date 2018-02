Proiect de Hotarare de Guvern: Terenurile de pe traseul BRUA vor putea fi scoase din circuitul agricol fara a fi nevoie de acordul proprietarilor

Terenurile aflate pe traseul conductei BRUA vor fi scoase din circuitul agricol fara a fi necesara obtinerea acordului proprietarilor, se arata intr-un proiect de hotarare de Guvern postat pe site-ul Ministerului Energiei, potrivit Agerpres. Proiectul de act normativ este facut in temeiul Legii 185/2016 privind unele masuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanta nationala in domeniul gazelor naturale care precizeaza ca terenurile situate in extravilan, afectate de lucrari la astfel de proiecte, sunt scoase temporar din circuitul agricol pe intreaga durata de valabilitate a autorizatiei de construire a conductei/conductelor, fara a fi necesara obtinerea acordului prealabil al detinatorului terenului.In anexa proiectului este prezentata o lista cu peste 17.000 terenuri.Conducta va traversa teritoriul a 10 judete: Giurgiu, Teleorman, Dambovita, Arges, Olt, Valcea, Gorj, Hunedoara, Caras-Severin si Timis.Culoarul de executie al conductei BRUA a fost stabilit pe parcursul etapelor de proiectare (studiu de prefezabilitate, studiu de fezabilitate, proiect tehnic) si a tinut cont de culoarul conductelor de transport gaze naturale existente. Culoarul ales este paralel cu conductele existente pe circa 80% din lungimea acestuia.Pe traseul conductei nu exista monumente istorice din categoria arhitectura, memorial-funerare sau de for public, insa exista situri arheologice in judetele Giurgiu, Teleorman, Arges, Valcea, Gorj, Caras-Severin, Timis si Arad, pentru care se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/2000.Lista terenurilor agricole situate in extravilan nu include categoriile de terenuri care nu presupun scoaterea temporara din din circuitul agricol, se mai arata in nota explicativa. Astfel, suprafetele de terenuri din fondul forestier national afectate de constructia conductei BRUA vor face obiectul unui alt proiect de act normativ.