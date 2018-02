Viorel Stefan: Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA, semnal de incredere transmis investitorilor

"Guvernul saluta relatia de parteneriat intre BERD si Transgaz, companie valoroasa a industriei de gaze din Romania. Semnarea acordului de finantare a gazoductului BRUA este un semnal de incredere transmis investitorilor in legatura cu oportunitatile de afaceri pe care le ofera Romania", a afirmat vicepremierul Viorel Stefan, vineri, la Londra, in cadrul ceremoniei de semnare a acordului de imprumut dintre Transgaz si BERD, in valoare de 278 milioane de lei (60 milioane de euro, dedicat constructiei coridorului de gaze naturale BRUA pe teritoriul Romaniei), relateaza Agerpres.Potrivit unui comunicat al Executivului transmis sambata, vicepremierul a subliniat ca imprumutul va asigura o noua sursa de finantare a gazoductului BRUA pe teritoriul Romaniei, care se alatura investitiei Transgaz de 149 milioane de euro, grantului Uniunii Europene de 179 milioane de euro, imprumutului de la Banca Europeana de Investitii in valoare de 50 de milioane de euro, precum si altor finantatori, costul total al proiectului fiind de 479 milioane de euro."Segmentul romanesc al BRUA este insemnat ca lungime si ca functionalitate. Sprijinul BERD in finantarea etapelor de executie a primei faze va aduce o garantie suplimentara ca standardele vor fi respectate si ca faza I a proiectului va fi incheiata la termen, adica cel mai tarziu 31 decembrie 2019", a mai spus oficialul roman.Cu o lungime totala de 1.318 km, conducta de gaze naturale dintre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA) este un proiect care va asigura o integrare extinsa a pietelor europene de gaze si o diversificare a rutelor si surselor de aprovizionare, se arata in comunicatul Guvernului.Sursa citata precizeaza ca, prin promovarea diversificarii rutelor si a surselor de aprovizionare, conducta BRUA va sprijini, totodata, si dezvoltarea economiilor locale si a concurentei pe pietele regionale de energie in beneficiul consumatorilor."Prima faza a proiectului include construirea unei conducte de 478 km intre nodul tehnologic Podisor langa Bucuresti si cel din Recas, aflat la aproximativ 30 km distanta de Timisoara, in vestul tarii, precum si instalarea sistemelor de supraveghere hardware si software, a tehnologiilor de comunicatii si a trei statii de compresoare de gaz care vor fi sa fie plasate de-a lungul traseului", adauga sursa citata.