BERD acorda un imprumut de 60 de milioane euro companiei Transgaz pentru proiectul BRUA

Avand o lungime totala de 1.318 km, coridorul BRUA va oferi o interconectare mai buna intre tarile aflate pe traseul sau. BRUA va stimula piata energetica prin crearea de noi legaturi cu proiectele majore de infrastructura a gazelor, cum ar fi coridorul sudic, prin TAP si TANAP, precum si hub-uri de gaze din Europa si perimetrele offshore din Marea Neagra, mai transmite BERD."Acesta este un eveniment cu adevarat special, atat pentru compania noastra, cat si pentru BERD. Suntem mandri ca am colaborat cu BERD pentru a asigura o mai buna finantare a sectiunii romane a proiectului BRUA. Fiind unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructura sustinute de Comisia Europeana, BRUA va oferi conectivitatea foarte necesara intre Bulgaria, Romania, Ungaria si Austria", a declarat Ion Sterian, directorul general al Transgaz."Suntem incantati sa sprijinim conducta BRUA, care va permite o mai buna integrare a pietelor gazelor naturale in sud-estul Europei ", a declarat la randul sau Eric Rasmussen, directorul BERD pentru resursele naturale.Reamintim ca BERD colaboreaza cu Transgaz si in cadrul unui consortiu condus de compania spaniola Reganosa, care a depus oferta angajanta pentru achizitia participatiei de 66% in cadrul DESFA, transportatorul de gaze din Grecia.